La mandataria explicó que pidió información a la dependencia para conocer la situación migratoria de ambos, pero la respuesta estuvo sujeta a las restricciones de privacidad.

Sheinbaum sostuvo que no existe conocimiento de que Taddei haya salido de territorio nacional y extendió la misma precisión al empresario.

"Bueno, esa es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país, ni mucho menos", afirmó.

Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei

Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei Zavala incluyen presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y uso irregular de recursos públicos.

A principios de noviembre de 2026, el organismo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y ejercicio abusivo de funciones.

Entre los señalamientos figuran presuntas licitaciones a modo, contratos con sobreprecios y asignación discrecional de plazas a personas cercanas a la exfuncionaria. Informes de auditoría y grabaciones difundidas en medios forman parte de los elementos que apuntan a posibles irregularidades durante su gestión.

Las investigaciones también alcanzan a una red de siete empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que presuntamente obtuvieron obtenido contratos millonarios para suministrar materiales electorales y producir credenciales para votar.

La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas de 25 personas y 15 empresas relacionadas con la red de proveedores, mientras la Auditoría Superior de la Federación mantiene una revisión sobre el gasto del INE.

Antes de renunciar, el 26 de octubre de 2026, Taddei negó que haya favorecido a proveedores o incurrido en conflictos de interés y manifestó su disposición a que las autoridades investigaran.