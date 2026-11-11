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México

Sheinbaum aclara si Guadalupe Taddei salió de México tras investigaciones por contratos del INE

La presidenta Sheinbaum habló sobre el paradero de Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas tras los cuestionamientos sobre su paradero y las investigaciones por presuntas irregularidades en el INE.
mié 11 noviembre 2026 11:13 AM
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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se levanta de su asiento previo a la sesión solemne en la Cámara de Diputados donde tomó protesta Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei Zavala incluyen presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y uso irregular de recursos públicos. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La investigación por presuntas irregularidades en contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió otra interrogante: si Guadalupe Taddei y el empresario Alfredo Hernández Casillas permanecen en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tiene información de que alguno de los dos haya abandonado el país.

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La mandataria explicó que pidió información a la dependencia para conocer la situación migratoria de ambos, pero la respuesta estuvo sujeta a las restricciones de privacidad.

Sheinbaum sostuvo que no existe conocimiento de que Taddei haya salido de territorio nacional y extendió la misma precisión al empresario.

"Bueno, esa es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país, ni mucho menos", afirmó.

Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei

Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei Zavala incluyen presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y uso irregular de recursos públicos.

A principios de noviembre de 2026, el organismo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y ejercicio abusivo de funciones.

Entre los señalamientos figuran presuntas licitaciones a modo, contratos con sobreprecios y asignación discrecional de plazas a personas cercanas a la exfuncionaria. Informes de auditoría y grabaciones difundidas en medios forman parte de los elementos que apuntan a posibles irregularidades durante su gestión.

Las investigaciones también alcanzan a una red de siete empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que presuntamente obtuvieron obtenido contratos millonarios para suministrar materiales electorales y producir credenciales para votar.

La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas de 25 personas y 15 empresas relacionadas con la red de proveedores, mientras la Auditoría Superior de la Federación mantiene una revisión sobre el gasto del INE.

Antes de renunciar, el 26 de octubre de 2026, Taddei negó que haya favorecido a proveedores o incurrido en conflictos de interés y manifestó su disposición a que las autoridades investigaran.

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Guadalupe Taddei Zavala INE

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