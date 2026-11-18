¿Cuánto gana la presidenta de México de sueldo este 2026?

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene autorizada una remuneración mensual neta de 134,290 pesos.

El documento de Hacienda también desglosa su sueldo bruto y las prestaciones que recibirá durante el año y se desglosan de la siguiente manera:

La percepción mensual bruta de la presidenta es: 193,706 pesos

ISR retenido y deducciones personales: 59,416 pesos

Sueldo base mensual: 52,968 pesos

Compensación garantizada: 138,878 pesos

Prestaciones mensuales 1,860 pesos

En términos anuales, el PEF establece una remuneración ordinaria bruta de 2 millones 882,131 pesos y una remuneración neta de 2 millones 73, 878 pesos.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de la Presidenta?

El decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente a 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2026.

En su artículo quinto señala que el aguinaldo para las personas servidoras públicas contempladas en el artículo cuarto, fracción I, equivale a 40 días, calculado sobre la base de los sueldos y salarios autorizados.