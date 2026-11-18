En este fin de año, una de las prestaciones más esperadas es el aguinaldo, por lo que conocer la cantidad que recibirá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo causa expectativa.
La mandataria al ser parte de los servidores públicos federales, es una de las beneficiarias del decreto constitucional que amplía a 40 días el pago de aguinaldo para éste tipo de trabajadores, además de personal del Ejército, diplomáticos, algunos pensionados y trabajadores por honorarios pagados con recursos del erario.
Publicidad
¿Cuánto gana la presidenta de México de sueldo este 2026?
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene autorizada una remuneración mensual neta de 134,290 pesos.
El documento de Hacienda también desglosa su sueldo bruto y las prestaciones que recibirá durante el año y se desglosan de la siguiente manera:
La percepción mensual bruta de la presidenta es: 193,706 pesos
ISR retenido y deducciones personales: 59,416 pesos
Sueldo base mensual: 52,968 pesos
Compensación garantizada: 138,878 pesos
Prestaciones mensuales 1,860 pesos
En términos anuales, el PEF establece una remuneración ordinaria bruta de 2 millones 882,131 pesos y una remuneración neta de 2 millones 73, 878 pesos.
¿Cómo se calcula el aguinaldo de la Presidenta?
El decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente a 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2026.
En su artículo quinto señala que el aguinaldo para las personas servidoras públicas contempladas en el artículo cuarto, fracción I, equivale a 40 días, calculado sobre la base de los sueldos y salarios autorizados.
Publicidad
El artículo noveno establece que el cálculo debe realizarse con base en las remuneraciones autorizadas por Hacienda y que, para quienes cobran mensualmente, el mes se computa como 30 días.
Con base a esta legislación, el aguinaldo y gratificación de fin de año (monto bruto anual) queda de la siguiente manera:
- Aguinaldo (con base al sobre sueldo base, la presidenta de México recibirá 105,258 pesos este 2026 y lo podrá recibir a partir del 10 de noviembre.
- Gratificación de fin de año (sobre compensación garantizada): 282,074 pesos.
- Total acumulado por gratificación de fin de año: 387,332 pesos brutos al año, es decir, antes de impuestos y deducciones.
-Otras prestaciones anuales incluidas:
Aportaciones a seguridad social: 90,277 pesos.
Seguro de vida institucional: 35,914 pesos.
Ahorro solidario: 26,475 pesos.
Ayuda para despensa anua: 18,180 pesos.
Prima vacacional: 17,656 pesos.
En la Administración Pública Federal, las percepciones de fin de año se dividen y calculan en función de la estructura tabular del puesto.
Para este 2026, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó sobre el aumento del salario mínimo en el país que pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) tuvo un aumento de 419.88 a 440.87 pesos diarios.
El sueldo mensual promedio de los trabajadores formales en el país es de 9,450 pesos.
Publicidad
Regularmente, la discusión sobre si se aumenta el salario mínimo inicia en noviembre y se resuelve en diciembre, y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante una resolución del Consejo de Representantes de la Conasami.