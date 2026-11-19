Tras las denuncias que han presentado tanto del Instituto Nacional Electoral (INE), como distintos actores políticos contra la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por presuntas irregularidades y acuerdos con un grupo de contratistas, surgieron cuestionamientos sobre los sueldos y el pago de aguinaldos a los funcionarios del INE, ya que esta es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores.
El organismo electoral tiene programados sueldo y prestaciones para cada uno de los integrantes de las consejerías, y estos se determinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el Manual de Remuneraciones del propio instituto (elaborado con participación de sus áreas administrativas y aprobado conforme a la normativa presupuestaria) y en los límites que fija la Constitución y la legislación electoral vigente.