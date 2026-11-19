¿Cuánto recibirán de aguinaldo los consejeros del INE?

De acuerdo con el Anexo 23.8.3.A del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, el monto asignado a la Consejera Presidenta y a las y los Consejeros Electorales del INE por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año es de 530,571 pesos brutos anuales; es decir, antes de los impuestos.

Esta prestación se integra dentro del marco de la remuneración anual bruta aprobada para cada consejero electoral, la cual se distribuye de la siguiente forma:

- Aguinaldo o Gratificación de fin de año: 530,571 pesos brutos.

- Prestaciones anuales totales: un millón 251,315 pesos brutos (incluye el aguinaldo/gratificación, seguro de separación individualizado de 477,516 pesos, aportaciones a seguridad social de 82,051 pesos, seguro de vida institucional, entre otros).

- Sueldos y salarios anuales: 3 millones 151,608 pesos brutos (588,408 pesos de sueldo base y 2 millones 563,200 pesos de compensación garantizada).

- Remuneración total anual neta: 3 millones 103,017 pesos libres de impuestos.