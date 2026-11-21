De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas de este sábado 21 de noviembre también incluyen lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

El sistema frontal número 8 interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.

¿En qué estados se esperan temperaturas de hasta -10 grados?

El SMN prevé que durante las primeras horas del domingo se registren las temperaturas más bajas en las regiones serranas del norte del país.

El pronóstico contempla los siguientes rangos:

— De -10 a -5 grados Celsius: zonas serranas de Baja California y Durango.

— De -5 a 0 grados Celsius: zonas serranas de Chihuahua.

— De 0 a 5 grados Celsius: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estas condiciones contrastarán con las temperaturas cálidas que persistirán durante la tarde en varias entidades del país.

