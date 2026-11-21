El frente frío número 8 avanza por el noroeste y norte de México y provocará un descenso de temperaturas en distintas regiones del país. Para la mañana del domingo 22 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Baja California y Durango, además de heladas en otras entidades.
Frente frío 8 traerá temperaturas de hasta -10 grados Celsius en México
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas de este sábado 21 de noviembre también incluyen lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico.
El sistema frontal número 8 interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.
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¿En qué estados se esperan temperaturas de hasta -10 grados?
El SMN prevé que durante las primeras horas del domingo se registren las temperaturas más bajas en las regiones serranas del norte del país.
El pronóstico contempla los siguientes rangos:
— De -10 a -5 grados Celsius: zonas serranas de Baja California y Durango.
— De -5 a 0 grados Celsius: zonas serranas de Chihuahua.
— De 0 a 5 grados Celsius: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Estas condiciones contrastarán con las temperaturas cálidas que persistirán durante la tarde en varias entidades del país.
Frente frío 8 también provocará lluvias en estos estados
Para este sábado, el pronóstico meteorológico contempla chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
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También se esperan lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el caso de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del centro, se prevén precipitaciones aisladas.
¿Dónde habrá fuertes rachas de viento?
El frente frío número 8 también ocasionará vientos fuertes, principalmente en el norte del territorio nacional.
Chihuahua y Durango tendrán viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
En tanto, se pronostican rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Sonora y Coahuila.
En Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
Para Oaxaca se prevé viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.
La Conagua advirtió que los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó atender los avisos del SMN y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
Oleaje de hasta tres metros en costas del Pacífico
Las condiciones meteorológicas también provocarán oleaje elevado.
El SMN pronostica olas de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, mientras que en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se esperan olas de 1 a 2 metros.
Persistirán temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones
A pesar del descenso de temperaturas en el norte y las zonas serranas, el calor continuará en otras regiones del país.
Para la tarde de este sábado se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas.
Asimismo, se esperan máximas de 30 a 35 grados en el sur de Baja California Sur y Sonora, centro de Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, suroeste de Puebla, norte de Hidalgo, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La Conagua recomienda mantenerse informados a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante las bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento.