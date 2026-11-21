Avanza en Guasave liberación de vías tras jornada violenta

La autoridad estatal informó que la reapertura de carreteras, calles y avenidas se logró gracias al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, el grupo interinstitucional y distintas autoridades de los tres niveles de gobierno, que mantienen tareas en campo para retirar unidades calcinadas y varadas que quedaron atravesadas en diversos tramos.

Seguimos trabajando para restablecer toda la circulación y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias en esta zona”. Gobierno del Estado de Sinaloa



La Secretaría de Seguridad Pública estatal aseguró que sigue trabajando para restablecer en su totalidad la circulación y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias de la zona, mientras continúan los operativos de vigilancia en puntos carreteros, zona urbana y zona rural.

En un comunicado, el Gobierno del Estado afirmó que desde primera hora los esfuerzos están enfocados en restablecer la movilidad para que la población retome sus actividades cotidianas, tanto en la zona urbana como en la zona rural de Guasave, el municipio más afectados por los narcobloqueos.

COMUNICADO https://t.co/30DEeBpZau — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) November 21, 2026



“La administración liderada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, en coordinación absoluta con el gobierno federal, reitera su compromiso con la ciudadanía para mantener la estrategia de seguridad que favorezca la pacificación de Sinaloa”, indicó la circular.

Grandes unidades calcinadas aún impiden el paso

Pese al avance notificado, en algunos tramos todavía se observan restos de unidades calcinadas y daños en la carpeta asfáltica, por lo que el restablecimiento total de la circulación sigue en proceso en tanto se concluye el retiro de vehículos y la limpieza.

Según reportes de medios locales, en la sindicatura de Emiliano Zapata permanecen cuando menos seis unidades de gran tamaño, que no se han podido remover debido a sus dimensiones.