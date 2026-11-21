Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", fue detenido la noche de este 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, en un operativo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y el Ejército que desató balaceras, bloqueos y enfrentamientos en la entidad.
El capo, identificado como jefe de los “Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura.
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“Chapo Isidro”, cercano a los Beltrán Leyva
Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982, en Sinaloa, y es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como jefe de la organización Beltrán Leyva , ahora también conocida como Cártel de Guasave, aliado del “Cártel del Pácífico”.
Su trayectoria está vinculada a los hermanos Beltrán Leyva, desde la década de 1990; según el Departamento de Justicia, Meza llegó a ser considerado un colaborador cercano de Alfredo Beltrán Leyva, conocido como “El Mochomo”, hasta su detención en enero del 2008.
Tras la fragmentación de esa organización, consolidó su propia estructura con base en Guasave y el norte de Sinaloa.
En Estados Unidos, el FBI lo identifica como presunto dirigente de la organización criminal transnacional Meza-Flores, a la que atribuye la producción, posesión, distribución e importación de grandes cantidades de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana hacia ese país.
Fue acusado inicialmente en mayo de 2012 en una corte federal del Distrito de Columbia, y el 26 de noviembre de 2019 un gran jurado federal emitió una acusación sustitutiva por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego.
El Departamento de Estado ofrecía desde septiembre de 2017 una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.
En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, lo que lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las agencias estadounidenses, que lo describieron como “armado y peligroso”.
La detención del Chapo Isidro
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Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, de 44 años, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, en un operativo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, y del Ejército.
Según reveló el propio Gabinete de Seguridad en México, la captura ocurrió gracias a que México y Estados Unidos colaboraron con inteligencia.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención hasta este sábado 21 de noviembre y detalló que, junto con él líder de los Beltrán Leyva, fueron capturados Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, señalado como su segundo al mando, y José ‘N’, señalado como su operador financiero.
En Guasave, Sinaloa, elementos de Fuerzas Especiales de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con personal militar comisionado en @sspsinaloa1, detuvieron a Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Los Mayos”. También fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como operador financiero. La operación fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos. “Chapo Isidro” cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Además, figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Tras las detenciones, se registraron bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que se activó un operativo en coordinación con las autoridades estatales para liberar las vialidades y proteger a la población. El Gabinete de Seguridad mantiene su despliegue en la entidad para restablecer las condiciones de seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa.