“Chapo Isidro”, cercano a los Beltrán Leyva

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982, en Sinaloa, y es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como jefe de la organización Beltrán Leyva , ahora también conocida como Cártel de Guasave, aliado del “Cártel del Pácífico”.

Su trayectoria está vinculada a los hermanos Beltrán Leyva, desde la década de 1990; según el Departamento de Justicia, Meza llegó a ser considerado un colaborador cercano de Alfredo Beltrán Leyva, conocido como “El Mochomo”, hasta su detención en enero del 2008.

Tras la fragmentación de esa organización, consolidó su propia estructura con base en Guasave y el norte de Sinaloa.

En Estados Unidos, el FBI lo identifica como presunto dirigente de la organización criminal transnacional Meza-Flores, a la que atribuye la producción, posesión, distribución e importación de grandes cantidades de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana hacia ese país.

This handout picture released by the Mexican Secretariat of National Defense shows Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", following his arrest during a military operation in Guasave, Sinaloa state, Mexico, on November 20, 2026. Mexican military forces captured drug trafficker Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", one of the 10 most wanted fugitives sought by the US Federal Bureau of Investigation (FBI), the Secretariat of Defense confirmed on November 21. Meza was arrested along with two other leaders of his criminal group on November 20 in Sinaloa state, triggering a violent confrontation that sparked scenes of panic and forced the suspension of a professional baseball game, according to local media reports. (Photo by Handout / Mexican Secretariat of National Defense / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MEXICAN SECRETARIAT OF NATIONAL DEFENSE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (HANDOUT/AFP)



Fue acusado inicialmente en mayo de 2012 en una corte federal del Distrito de Columbia, y el 26 de noviembre de 2019 un gran jurado federal emitió una acusación sustitutiva por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego.

El Departamento de Estado ofrecía desde septiembre de 2017 una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, lo que lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las agencias estadounidenses, que lo describieron como “armado y peligroso”.

La detención del Chapo Isidro