El operativo de las fuerzas federales llevado a cabo este viernes en Sinaloa para capturar a Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización criminal Beltrán Leyva, dejó un saldo de 11 personas fallecidas: siete presuntos integrantes del grupo delictivo y cuatro elementos del Ejército Mexicano.
Además, ocho presuntos delincuentes fueron detenidos, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la tarde de este sábado.
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De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro militares fallecieron cuando se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa, en medio de la resistencia armada de integrantes de la organización criminal que buscaban impedir la captura de su líder.
Defensa expresó sus condolencias a las familias de los elementos fallecidos y aseguró que mantendrá acompañamiento institucional durante el proceso, así como el apoyo correspondiente.
En el balance de la operación, la Secretaría informó que siete presuntos agresores murieron y ocho fueron detenidos. Entre estos últimos se encuentra Fausto Isidro N, así como dos integrantes de su círculo cercano: Germán N, alias “Serafín”, identificado como el segundo al mando de la organización, y José N, su cuñado y presunto operador financiero.
Se informó además que los tres detenidos ya fueron trasladados a la Ciudad de México durante la madrugada de este 21 de noviembre y su arribo ocurrió a las 5:20 horas, a bordo de una aeronave militar, para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En tanto que los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa. Entre ellos se encuentra Pánfilo N, primo hermano de “Chapo Isidro” y posible operador logístico de la organización criminal.
Armas, explosivos y droga asegurados
Durante el operativo, las fuerzas federales también aseguraron armamento y diversos objetos presuntamente utilizados por el grupo delictivo.
- Diversas cantidades de droga y dinero en efectivo.
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que, hasta el momento, no existe reporte de personas ajenas a los hechos que hayan resultado afectadas durante la operación.
Con estas acciones, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reiteraron que continuarán las operaciones contra las organizaciones dedicadas a actividades delictivas, con el objetivo de preservar la seguridad de la población.
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Lamenta Omar García Harfuch deceso de militares
Autoridades nacionales y extranjeras lamentaron el deceso de los cuatro militares mexicanos durante el operativo para detener a "El Chapo Isidro" en Sinaloa.
Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 . A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México. El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores. Se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México
El Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó sus condolencias en redes sociales y subrayó que los grupos criminales roban la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de los mexicanos en general.
A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México".
Omar García Harfuch, Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana
Además, el Embajador de México en Estados Unidos, Ronald Johnson compartió las condolencias de Harfuch y se unió al mensaje, rindiendo honor a los soldados y subrayando la valentía con la que actuaron.
"Lamentamos profundamente la pérdida de los cuatro soldados que dieron su vida en cumplimiento del deber durante una importante operación contra las redes de cárteles y terroristas en Sinaloa, contribuyendo a a reforzar la seguridad de nuestras dos naciones", dice el mensaje colocado en la cuenta oficial de la Embajada.