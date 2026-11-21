De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro militares fallecieron cuando se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa, en medio de la resistencia armada de integrantes de la organización criminal que buscaban impedir la captura de su líder.

Defensa expresó sus condolencias a las familias de los elementos fallecidos y aseguró que mantendrá acompañamiento institucional durante el proceso, así como el apoyo correspondiente.



En el balance de la operación, la Secretaría informó que siete presuntos agresores murieron y ocho fueron detenidos. Entre estos últimos se encuentra Fausto Isidro N, así como dos integrantes de su círculo cercano: Germán N, alias “Serafín”, identificado como el segundo al mando de la organización, y José N, su cuñado y presunto operador financiero.

Se informó además que los tres detenidos ya fueron trasladados a la Ciudad de México durante la madrugada de este 21 de noviembre y su arribo ocurrió a las 5:20 horas, a bordo de una aeronave militar, para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).



Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los tres presuntos integrantes de la organización Beltrán Leyva llegaron a la Ciudad de México durante la madrugada del 21 de noviembre, tras su captura en un operativo federal en Sinaloa. (Foto: Defensa)

En tanto que los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa. Entre ellos se encuentra Pánfilo N, primo hermano de “Chapo Isidro” y posible operador logístico de la organización criminal.

Armas, explosivos y droga asegurados

Durante el operativo, las fuerzas federales también aseguraron armamento y diversos objetos presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

El inventario reportado por Defensa incluye:

- Un fusil Barrett calibre .50.

- Diez armas de diversos calibres.

- Un lanzagranadas.

