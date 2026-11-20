Historia equilibrada sobre AMLO
Andrew Paxman, quien también escribió la biografía de El Tigre Emilio Azacarraga, describe este libro como un texto “equilibrado” sobre la vida de Andrés Manuel López Obrador, ya que no lo condena ni lo alaba.
Señala que redactó la bibliografía después de que la editorial Penguin se percató que existen libros que retratan a López Obrador desde la crítica o desde la campaña política, por lo que, comenta, faltaba un texto que contará la historia completa del expresidente de forma neutral.
“En esos tiempos de polarización, yo quise ofrecer algo con este libro: a la gente afín a la 4T, recordarles que no todo lo que hacía AMLO era bien nombrado, y tratar de persuadir a los críticos, que AMLO tenía sus aciertos, tenía sus logros en el sexenio y que su postura de primero los pobres tiene raíces muy profundas”, sostiene el escritor.
Menciona que su intención fue desmitificar a López Obrador; es decir, encontrar al ser humano detrás de la fachada y detrás de la imagen popular.
Deja fuera del libro tema del CIDE
El también periodista explica que para conservar la neutralidad en el libro, decidió dejar fuera el episodio relacionado con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ya que es un asunto que lo afecta personalmente.
En 2020, López Obrador emitió un decreto para extinguir los fideicomisos públicos del CIDE, además, su gobierno intervino en al designación de José Antonio Romero Tellaeche como nuevo director de dicha institución educativa.
El trato de López Obrador a la Academia en general y al CIDE en particular, por lo tanto, decidí dejarlo fuera del libro, porque como profesor del CIDE, yo había experimentado las consecuencias de la abolición de los fideicomisos”.
Andrew Paxman
Andrew Paxman, quien lleva más de 10 años en el CIDE, menciona que la estructura financiera de la institución dependía en gran parte de los fideicomisos, por lo que al ser eliminados los docentes “han padecida mucho” para apoyar investigaciones.
A ello se suma el nombramiento de Romero Tellaeche; asegura que por la “incompetencia y sus posturas conflictivas” se provocó una “fuga de cerebros” en el CIDE que afectó a la institución.
“El CIDE estuvo muy castigado en el sexenio año pasado. Apenas en este año, a partir de enero, cuando a final de cuentas sacaron a Romero Tellaeche, hemos podido empezar la obra de reconstituir el CIDE”, señala.