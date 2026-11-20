Johnson señaló que las compañías pueden contribuir a cerrar el paso a estas sustancias mediante la identificación de sus clientes, la protección de sus cadenas de suministro y la detección de operaciones sospechosas.

“Las empresas confiables son fundamentales para frenar ese flujo”, afirmó el embajador, quien señaló que los gobiernos no pueden combatir por sí solos las redes criminales que participan en el suministro de precursores, la producción y el tráfico de drogas.



Johnson también destacó los resultados que ha tenido la cooperación entre México y Estados Unidos. Al cierre de 2025, las muertes por sobredosis en territorio estadounidense habían disminuido 40% respecto al punto más alto de la crisis, lo que representa aproximadamente 40,000 muertes menos al año.

Asimismo, señaló que el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%, mientras que México ha incautado más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9.8 millones de pastillas de fentanilo.

El embajador planteó que la colaboración entre gobiernos, empresarios y expertos internacionales permite compartir información, fortalecer la confianza y cerrar las brechas que aprovechan las organizaciones criminales.