¿Qué le dijo Trump a Sheinbaum?

"Claudia, no podemos permitir que ustedes tengan un superávit. No vamos a dejar que eso suceda", contó Trump sobre qué le dijo a la presidenta de México.

El mandatario estadounidense señaló que su administración y la de Sheinbaum también intercambiaron ideas respecto al combate a los cárteles.

"Los cárteles están gobernando México. Se lo dije. No podemos permitir que los cárteles gobiernen México; es nuestro vecino", dijo Trump ante medios.

La presidenta Claudia Sheinbaum participó esta semana en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). (Foto: Cuartoscuro )





¿Cuándo se volverán a reunir Sheinbaum y Trump?

La Cumbre de la APEC permitió a la presidenta Claudia Sheinbaum sostener un encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el tema comercial, el cual prevé quede cerrado en diciembre durante el G-20 que se realizará en Estados Unidos.

“Quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un Acuerdo entre Estados Unidos y México”, explicó la presidenta.

Aunque con Estados Unidos hay otros temas clave en la agenda bilateral, la presidenta explicó que solo se abordó lo comercial.

Rechazó que su acercamiento con China vaya a afectar la relación comercial con quien es el primer socio comercial de México.