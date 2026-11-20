“Esta es una de las aristas del poder suave. La República Popular de China no necesita amenazar a las naciones —o al menos no con la frecuencia de antaño— para obtener lo que desea de ellas. Los países a quienes les formula peticiones, suelen acceder a los deseos chinos, animados no sólo por las oportunidades comerciales y de inversión que les ofrece la nación más poblada del mundo, sino también atraídos por la posibilidad de albergar, aunque sólo sea por algunos años, a una especie amenazada”, planta.

Los pandas no son fáciles de mantener. De acuerdo con el artículo, solo detrás de los elefantes, son el animal en cautiverio más costoso de mantener.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el costo de arrendamiento por un panda alcanza el millón de dólares anuales.

“La renta cuesta un millón de dólares anuales y tienes que firmar un convenio previo de 10 años por lo menos, para albergar a la pareja de pandas que recibes por parte del gobierno chino”, explicó en julio de 2025 Julia Álvarez Icaza, titular de Sedema.

La petición de Sheinbaum

Rumbo a los 55 años de la relación entre México y China, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a su homólogo Xi Jinping un panda para tenerlo en el zoológico de Chapultepec.

“Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación”, contó Sheinbaum sobre su petición de tener un mamífero.