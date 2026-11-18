¿Qué pasa si los diputados no eligen a la presidenta del INE este año?
Debido a que la legislación no establece un plazo específico para realizar el nombramiento, la falta de un acuerdo antes del 15 de diciembre no impediría que el INE continúe con sus actividades.
Mientras no se designe a una nueva titular, Blanca Cruz permanecerá al frente del organismo como presidenta provisional.
Si la Cámara de Diputados no logra aprobar la convocatoria ni avanzar en la elección durante el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluye el 15 de diciembre, los legisladores podrán retomar el procedimiento en el siguiente periodo, que comienza en febrero de 2027.
Por lo tanto, el INE seguirá operando bajo una presidencia provisional mientras se concreta el nombramiento, sin que la falta de una nueva titular implique la suspensión de sus funciones o de la organización de las elecciones de 2027.
¿Hay otra vía para aprobar la convocatoria?
Sí. Morena y sus aliados cuentan con 365 votos, una cifra que les permitiría aprobar la convocatoria sin necesidad de obtener el respaldo de la oposición, siempre que se mantenga la asistencia y el apoyo de sus legisladores necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
Sin embargo, Ricardo Monreal insiste en que el objetivo es conseguir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas antes de llevar el documento al Pleno.
No obstante, el coordinador morenista también dejó abierta la posibilidad de que su bancada avance por cuenta propia. A
¿Por qué la oposición no respalda la convocatoria?
Los partidos de oposición rechazan la convocatoria propuesta por Morena porque consideran necesario establecer mayores “candados” para evitar que la persona que llegue a la presidencia del INE tenga cercanía o vínculos con algún partido político.