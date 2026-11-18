¿Por qué el INE se quedó sin presidenta?

El 26 de octubre, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE, luego de ser señalada por presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos para la adquisición de material electoral al empresario José Alfredo Hernández.

El empresario es señalado por su cercanía con Taddei, luego de que se difundieran videos en los que aparece en fiestas con ella y durante viajes con el hijo de la exconsejera, Jorge Francisco Piñeda Taddei.

En las grabaciones también hay algunos directivos del INE que fueron nombrados durante la gestión de Guadalupe Taddei. Esta situación provocó inconformidad dentro del organismo y derivó en que, hasta ahora, al menos 60 funcionarios del órgano electoral administrativo ya renunciaron.

¿Quién elige a la presidenta del INE?

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General del INE nombró a Blanca Cruz García como presidenta provisional. La funcionaria permanecerá en el cargo mientras se designa a la nueva titular del organismo, que concluirá el periodo que correspondía a Taddei, vigente hasta abril de 2032.

Para iniciar el procedimiento, la Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria para establecer las etapas y los requisitos para elegir a la próxima presidenta. Entre los primeros pasos está la integración de un Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los perfiles de las personas aspirantes.

La convocatoria debe ser aprobada por el Pleno de San Lázaro mediante mayoría calificada, es decir, con el voto de dos terceras partes de los diputados presentes. Si asisten 500 legisladores, se necesitan al menos 334 votos a favor.