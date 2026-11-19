El rechazo de la secretaria de Gobernación se da luego de que Markwayne Mullin, titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmara que detrás del avance de la caravana de migrantes que avanza por México tiene influencia del crimen organizado.
"A cualquiera que esté pensando en unirse a una de estas caravanas y permitir que los cárteles le extorsionen: está malgastando su dinero. No va a suceder. Nadie entrará en Estados Unidos", dijo el funcionario estadounidense ante la Cámara de Representantes.
Al ser cuestionada sobre la posible participación del crimen en la movilización de migrantes, la secretaria comentó que se identificó otro tipo de participantes.
"En realidad, a veces algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes que tienen, incluso, son dueños de líneas de autobuses, por ejemplo", comentó.
Indicó que, cuando se detecta que hay traficantes de personas, se procede para que no haya impunidad.
"Estamos nosotros en la disposición siempre de que, evidentemente si se detecta en algún momento que hay responsables sobre tráfico de personas, México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos", comentó.
Y sí, cuando se encuentran responsables de alguna banda de traficantes de personas, se actúa en consecuencia"
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
La caravana que transita por México está causando tensión entre México y Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles elevados si no se detiene el flujo de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos.