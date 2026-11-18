Como demandan desde octubre, cuando hicieron los primeros bloqueos, los trabajadores continúan exigiendo la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

También piden la realización de un Congreso Nacional Extraordinario donde la base trabajadora pueda decidir la ruta para renovar la dirigencia del sindicato.



Adicionalmente, llevarán a cabo una Asamblea General el domingo 22 de noviembre.

Las otras megamarchas del IMSS han tenido como punto principal de salida el Centro Médico Nacional Siglo XXI y se han dirigido al Zócalo de la Ciudad de México, a Paseo de la Reforma, a la Secretaría de Gobernación y al Senado de la República.

Piden a Segob retomar diálogo

Este martes, antes de anunciar la quinta megamarcha, los trabajadores del Seguro Social instalaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir a su titular, Rosa Icela Rodríguez, una mesa de diálogo y su intervención en el conflicto sindical.

En la marcha del pasado 30 de octubre, el personal movilizado llegó hasta esta dependencia, donde una comisión fue recibida por funcionarios.



Los trabajadores entregaron un pliego de demandas, en el que piden a Gobernación que medie para organizar una reunión interinstitucional con la Secretaría del Trabajo y el sindicato.

También piden que la dependencia actúe para frenar las represalias y el hostigamiento laboral hacia los trabajadores que se manifiestan en Puebla, Monterrey, Toluca y Ciudad de México.

Con el plantón, los trabajadores exigieron una segunda reunión con la Secretaría de Gobernación y reiteraron su solicitud para que Rosa Icela Rodríguez intervenga a favor de del personal del IMSS.