De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, señaló que los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos en México se estimaron en 7,200 millones de dólares entre 2018 y 2023.
Añadió que, de no tomar medidas, las pérdidas económicas acumuladas hacia finales de siglo podrían alcanzar hasta nueve veces el Producto Interno Bruto (PIB) de México de 2024.
“El reto que tenemos ahora es pasar del qué al cómo, articular las capacidades de la Federación, de los estados y de los municipios, llevar la adaptación a las decisiones presupuestarias y territoriales y convertir las prioridades nacionales en acciones pertinentes para cada región”, sostuvo.
GFLAC pide financiamiento para cumplir el plan de adaptación
Para GFLAC, el principal reto para iniciar a implementar ADAPTAMX es contar ocn una ruta de financiamiento que precise cuánto costará su ejecución, de dónde provendrán los recursos y cómo se medirán los avances y es que para Sandra Guzmán, hace falta asegurar el dinero para que esta estrategia funcione, ya que el PEF 2027 que aprobó la Cámara de Diputados parte de una propuesta de Hacienda en la que solo 9.65% de los recursos para cambio climático, unos 15,446 millones de pesos destinados a adaptación.
Además, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional 2026 de la organización, durante 2025 las 32 entidades federativas destinaron en conjunto 113,600 millones de pesos a actividades intensivas en carbono, frente a 33,300 millones de pesos para actividades sostenibles.
La diferencia significa así que por cada peso destinado a actividades sostenibles, los gobiernos estatales asignaron 3.4 pesos a actividades intensivas en carbono.
Ante ello, Guzmán propone que las inversiones públicas de gran escala, como carreteras, presas y vivienda, incorporen evaluaciones de riesgos climáticos desde su diseño, para evitar que la infraestructura y los nuevos proyectos incrementen la vulnerabilidad de los territorios.
“En la COP31, México puede usar esta política para impulsar un financiamiento internacional nuevo, accesible y que no genere más deuda para el país. Que ADAPTA-MX tenga con qué cumplirse es lo que va a hacer la diferencia para las comunidades y los ecosistemas más expuestos", apuntó.