Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, asegura que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 destina solo 9.65% de los recursos para cambio climático a acciones de adaptación, lo que equivale a aproximadamente 15,446 millones de pesos.

Desde Antalya, Turquía, donde se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), la especialista reconoció la presentación de la política mexicana, pero insistió en que debe acompañarse de una estrategia financiera que garantice su implementación.



“Es una buena noticia que México presente ADAPTA-MX 1.0 en la COP31, con 40 medidas de adaptación, una plataforma nacional de riesgos climáticos y una ruta para identificar soluciones por sector y territorio, porque permitirá que cada persona sepa qué riesgos enfrenta donde vive. Pero para que funcione hace falta asegurar el dinero”, afirmó.

Las declaraciones de Guzmán se dan mientras el Gobierno federal plantea que ADAPTAMX 1.0 tendrá vigencia hasta 2035 y ayudará a que la Federación, los estados y los municipios consideren los riesgos del cambio climático al planear proyectos y decidir en qué invertir recursos públicos.

ADAPTAMX: 40 medidas para enfrentar riesgos climáticos

ADAPTAMX 1.0 es primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático que impulsa el Gobierno de México. La política fue elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con la participación de gobiernos, comunidades, academia, organizaciones civiles y sectores productivos.

