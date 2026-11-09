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México

El 75% del personal médico trabaja en condiciones de precariedad y sin seguridad social

El personal de salud trabaja sin contrato, sin prestaciones y perciben menos de dos salarios mínimos, revela informe del Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud Pública.
lun 09 noviembre 2026 05:08 PM
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Trabajadores del IMSS marchan en la Ciudad de México el 21 de octubre de 2026.
Trabajadores del IMSS han protestado en la Ciudad de México en demanda de la destitución del líder sindical Rafael Olivos Hernández y de mejores salarios. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Tres de cada cuatro médicos y dos de cada tres enfermeras trabajan en condiciones precarias en México. Esto significa que carecen de un contrato escrito, perciben menos de dos salarios mínimos, no cuentan con prestaciones o carecen de seguridad social, de acuerdo con el informe Salud Quebrada, realizado por investigadores de El Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En el reporte, presentado este lunes, los especialistas explican que esto es consecuencia de la baja inversión pública en salud.

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México gasta en el sector apenas el 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de destinar el 6%.

"El resultado es un círculo difícil de romper: la falta de inversión limita la capacidad del sistema para ampliar su oferta de servicios y mejorar su calidad; la escasez de recursos humanos y materiales aumenta la presión sobre las y los trabajadores, y la precariedad laboral dificulta atraer, retener y desarrollar al personal que el sistema necesita", se expone en el informe Salud Quebrada.

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Crece la precariedad en el sector salud

Estos datos coinciden con las quejas del personal sanitario. Desde finales de octubre, trabajadores del IMSS protestan en la Ciudad de México en demanda de mejores salarios, entre otras exigencias.

En las manifestaciones denuncian que las condiciones laborales en las instituciones de salud son cada vez más precarias. En respuesta, el Seguro Social difundió una infografía sobre los salarios del personal médico y explicó que los sueldos se componen de diversas prestaciones laborales.

Sin embargo, el informe Salud Quebrada expone que en los últimos 17 años sí aumentó el número de trabajadores de la salud que laboran desprotegidos a nivel nacional, no solo en el IMSS.

En 2005, el 58.7% del personal médico trabajaba en condiciones precarias y la proporción subió a 75.5% en 2022. Mientras que las enfermeras en precariedad pasaron del 49% al 63% en el mismo periodo.

"La precariedad se ha convertido en una enfermedad crónica de quienes nos atienden en el sistema de salud", señalan en el informe.

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Mujeres, con mayor precariedad en el sistema de salud

El informe agrega que las médicas padecen más precariedad. La tasa de empleo para ellas es de 68.2% frente al 77% de los hombres.

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La presidenta Claudia Sheinbaum observa un enlace con el director general del IMSS, Zoé Robledo, y 39 directores y directoras de hospitales, quienes recibirán 47 equipos médicos especializados, durante la mañanera de hoy, viernes 30 de octubre de 2026, en Palacio Nacional.
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IMSS inicia la distribución de equipos como parte de su plan de 12 acciones para mejorar la atención médica

En el sector privado, el 49.9% de las médicas perciben ingresos inferiores a dos salarios mínimos, frente al 10.9% de sus colegas varones. Además, uno de cada cinco médicos trabaja jornadas parciales o excesivas frente a las dos terceras partes de las médicas.

Precariedad en hospitales públicos y privados

Los investigadores subrayan que la precarización de los trabajadores de la salud se concentraba, históricamente, en el sector privado.

Sin embargo, en los últimos años se ha extendido al sector público también, con esquemas de contratación temporal para reducir costos y sin algunas prestaciones laborales.

Casos así se registraron durante la pandemia de covid-19, cuando las autoridades recurrieron a contrataciones masivas de personal sanitario para atender la emergencia.

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Ante la entrada en vigor del Servicio Universal de Salud , una estrategia del gobierno federal para brindar cobertura médica universal a partir de enero de 2027, los especialistas advierten que la precariedad laboral del personal sanitario y la falta de financiamiento podrían dificultar que se cumplan las metas de este plan.

"En un sistema que padece un grave déficit de financiamiento, la propuesta de alcanzar la cobertura universal en salud sin incrementar de manera sustancial los recursos parece casi imposible", explican.

"La falta de financiamiento afecta la calidad de la atención, las condiciones de trabajo del personal de salud, la disponibilidad de medicamentos e insumos, así como el equipamiento y la infraestructura".

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Secretaría de Salud Políticas de atención de salud

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