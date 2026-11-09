El 75% del personal médico trabaja en condiciones de precariedad y sin seguridad social

México gasta en el sector apenas el 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de destinar el 6%.

"El resultado es un círculo difícil de romper: la falta de inversión limita la capacidad del sistema para ampliar su oferta de servicios y mejorar su calidad; la escasez de recursos humanos y materiales aumenta la presión sobre las y los trabajadores, y la precariedad laboral dificulta atraer, retener y desarrollar al personal que el sistema necesita", se expone en el informe Salud Quebrada.





Crece la precariedad en el sector salud

Estos datos coinciden con las quejas del personal sanitario. Desde finales de octubre, trabajadores del IMSS protestan en la Ciudad de México en demanda de mejores salarios, entre otras exigencias.

En las manifestaciones denuncian que las condiciones laborales en las instituciones de salud son cada vez más precarias. En respuesta, el Seguro Social difundió una infografía sobre los salarios del personal médico y explicó que los sueldos se componen de diversas prestaciones laborales.

Sin embargo, el informe Salud Quebrada expone que en los últimos 17 años sí aumentó el número de trabajadores de la salud que laboran desprotegidos a nivel nacional, no solo en el IMSS.

En 2005, el 58.7% del personal médico trabajaba en condiciones precarias y la proporción subió a 75.5% en 2022. Mientras que las enfermeras en precariedad pasaron del 49% al 63% en el mismo periodo.

"La precariedad se ha convertido en una enfermedad crónica de quienes nos atienden en el sistema de salud", señalan en el informe.