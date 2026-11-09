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México

Trabajadores del IMSS realizan una nueva marcha y se dirigen hacia el Senado

Por cuarta vez, el personal sindicalizado del Seguro Social protesta en la Ciudad de México y exige atención a su pliego petitorio.
lun 09 noviembre 2026 05:30 PM
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Imagen ilustrativa de la marcha de trabajadores del IMSS del 30 de octubre de 2026. En la foto se observa a personal del Seguro Social con cárteles de protesta y banderas del IMSS.
Trabajadores del IMSS suman cuatro semanas de protestas. La imagen corresponde a la marcha del 30 de octubre de 2026. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Un grupo de trabajadores del IMSS protesta en la Ciudad de México este lunes. La marcha partió en la tarde del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Senado de la República, donde planean pedir que las autoridades resuelvan todos los puntos de su pliego petitorio.

Es la cuarta vez que el personal del Seguro Social realiza una marcha en la capital país para exigir la destitución del líder sindical Rafael Olivos Hernández.

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Los trabajadores sindicalizados del instituto comenzaron sus manifestaciones desde la primera semana de octubre. Al principio demandaban un aumento salarial de 10% y rechazaban el incremento de 6.8% al sueldo global aprobado por el sindicato.

Pero, desde que el IMSS anunció un incremento adicional para alcanzar el 8%, los trabajadores demandan, principalmente, la destitución de Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ( SNTSS).

Para saber más

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México

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También denuncia casos de hostigamiento desde el sindicato hacia los trabajadores y exigen que la cúpula sindical rinda cuentas.

En las marchas anteriores, los trabajadores avanzaron hacia Paseo de la Reforma y a la Secretaría de Gobernación, donde una comisión de representantes sostuvo una reunión con funcionarios públicos.

Los trabajadores buscan realizar un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la dirigencia del SNTSS.

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Secretaría de Salud Instituto Mexicano del Seguro Social

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