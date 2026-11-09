Trabajadores del IMSS realizan una nueva marcha y se dirigen hacia el Senado

Los trabajadores sindicalizados del instituto comenzaron sus manifestaciones desde la primera semana de octubre. Al principio demandaban un aumento salarial de 10% y rechazaban el incremento de 6.8% al sueldo global aprobado por el sindicato.

Pero, desde que el IMSS anunció un incremento adicional para alcanzar el 8%, los trabajadores demandan, principalmente, la destitución de Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ( SNTSS).



También denuncia casos de hostigamiento desde el sindicato hacia los trabajadores y exigen que la cúpula sindical rinda cuentas.

En las marchas anteriores, los trabajadores avanzaron hacia Paseo de la Reforma y a la Secretaría de Gobernación, donde una comisión de representantes sostuvo una reunión con funcionarios públicos.

Los trabajadores buscan realizar un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la dirigencia del SNTSS.