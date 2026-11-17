Comentó que habló sobre ello con el líder del PT, Alberto Anaya, en una gira en Nuevo León, pero descartó que Morena esté dispuesto a realizar otras encuestas a las ya realizadas hace meses, de donde salieron elegidos Carlos Torres Piña para Michoacán y Clara Luz Flores para Nuevo León.

“A mí me lo expresó el profe Anaya en una reunión que tuvimos en Nuevo León. Nosotros siempre hemos manifestado que nuestra postura es la de la convocatoria que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena", dijo Ariadna Montiel.

Sostuvo que esta posición de no hacer más mediciones a las ya realizadas no es en contra de nadie, y recordó que están en el preámbulo de arrancar las precampañas para la elecciones de 2027.

Además, agregó que Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, no integra la mesa de negociación entre dicho partido y Morena, por lo que agregó que los acuerdos de la coalición son con Alberto Anaya, líder de los petistas.

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, ha anunciado ya a los coordinadores de su partido en 17 entidades. (Foto: Cuartoscuro )





El PT insiste en segunda encuesta

La semana pasada el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que existe un acuerdo con Morena para aplicar una segunda encuesta para definir la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán.

Sin embargo, a pesar de que la dirigente y la presienta de la Comisión de Elecciones en Morena, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, han negado este supuesta decisión, el petista insiste.

Ello porque esta tarde en el Senado, Sandoval volvió reiterar que se realizará otra encuesta en Michoacán y agregó que esta es la única vía para alcanzar la unidad con Morena y el PT rumbo a la candidatura al gobierno el estado.