Profepa suma 24 institutos tecnológicos para asesorar a empresas en materia ambiental

El programa contempla un proceso de acompañamiento de 12 meses por parte de dichas instituciones, en donde las empresas participantes deberán comenzar con un autodiagnóstico para revisar su nivel de cumplimiento y detectar posibles riesgos relacionados con el uso del agua y la energía, el manejo de residuos y el control de emisiones.

“Las empresas van a revisar dónde están paradas, cuáles son sus riesgos y qué tienen que corregir”, explicó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, durante la firma del convenio.

“A partir de ahí se construirá una ruta de cumplimiento”, agregó.

Con base en los resultados del diagnóstico, cada establecimiento deberá definir un plan de acción para atender las irregularidades identificadas y avanzar hacia mejores prácticas ambientales. La estrategia busca que las empresas actúen antes de que una descarga, emisión o manejo inadecuado de residuos derive en daños mayores, sanciones o responsabilidades legales.

La secretaria informó que actualmente 392 empresas de sectores con alta incidencia ambiental han manifestado interés en participar en este programa.

“Cuando un río ya está contaminado, restaurarlo cuesta años y muchos recursos”, afirmó Bárcena. “Por eso es mucho más importante prevenir que llegar después a remediar”, agregó.

