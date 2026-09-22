Más hectáreas, menos dinero: el proyecto de presupuesto 2027 pone bajo presión las áreas naturales protegidas

“Podemos entender que no todas las ANP necesiten el mismo presupuesto porque las amenazas también son distintas”, dijo.

Calakmul y Mariposa Monarca, entre los recortes

El análisis de NOSSA también identifica reducciones importantes en los recursos asignados a algunas áreas protegidas. Calakmul por ejemplo, pasaría de 1.31 millones de pesos a 386,486 pesos, una disminución de 70%, mientras que la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca pasaría de 540,859 a 112,295 pesos, una reducción de 79%.

Para Chacón, el caso de la Mariposa Monarca es relevante porque la reserva enfrenta distintas presiones ambientales y requiere capacidad permanente de vigilancia.

“La reserva de la biosfera Mariposa Monarca...no solamente es el hábitat de estos pequeños insectos que vienen a pasar el invierno, también es el hábitat de otras especies de mamíferos, de fauna también, incluso que llegan a ser endémica”, explicó.

Entre las amenazas que identifica para la zona mencionó la tala ilegal, la extracción de flora y fauna, la cacería furtiva y actividades mineras ilegales.

“Al reducir drásticamente el presupuesto de Mariposa Monarca con un recorte de 79%, se pone en riesgo precisamente la capacidad de la dirección de la ANP para poderla monitorear, vigilar y estar al tanto de las necesidades de una ANP emblemática en nuestro país”, sostuvo.

El mismo problema, agregó, se presenta en las áreas naturales protegidas marinas, donde la vigilancia también enfrenta presiones como la pesca ilegal y el ingreso de embarcaciones de gran escala.

La insuficiencia presupuestaria dijo, también se refleja en la capacidad de vigilancia. Según información oficial citada por NOSSA, en 2025 un solo guardaparque era responsable de 714,000 hectáreas de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar; otro tenía a su cargo 2.52 millones de hectáreas en Valle de los Cirios, mientras que uno más vigilaba más de 5.75 millones de hectáreas de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

Chacón consideró que estos datos muestran la dimensión del déficit de personal para las tareas de vigilancia y conservación.

“Menos dinero se traduce en reducir tremendamente la capacidad de ese cuidado”, señaló.

Y agregó, “la conservación no se da en el vacío. La conservación se da en el territorio con personas, comunidades que necesitan herramientas y presupuesto para poder realizar una buena conservación y protección de nuestro territorio”.

Programas de manejo y recursos, pendientes para la conservación

Además del presupuesto para la operación cotidiana, NOSSA identifica un rezago en los instrumentos de planeación y es que 94 de las 232 áreas naturales protegidas federales aún carecen de programa de manejo y, en lo que va de 2026, no se ha publicado ninguno nuevo.

Estos documentos establecen las características de cada territorio, sus amenazas y las acciones necesarias para su conservación y restauración, por eso para Gina Ileana Chacón, sin estos instrumentos “se va a ciegas, se conserva a ciegas”.

Ante ello NOSSA plantea que, aun en un contexto en el que pudiera ser difícil ampliar de manera significativa el presupuesto ambiental, la discusión legislativa también debería enfocarse en garantizar recursos suficientes y progresivos para atender las necesidades más urgentes de las ANP.

“Sabemos que no se va a cerrar de un día para otro, pero sabemos que se necesita avanzar poco a poco”, señaló Chacón, quien también pidió fortalecer el financiamiento para adaptación y mitigación del cambio climático destinado a la Conanp mediante el Anexo Transversal 16, así como asignar recursos para elaborar los programas de manejo pendientes.

La coalición también plantea que, si el presupuesto no logra modificarse sustancialmente durante la discusión, al menos se asegure que los recursos disponibles lleguen a las áreas protegidas y a los programas que permiten su conservación, además de contemplar financiamiento para implementar los nuevos instrumentos previstos en la iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Para NOSSA, cumplir la meta internacional 30x30, que plantea conservar 30% de la superficie terrestre y marina para 2030, requiere asumir la conservación como una inversión pública.

“Definitivamente esto es una inversión, no es un gasto”, sostuvo Chacón.

El PPEF 2027 fue entregado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 8 de septiembre y actualmente se encuentra en análisis de la Cámara de Diputados. A diferencia de la Ley de Ingresos, cuya aprobación involucra a ambas cámaras, el Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que puede modificar la propuesta presentada por el Ejecutivo.

En dicho documento se proponen 49,508.3 millones de pesos destinados al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cerca de 80% de esos recursos, alrededor de 39,797.4 millones de pesos, se destinarían a la Conagua, mientras que la Semarnat tendría aproximadamente 3,512 millones de pesos.

De acuerdo con el calendario legislativo aprobado para el tercer año de la LXVI Legislatura, la fecha límite para aprobar el PEF 2027 es el 15 de noviembre. Una vez aprobado, el decreto debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación y el presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

En este proceso, NOSSA busca que los legisladores revisen las asignaciones destinadas a la Conanp y a los programas de conservación, con el objetivo de aumentar los recursos para las áreas naturales protegidas, atender los programas de manejo pendientes y reducir progresivamente la brecha financiera del organismo. Si la propuesta llega al Pleno sin cambios, los 1,591 millones de pesos planteados para la Conanp serían la base presupuestaria para 2027.