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México

EU alerta a ciudadanos en 7 estados de México para que tomen precauciones por intensas lluvias provocadas por El Niño

El Gobierno de Estados Unidos lanzó un llamado a sus conciudadanos a tomar medidas ante las lluvias que se prevén en los siguientes días.
sáb 14 noviembre 2026 01:25 PM
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Carreteras inundada a lo largo de la frontera entre México y EU. hay largas filas de autos.jpg
La imagen corresponde al 1 de octubre en donde a través de una vista aérea se observan vehículos atrapados en una carretera inundada después de que el río Bravo se desbordó tras las fuertes lluvias a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. (Foto: )

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos que viven o están como turistas en siete entidades de la República Mexicana a tomar precauciones ante las intensas lluvias que se generan por el fenómeno de El Niño.

En un comunicado la sede diplomática solicitó a sus ciudadanos que se encuentren en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Colima, Jalisco y Nayarit a preparase para un posible periodo de lluvias "intensas y sus efectos asociados".

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"Las condiciones y el momento de las lluvias estacionales varían según la ubicación. El Niño puede alterar los patrones de precipitaciones y tormentas a lo largo de la costa del Pacífico de México", detalla el documento.

El Departamento de Estado exhortó a los estadounidenses residentes y turistas a consultar los pronósticos en los medios oficiales debido a que se pronostica que las fuertes lluvias pueden generar condiciones peligrosas en las costas del Pacífico mexicano, mientras que los frentes fríos también pueden provocar precipitaciones importantes en el noroeste del país.

"Las lluvias intensas o prolongadas pueden causar inundaciones localizadas , interrupciones del tráfico, cierres de carreteras y cortes de energía", advirtió la embajada.

Las precipitaciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas y con drenaje deficiente, así como desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas o de colinas.

"Las tormentas pueden interrumpir el suministro eléctrico, reducir la visibilidad y dañar la infraestructura local. La escorrentía pluvial puede afectar temporalmente la calidad del agua en las playas. Durante y después de las tormentas, puede haber fuerte oleaje y corrientes intensas", recordó la sede diplomática.

Pronóstico de El Niño en México rumbo al 2027

De acuerdo con el más reciente reporte técnico del fenómeno de El Niño que hace la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se intensifique hacia el invierno, y se debilite a inicios de 2027, con una posible transición a condiciones neutras durante el verano. La probabilidad de que sea el evento más intenso registrado es del 60%.

Durante el año 2026, México ha quedado inmerso en una dinámica climática extrema provocada por la rápida consolidación del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en su fase cálida, alcanzando la categoría de muy fuerte.

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Este fenómeno, caracterizado por una anomalía en la temperatura superficial del mar igual o superior a +2.0 °C en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial y por el calentamiento de las aguas del Pacífico mexicano, se suma a los tres precedentes históricos registrados con esta severidad desde 1950: 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. La magnitud del calentamiento oceánico ha alterado de manera directa el régimen estacional de lluvias y temperaturas a lo largo del territorio nacional.

Alteraciones en las precipitaciones y expansión de la sequía

El impacto hídrico en México durante la segunda mitad de 2026 estuvo marcado por una drástica inhibición de las precipitaciones. Aunque la primera mitad del año registró condiciones húmedas que redujeron la superficie con sequía moderada a extrema a solo un 2.1 % del país en junio, el estiaje de julio a septiembre interrumpió la recuperación.

En julio, las lluvias cayeron un 18.4 % por debajo de la media climatológica, afectando severamente al noreste (-56.8 %), sur (-41.8 %) y centro-norte (-34.0 %)[10]. Agosto representó la fase más crítica al acumular únicamente 80.0 mm de lluvia (un déficit del 39.5 %), convirtiéndose en el mes de agosto más seco registrado en México desde 1941 debido al debilitamiento del Monzón Mexicano y a una canícula más intensa.

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Lluvias intensas rumbo a la primera mitad del 2027

El análisis comparativo de los eventos previos de El Niño muy fuerte revela un comportamiento dinámico de dos años con implicaciones severas para México. Tras las sequías del primer verano, suele presentarse una ventana invernal (noviembre a abril) con lluvias por encima de lo normal en el noroeste y sureste, acompañada de temperaturas más frías en el centro del país.

Sin embargo, hacia mayo y junio del segundo año (2027), los déficits de precipitación tienden a intensificarse de forma generalizada, reduciendo la lluvia hasta en un 75% en los estados del centro-sur (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero, donde habita el 36% de la población nacional).

Esta combinación de escasez hídrica acumulada y temperaturas extremadamente altas incrementa de forma considerable la probabilidad de enfrentar una primavera en 2027 caracterizada por sequías acentuadas, olas de calor intensas y un alto riesgo de incendios forestales severos.

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Ante este pronóstico, se recomienda a la población en general a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno, para tomar las medidas necesarias ante los cambios climáticos.

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Lluvias cambio climático

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