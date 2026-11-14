EU alerta a ciudadanos en 7 estados de México para que tomen precauciones por intensas lluvias provocadas por El Niño

Este fenómeno, caracterizado por una anomalía en la temperatura superficial del mar igual o superior a +2.0 °C en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial y por el calentamiento de las aguas del Pacífico mexicano, se suma a los tres precedentes históricos registrados con esta severidad desde 1950: 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. La magnitud del calentamiento oceánico ha alterado de manera directa el régimen estacional de lluvias y temperaturas a lo largo del territorio nacional.
Alteraciones en las precipitaciones y expansión de la sequía
El impacto hídrico en México durante la segunda mitad de 2026 estuvo marcado por una drástica inhibición de las precipitaciones. Aunque la primera mitad del año registró condiciones húmedas que redujeron la superficie con sequía moderada a extrema a solo un 2.1 % del país en junio, el estiaje de julio a septiembre interrumpió la recuperación.
En julio, las lluvias cayeron un 18.4 % por debajo de la media climatológica, afectando severamente al noreste (-56.8 %), sur (-41.8 %) y centro-norte (-34.0 %)[10]. Agosto representó la fase más crítica al acumular únicamente 80.0 mm de lluvia (un déficit del 39.5 %), convirtiéndose en el mes de agosto más seco registrado en México desde 1941 debido al debilitamiento del Monzón Mexicano y a una canícula más intensa.
Lluvias intensas rumbo a la primera mitad del 2027
El análisis comparativo de los eventos previos de El Niño muy fuerte revela un comportamiento dinámico de dos años con implicaciones severas para México. Tras las sequías del primer verano, suele presentarse una ventana invernal (noviembre a abril) con lluvias por encima de lo normal en el noroeste y sureste, acompañada de temperaturas más frías en el centro del país.
Sin embargo, hacia mayo y junio del segundo año (2027), los déficits de precipitación tienden a intensificarse de forma generalizada, reduciendo la lluvia hasta en un 75% en los estados del centro-sur (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero, donde habita el 36% de la población nacional).
Esta combinación de escasez hídrica acumulada y temperaturas extremadamente altas incrementa de forma considerable la probabilidad de enfrentar una primavera en 2027 caracterizada por sequías acentuadas, olas de calor intensas y un alto riesgo de incendios forestales severos.