EU alerta a ciudadanos en 7 estados de México para que tomen precauciones por intensas lluvias provocadas por El Niño

"Las condiciones y el momento de las lluvias estacionales varían según la ubicación. El Niño puede alterar los patrones de precipitaciones y tormentas a lo largo de la costa del Pacífico de México", detalla el documento.

El Departamento de Estado exhortó a los estadounidenses residentes y turistas a consultar los pronósticos en los medios oficiales debido a que se pronostica que las fuertes lluvias pueden generar condiciones peligrosas en las costas del Pacífico mexicano, mientras que los frentes fríos también pueden provocar precipitaciones importantes en el noroeste del país.

"Las lluvias intensas o prolongadas pueden causar inundaciones localizadas , interrupciones del tráfico, cierres de carreteras y cortes de energía", advirtió la embajada.

Las precipitaciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas y con drenaje deficiente, así como desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas o de colinas.

"Las tormentas pueden interrumpir el suministro eléctrico, reducir la visibilidad y dañar la infraestructura local. La escorrentía pluvial puede afectar temporalmente la calidad del agua en las playas. Durante y después de las tormentas, puede haber fuerte oleaje y corrientes intensas", recordó la sede diplomática.

Pronóstico de El Niño en México rumbo al 2027

De acuerdo con el más reciente reporte técnico del fenómeno de El Niño que hace la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se intensifique hacia el invierno, y se debilite a inicios de 2027, con una posible transición a condiciones neutras durante el verano. La probabilidad de que sea el evento más intenso registrado es del 60%.

Durante el año 2026, México ha quedado inmerso en una dinámica climática extrema provocada por la rápida consolidación del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en su fase cálida, alcanzando la categoría de muy fuerte.

