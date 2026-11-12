La batalla por Michoacán: Raúl Morón asegura que habrá segunda encuesta para definir candidato de la 4T
Raúl Morón dijo que están por definirse los aspectos técnicos de una nueva medición para elegir al coordinador estatal de Morena, cargo que posteriormente se convertirá en la candidatura al gobierno de Michoacán en 2027.
El senador Raúl Morón aseguró que el Partido del Trabajo (PT) tiene un acuerdo con Morena para realizar una segunda encuesta en Michoacán, donde el exfiscal Carlos Torres Piña ya fue designado coordinador estatal de la 4T rumbo a las elecciones de 2027.
La definición de la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán tendrá una nueva medición, según él. Sin embargo, Morena no lo ha confirmado.
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En entrevista con Jaime Núñez, de Radio Fórmula, el legislador explicó que está a la espera de conocer los aspectos técnicos de la nueva medición, particularmente la construcción de la muestra y el seguimiento del ejercicio, con el objetivo de dar certeza a los participantes.
“Estamos en espera de ver las partes técnicas que tienen que ver con la construcción de la muestra y el seguimiento para que esta encuesta nos dé certeza para los que estamos en este debate en Michoacán”, señaló.
Morón consideró que el proceso debe desarrollarse sin confrontaciones y sostuvo que, independientemente del resultado, los participantes deberán mantenerse unidos. También afirmó que las encuestas no son el único elemento que debe considerarse para tomar una decisión política.
El senador agregó que no teme a una nueva medición y lanzó un mensaje a quienes respaldan al equipo contrario: “Si ya ganaron una encuesta, la van a volver a ganar. Pero es importante la certeza”.
Carlos Torres Piña, el otro perfil en la disputa
La posibilidad de una segunda encuesta ocurre después de que Morena designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.
Torres Piña, de 47 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Militó en el PRD, donde fue consejero, secretario general y dirigente estatal, además de diputado federal en dos ocasiones.
En 2019 se incorporó a Morena y formó parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla como secretario de Gobierno. En julio de 2025 fue designado fiscal general de Michoacán para un periodo de nueve años, pero solicitó licencia para participar en el proceso interno del partido.
Durante su paso por la Fiscalía enfrentó casos como los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo.
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Grecia Quiroz, posible rival en 2027
Quien obtenga la candidatura de Morena podría enfrentarse a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien ha manifestado su intención de buscar la gubernatura por la vía independiente.
La presidenta municipal cobró relevancia política después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas de Uruapan. Posteriormente asumió el gobierno municipal y se convirtió en una de las principales figuras del Movimiento del Sombrero.
Una encuesta de El Financiero, publicada en julio pasado, colocó a Quiroz con 20% de las preferencias para gobernar Michoacán, por debajo de Raúl Morón, quien registró 26%, y por encima del panista Alfonso Martínez, con 17%.
En una entrevista con Adela Micha, la alcaldesa confirmó que contempla competir por la gubernatura como candidata independiente y que existe la posibilidad de que el Movimiento del Sombrero aparezca en la boleta electoral.