La batalla por Michoacán: Raúl Morón asegura que habrá segunda encuesta para definir candidato de la 4T

En entrevista con Jaime Núñez, de Radio Fórmula, el legislador explicó que está a la espera de conocer los aspectos técnicos de la nueva medición, particularmente la construcción de la muestra y el seguimiento del ejercicio, con el objetivo de dar certeza a los participantes.

“Estamos en espera de ver las partes técnicas que tienen que ver con la construcción de la muestra y el seguimiento para que esta encuesta nos dé certeza para los que estamos en este debate en Michoacán”, señaló.

Morón consideró que el proceso debe desarrollarse sin confrontaciones y sostuvo que, independientemente del resultado, los participantes deberán mantenerse unidos. También afirmó que las encuestas no son el único elemento que debe considerarse para tomar una decisión política.

El senador agregó que no teme a una nueva medición y lanzó un mensaje a quienes respaldan al equipo contrario: “Si ya ganaron una encuesta, la van a volver a ganar. Pero es importante la certeza”.

Carlos Torres Piña, el otro perfil en la disputa

La posibilidad de una segunda encuesta ocurre después de que Morena designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

Torres Piña, de 47 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Militó en el PRD, donde fue consejero, secretario general y dirigente estatal, además de diputado federal en dos ocasiones.

En 2019 se incorporó a Morena y formó parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla como secretario de Gobierno. En julio de 2025 fue designado fiscal general de Michoacán para un periodo de nueve años, pero solicitó licencia para participar en el proceso interno del partido.

Durante su paso por la Fiscalía enfrentó casos como los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo.