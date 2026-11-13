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Con subasta de motos de Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa, México gana 70.9 millones de pesos

Una parte del dinero de las motos del atleta canadiense, acusado de narcotráfico y vinculado al Cártel de Sinaloa, fue invertido en un conversatorio de música para jóvenes del Estado de México.
vie 13 noviembre 2026 09:26 AM
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Motocicleta amarilla marca Ducati 996, Superbike, modelo 2001, que perteneció a Ryan Wedding y fue incautada y subastada por el gobierno de México.
Una de las 62 motos incautadas a Ryan Wedding subastada por el gobierno de México. (Foto: Indep)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subastó esta semana 62 motocicletas de alta gama incautadas a Ryan Wedding , el ex atleta olímpico de Canadá acusado de narcotráfico y de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En total se vendieron 57 motos por 70.9 millones de pesos. Las cinco restantes se ofrecerán en otra subasta el próximo 27 de noviembre.

"Son unas motocicletas de colección impresionantes. Tuvimos un gran aforo", dijo Mónica Fernández, directora general del Indep.

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Del dinero recuperado, el gobierno federal destinó 40 millones de pesos a la construcción de un conservatorio de música para adolescentes y jóvenes del municipio de Tultepec, Estado de México.

"Se le quita a quien robó y se le entrega al pueblo de México", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes en su conferencia de prensa mañanera.

Las motos de Ryan Wedding

La subasta de motos de Wedding, incautadas por el Gabinete de Seguridad en diciembre de 2025, se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre.

Para saber más

Un cartel de recompensa por información que conduzca al arresto de Ryan James Wedding se exhibe tras una conferencia de prensa en la que se anunció la acusación formal contra el exatleta olímpico Ryan Wedding por asesinato y lavado de dinero en relación con una organización de narcotráfico.
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Se trata de modelos clásicos y de competencia, que van de los años 60 al 2020, y de marcas como Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha.

Los precio de salida oscilaron entre los 21,500 pesos y hasta los 2.5 millones de pesos. Algunas motos fueron adquiridas para su exhibición en museos de otros países.

"Participaron instancias y personajes del mundo de los deportes. Extranjeros, coleccionistas muy especiales", aseguró la directora del Indep.

Los modelos de motos subastados

Entre los modelos subastados, se encuentra una motocicleta de pista Ducati, serie 454774, modelo 1971.

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También una motociclista de pista marca Honda, serie ELF4-001, modelo 1987. "Una de las motocicletas de pista más icónicas y avanzadas de la historia del Mundial, de 500cc (MotoGP)", describió el instituto.

Una motocicleta marca Ducati 996, Superbike, modelo 2001, con el que Troy Bayliss ganó el título del Campeonato Mundial de Superbikes de ese año.

Además de una motocicleta marca Ducati, Desmosedici GP8, modelo 2008, desarrollada para el Campeonato Mundial de MotoGP.

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¿Quién era Ryan Wedding?

El ex atleta de 45 años compitió en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 representando a Canadá. También obtuvo medallas en campeonatos mundiales juveniles.

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Después de retirarse del deporte, se dedicó a cultivar marihuana en Canadá. En 2010 fue condenado por delitos de droga en ese país; sin embargo, Wedding continuó en el tráfico de sustancias ilícitas.

Años más tarde, Estados Unidos lo acusó de dirigir y participar en una red transnacional de narcotráfico que enviaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hasta Canadá y Estados Unidos.

Wedding vivía en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Por eso, algunos medios de comunicación lo apodaron "El Chapo canadiense". También era conocido como "El Jefe", "El Gigante" (mide 1.91 metros), "El Güero" o "R-137", entre otros sobrenombres.

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El arresto de Wedding

El FBI lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados y ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

El 22 de enero de 2026, Wedding fue detenido en la Ciudad de México y enviado a Estados Unidos al día siguiente, entre versiones contradictorias sobre su captura.

Mientras las autoridades de seguridad mexicanas dijeron que Wedding se había entregado, el FBI aseguró que la detención fue resultado de un operativo coordinado.

"Fue arrestado sin incidentes por las autoridades mexicanas y extraditado a Los Ángeles, California", informó en su momento el FBI.

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