Con subasta de motos de Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa, México gana 70.9 millones de pesos

Del dinero recuperado, el gobierno federal destinó 40 millones de pesos a la construcción de un conservatorio de música para adolescentes y jóvenes del municipio de Tultepec, Estado de México.

"Se le quita a quien robó y se le entrega al pueblo de México", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes en su conferencia de prensa mañanera.

Las motos de Ryan Wedding

La subasta de motos de Wedding, incautadas por el Gabinete de Seguridad en diciembre de 2025, se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre.



Se trata de modelos clásicos y de competencia, que van de los años 60 al 2020, y de marcas como Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha.

Los precio de salida oscilaron entre los 21,500 pesos y hasta los 2.5 millones de pesos. Algunas motos fueron adquiridas para su exhibición en museos de otros países.

"Participaron instancias y personajes del mundo de los deportes. Extranjeros, coleccionistas muy especiales", aseguró la directora del Indep.

Los modelos de motos subastados

Entre los modelos subastados, se encuentra una motocicleta de pista Ducati, serie 454774, modelo 1971.



También una motociclista de pista marca Honda, serie ELF4-001, modelo 1987. "Una de las motocicletas de pista más icónicas y avanzadas de la historia del Mundial, de 500cc (MotoGP)", describió el instituto.

Una motocicleta marca Ducati 996, Superbike, modelo 2001, con el que Troy Bayliss ganó el título del Campeonato Mundial de Superbikes de ese año.

Además de una motocicleta marca Ducati, Desmosedici GP8, modelo 2008, desarrollada para el Campeonato Mundial de MotoGP.