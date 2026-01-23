Publicidad

México

¿Qué hizo Ryan Wedding? Las razones por las que el FBI lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

El exatleta olímpico nacido en Canadá estaba entre los 10 hombres más buscados por el FBI; fue detenido en México.
vie 23 enero 2026 11:58 AM
El exatleta figuraba en la lista de los 10 más buscados por el FBI. (Foto: @DirectordelFBIKash )

Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de Canadá, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de dirigir una empresa criminal trasnacional vinculada al Cártel de Sinaloa, fue detenido en México .

El exatleta de 44 años era uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien aportara información que ayudara a su detención.

En noviembre pasado, en una conferencia de prensa, Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, afirmó que el exolímpico era el mayor distribuidor de cocaína en Canadá.

“Este exatleta olímpico canadiense lidera una organización criminal transnacional. Figura en la lista de los 10 más buscados del FBI y forma parte de una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá, trabajando estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera que inunda con cocaína desde Colombia tanto a comunidades estadounidenses como canadienses”, dijo el pasado 19 de noviembre.

Ryan James Wedding fue snowboarder y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

En la misma conferencia de noviembre, el director del FBI, Kash Patel, comparó al Wedding con narcotraficantes como el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Nadie puede ser un capo de la droga y evadir la ley. Que no quepa duda: Ryan Weddinges una versión moderna de Pablo Escobar, una versión moderna de El Chapo Guzmán…Es responsable de orquestar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo como no se veía desde hace mucho tiempo. No escapará a la justicia”, dijo.

Wedding fue identificado por el gobierno estadounidense como un miembro del Cártel de Sinaloa. Su función era coordinar envíos de drogas como fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

El director del FBI afirmó este viernes que Wedding es el sexto de los criminales más buscados que ha sido capturado en un año.

"Este es el sexto fugitivo más buscado del FBI que ha capturado en un año: fugitivos que llevaban casi 40 años prófugos. No es casualidad. El presidente Trump está permitiendo que los buenos policías sean policías, y los resultados hablan por sí solos", indicó.

Escondido en México

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el exatleta tenía alrededor de 10 años oculto y ya había sido identificado que se encontraba en México.

“Ryan Wedding es extremadamente peligroso, extremadamente violento y extremadamente rico. Está protegido por el Cártel de Sinaloa, junto con otros en México. Encuéntrenlo y lo llevaremos ante la justicia”, advirtió Akhil Davis, subdirector a cargo de la división del FBI en Los Ángeles en noviembre pasado.

La detención fue confirmada este viernes 23 de enero por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien el jueves se reunió con el director del FBI.

En Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi celebró la aprehensión y agradeció a las autoridades mexicanas.

