¿Qué hizo Ryan Wedding? Las razones por las que el FBI lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

“Este exatleta olímpico canadiense lidera una organización criminal transnacional. Figura en la lista de los 10 más buscados del FBI y forma parte de una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá, trabajando estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera que inunda con cocaína desde Colombia tanto a comunidades estadounidenses como canadienses”, dijo el pasado 19 de noviembre.

Ryan James Wedding fue snowboarder y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Lee: ¿Quién es Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de vínculos con el narco?

En la misma conferencia de noviembre, el director del FBI, Kash Patel, comparó al Wedding con narcotraficantes como el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Nadie puede ser un capo de la droga y evadir la ley. Que no quepa duda: Ryan Weddinges una versión moderna de Pablo Escobar, una versión moderna de El Chapo Guzmán…Es responsable de orquestar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo como no se veía desde hace mucho tiempo. No escapará a la justicia”, dijo.

Te recomendamos: EU desarticula una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa

Wedding fue identificado por el gobierno estadounidense como un miembro del Cártel de Sinaloa. Su función era coordinar envíos de drogas como fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

El director del FBI afirmó este viernes que Wedding es el sexto de los criminales más buscados que ha sido capturado en un año.

"Este es el sexto fugitivo más buscado del FBI que ha capturado en un año: fugitivos que llevaban casi 40 años prófugos. No es casualidad. El presidente Trump está permitiendo que los buenos policías sean policías, y los resultados hablan por sí solos", indicó.