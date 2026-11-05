El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exjuzgador fue arrestado el domingo en territorio colombiano, donde permanecerá mientras Washington gestiona su extradición.
¿De qué acusan al juez mexicano Luis Benítez Alcántara?
El exjuez federal mexicano Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos criminales en Estados Unidos por su presunta participación en un caso de corrupción judicial.
Las autoridades estadounidenses lo señalan de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de favorecer la liberación de un integrante de una organización internacional de narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, Benítez Alcántara presuntamente usó sus facultades como juez federal en la Ciudad de México para beneficiar a Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la estructura criminal encabezada por Ryan James Wedding, exatleta olímpico vinculado al narcotráfico.
La acusación sostiene que el entonces juzgador intervino en el proceso de extradición de Clark y le concedió la libertad bajo fianza, pese a los señalamientos que pesaban sobre él.
La organización atribuida a Wedding es investigada por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones internacionales de tráfico de drogas.
Entre los señalamientos en contra el exjuez se encuentran delitos relacionados con complicidad después del hecho y obstrucción de la justicia, por presuntamente utilizar su cargo para ayudar a integrantes de una organización criminal a evadir la acción de las autoridades.