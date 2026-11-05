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México

Detienen en Colombia a juez mexicano acusado de recibir soborno millonario ligado al caso Ryan Wedding

Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Colombia por nueve cargos federales relacionados con un presunto soborno para favorecer a un narcotraficante canadiense.
jue 05 noviembre 2026 11:32 AM
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El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Colombia. Dos policías lo acompañan en el arresto.
El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Colombia por nueve cargos federales. (Especial)

Un juez mexicano fue detenido en Colombia por su presunta participación en un caso de corrupción judicial relacionado con una de las organizaciones internacionales de narcotráfico investigadas por Estados Unidos.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, acusado por autoridades estadounidenses de presuntamente recibir un soborno de 2 millones de dólares para favorecer la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la estructura criminal atribuida a Ryan Wedding .

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exjuzgador fue arrestado el domingo en territorio colombiano, donde permanecerá mientras Washington gestiona su extradición.

¿De qué acusan al juez mexicano Luis Benítez Alcántara?

El exjuez federal mexicano Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos criminales en Estados Unidos por su presunta participación en un caso de corrupción judicial.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de favorecer la liberación de un integrante de una organización internacional de narcotráfico.


De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, Benítez Alcántara presuntamente usó sus facultades como juez federal en la Ciudad de México para beneficiar a Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la estructura criminal encabezada por Ryan James Wedding, exatleta olímpico vinculado al narcotráfico.

La acusación sostiene que el entonces juzgador intervino en el proceso de extradición de Clark y le concedió la libertad bajo fianza, pese a los señalamientos que pesaban sobre él.

La organización atribuida a Wedding es investigada por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones internacionales de tráfico de drogas.

Entre los señalamientos en contra el exjuez se encuentran delitos relacionados con complicidad después del hecho y obstrucción de la justicia, por presuntamente utilizar su cargo para ayudar a integrantes de una organización criminal a evadir la acción de las autoridades.

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¿Qué hizo Ryan Wedding?

Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de Canadá, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de dirigir una empresa criminal trasnacional vinculada al Cártel de Sinaloa, fue detenido en México .

El exatleta de 44 años era uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien aportara información que ayudara a su detención.

En noviembre pasado, en una conferencia de prensa, Pam Bondi, esfiscal general de los Estados Unidos, afirmó que el exolímpico era el mayor distribuidor de cocaína en Canadá.

Ryan James Wedding fue snowboarder y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Lee más: Las razones por las que el FBI lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

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Tags

Estados Unidos Crimen, ley y justicia

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