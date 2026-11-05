El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exjuzgador fue arrestado el domingo en territorio colombiano, donde permanecerá mientras Washington gestiona su extradición.

¿De qué acusan al juez mexicano Luis Benítez Alcántara?

El exjuez federal mexicano Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos criminales en Estados Unidos por su presunta participación en un caso de corrupción judicial.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de favorecer la liberación de un integrante de una organización internacional de narcotráfico.

The FBI and our partners have arrested Luis Benítez Alcántara, a Mexican judge who allegedly accepted bribes and used his position to aid former FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding and his associates. Benítez Alcántara was a district judge in Mexico City who allegedly accepted $2 million in exchange for granting bond to and ordering the release of Wedding’s second in command, while Wedding was orchestrating a billion-dollar transnational criminal organization and the largest supplier of cocaine to Canada with connections in Colombia, Mexico, and the U.S. Benítez Alcántara is charged with nine counts of accessory after the fact for assisting the individual in order to hinder or prevent his apprehension, trial or punishment. Thanks to @FBILosAngeles, our Bogatá Law Enforcement Attaché, our local partners, and our @TheJusticeDept who made the success of this operation possible. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 5, 2026



De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, Benítez Alcántara presuntamente usó sus facultades como juez federal en la Ciudad de México para beneficiar a Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la estructura criminal encabezada por Ryan James Wedding, exatleta olímpico vinculado al narcotráfico.

La acusación sostiene que el entonces juzgador intervino en el proceso de extradición de Clark y le concedió la libertad bajo fianza, pese a los señalamientos que pesaban sobre él.

La organización atribuida a Wedding es investigada por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones internacionales de tráfico de drogas.

Entre los señalamientos en contra el exjuez se encuentran delitos relacionados con complicidad después del hecho y obstrucción de la justicia, por presuntamente utilizar su cargo para ayudar a integrantes de una organización criminal a evadir la acción de las autoridades.