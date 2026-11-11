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México

Ryan Wedding tenía aliados en México: así lo ayudaban a evadir a las autoridades, según EU

Un prófugo de una pandilla de Los Ángeles y el presunto jefe de El Cártel Nuevo Imperio facilitaron información confidencial, claves para cruzar retenes y sobornos a funcionarios para ayudar a Ryan Wedding.
mié 11 noviembre 2026 01:40 PM
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Un cartel de recompensa por información que conduzca al arresto de Ryan James Wedding se exhibe tras una conferencia de prensa en la que se anunció la acusación formal contra el exatleta olímpico Ryan Wedding por asesinato y lavado de dinero en relación con una organización de narcotráfico.
Un cartel de recompensa por información que conduzca al arresto de Ryan James Wedding se exhibe tras una conferencia de prensa en la que se anunció la acusación formal contra el exatleta olímpico Ryan Wedding por asesinato y lavado de dinero en relación con una organización de narcotráfico. (Andrew Harnik/Getty Images)

Ryan Wedding , exatleta olímpico de Canadá acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico, tenía colaboradores en México que le ayudaban a evadir a las autoridades y mantener sus operaciones criminales, según una acusación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos .

De acuerdo con el documento, Roberto Gómez, "Fat Boy", obtenía información confidencial de las autoridades, mientras que Edgar Aaron Vázquez Alvarado, "El General" o "Mini", facilitaba el paso de cargamentos de droga por retenes mexicanos.

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Le filtraban información a Ryan Wedding sobre investigaciones policiales

"Fat Boy", de 51 años, presuntamente consiguió datos confidenciales mediante sus contactos con personas que tenían acceso a información de corporaciones mexicanas y estadounidenses.

Entre los detalles que presuntamente obtenía estaban arrestos, decomisos de drogas, ejecución de órdenes judiciales y presentación de cargos penales. Posteriormente, compartía esa información con sus cómplices, incluido Wedding .

El señalado es identificado como presunto integrante de la pandilla Calle 38, en el sur de Los Ángeles. Huyó a México después de enfrentar acusaciones por dos robos en California en el 2000.

En 2018 también fue acusado formalmente en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Permanece prófugo de ambos procesos.

Así cruzaban los retenes militares

Vázquez Alvarado se presentaba como fundador y jefe de El Cártel Nuevo Imperio, organización criminal que operaba principalmente en Ciudad de México.

De acuerdo con la acusación, proporcionaba cocaína a la estructura de Wedding y entregaba palabras clave que cambiaban casi diariamente a quienes transportaban los cargamentos.

Los integrantes y asociados comunicaban esos códigos a policías y personal militar mexicano en los puestos de revisión para facilitar el paso de los cargamentos.

Además, Vázquez presuntamente pagaba sobornos a funcionarios públicos para retrasar investigaciones, desaparecer o manipular pruebas y conseguir que se retiraran cargos contra integrantes de la organización.

El señalado fue asesinado a tiros por policías mexicanos la semana anterior a la publicación de la acusación, según el Departamento de Justicia estadounidense.

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Red de tráfico entre México, Estados Unidos y Canadá

Entre 2016 y 2026, Gómez era el intermediario en el suministro de cocaína, metanfetamina y fentanilo para distintas organizaciones criminales transnacionales.

La ruta descrita por los fiscales contemplaba el traslado de drogas hacia México por vía aérea y marítima desde Centroamérica, seguido de movimientos terrestres hacia Estados Unidos y Canadá.

Entre octubre de 2024 y enero de 2026, Gómez y Vázquez también ayudaron ayudado a Wedding a evitar su detención, juicio y castigo en Estados Unidos.

Gómez enfrenta seis cargos federales. Si es declarado culpable de todos, puede recibir una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La investigación está a cargo del FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá.

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Narcotráfico Estados

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