Ryan Wedding tenía aliados en México: así lo ayudaban a evadir a las autoridades, según EU

Le filtraban información a Ryan Wedding sobre investigaciones policiales

"Fat Boy", de 51 años, presuntamente consiguió datos confidenciales mediante sus contactos con personas que tenían acceso a información de corporaciones mexicanas y estadounidenses.

Entre los detalles que presuntamente obtenía estaban arrestos, decomisos de drogas, ejecución de órdenes judiciales y presentación de cargos penales. Posteriormente, compartía esa información con sus cómplices, incluido Wedding .

El señalado es identificado como presunto integrante de la pandilla Calle 38, en el sur de Los Ángeles. Huyó a México después de enfrentar acusaciones por dos robos en California en el 2000.

En 2018 también fue acusado formalmente en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Permanece prófugo de ambos procesos.

Así cruzaban los retenes militares

Vázquez Alvarado se presentaba como fundador y jefe de El Cártel Nuevo Imperio, organización criminal que operaba principalmente en Ciudad de México.

De acuerdo con la acusación, proporcionaba cocaína a la estructura de Wedding y entregaba palabras clave que cambiaban casi diariamente a quienes transportaban los cargamentos.

Los integrantes y asociados comunicaban esos códigos a policías y personal militar mexicano en los puestos de revisión para facilitar el paso de los cargamentos.

Además, Vázquez presuntamente pagaba sobornos a funcionarios públicos para retrasar investigaciones, desaparecer o manipular pruebas y conseguir que se retiraran cargos contra integrantes de la organización.

El señalado fue asesinado a tiros por policías mexicanos la semana anterior a la publicación de la acusación, según el Departamento de Justicia estadounidense.