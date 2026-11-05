Abaten a líder del Cártel Nuevo Imperio, protector del ‘Chapo canadiense’ y autor del homicidio de Milton Morales

¿De qué se acusaba al líder del Cártel Nuevo Imperio?

Edgar Aarón era investigado por delitos de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El Cártel Nuevo Imperio, del que era fundador, tiene operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, de acuerdo con información oficial.

En el Estado de México, compañeros de @SSPCMexico fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic”identificado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida. Era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá. El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal. Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual de el homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024. No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen. En coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia, @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX, @FiscaliaEdomex @SS_Edomex instituciones del @GabSeguridadMX, continuaremos los trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a los demás integrantes de esta organización y desmantelar sus redes criminales. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026



El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Edgar Aarón, a quien identificó por brindar protección en México a Ryan James Wedding, conocido como “El Chapo canadiense”, y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

Autoridades también lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, quien fue coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, crimen ocurrido el 21 de julio de 2024.

Harfuch recordó a su compañero Morales Figueroa y afirmó que las indagatorias continuarán hasta llevar ante la justicia a todos los responsables del crimen.

Harfuch informó que, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y las fiscalías y autoridades de seguridad del Estado de México, continuarán los trabajos de inteligencia e investigación.

El objetivo, indicó, es identificar y detener a los demás integrantes del Cártel Nuevo Imperio, así como desmantelar sus redes criminales.