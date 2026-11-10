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¿Quién entregó a Carlos Manzo? Dan detalles de la presunta traición detrás del crimen

De acuerdo con Omar García Harfuch al día de hoy suman más de 30 personas detenidas por el asesinato de Manzo, en tanto que la investigación también continúa.
mar 10 noviembre 2026 10:45 AM
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, dedicada al tema de Seguridad Nacional, en la que detalló las acciones y detenciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que entre los detenidos por el asesinato de Carlos Mano están Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalados como presuntos responsables intelectuales del crimen. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

Personas del círculo cercano de Carlos Manzo proporcionaron información sobre sus movimientos y agenda a la organización criminal que planeó su asesinato, a cambio de pagos económicos, aseguró este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia mañanera, Harfuch detalló que uno de los colaboradores del entonces alcalde de Uruapan, Michoacán, presuntamente filtraba datos en tiempo real, mientras que personas de su equipo de seguridad también facilitaron información a los agresores.

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El secretario dio a conocer también nueva información sobre la presunta traición que habría permitido a los responsables conocer las rutinas y condiciones de seguridad del presidente municipal, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Al ser cuestionado sobre qué recibieron las personas cercanas a Manzo para colaborar con el crimen organizado, el funcionario confirmó que los involucrados recibían dinero de la célula criminal.

"Recibían también un pago de esta célula criminal y ellos, aunque trabajaban ahí en el municipio y eran personal de confianza, lo traicionan al final de cuentas, pues eran parte también del grupo delictivo", declaró.

Sin embargo, García Harfuch dijo desconocer el monto de los pagos que recibían los colaboradores y se comprometió a consultar esa información con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

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Un colaborador filtraba información en tiempo real

Entre las personas señaladas por las autoridades se encuentra Samuel "N", quien trabajaba como colaborador cercano de Carlos Manzo y formaba parte de un grupo de comunicación utilizado para organizar su agenda privada.

De acuerdo con las investigaciones expuestas por el gabinete de seguridad, este colaborador proporcionó información a integrantes de la organización criminal en tiempo real, incluidos datos sobre las actividades y movimientos del alcalde.

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Las autoridades también identificaron posibles vínculos entre integrantes del círculo de seguridad de Manzo y miembros del grupo delictivo, quienes presuntamente facilitaron información sobre sus desplazamientos durante el evento en el que ocurrió el ataque.

La información sobre sus rutinas, actividades y condiciones de seguridad fue utilizada para favorecer la ejecución del homicidio.

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García Harfuch sostuvo que la hipótesis de investigación se mantiene y que existen declaraciones de personas detenidas, además de indicios y pruebas integradas por la Fiscalía de Michoacán y las instituciones federales que participaron en las indagatorias.

Según se ha dado a conocer, Samuel "N" fungió como exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del gobierno municipal de Uruapan.

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Más de 30 detenidos; investigación continúa

El secretario de Seguridad informó además que, a un año del asesinato, hay más de 30 personas detenidas por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.

En la presentación de resultados del Plan Michoacán, el gabinete de seguridad informó sobre 34 detenciones relacionadas con el caso.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado como uno de los principales coordinadores de la célula criminal que planeó y ejecutó el ataque.

También fue detenido Ramón Ángel "N", alias "R1", señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización criminal y presunto autor intelectual del homicidio, por su participación en la decisión, planeación y financiamiento del ataque, así como por dar la orden directa de asesinar al alcalde.

A estas detenciones se suma la de Rafael "N", alias "R2" o "El Barbas", realizada el 8 de noviembre en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. El funcionario explicó que este último detenido también está relacionado con el caso, debido a que, según las investigaciones, su hermano fue quien dio la orden.

Al ser cuestionado sobre el avance de las indagatorias y si el expediente ya estaba cerrado, García Harfuch aclaró que la investigación continúa, pues todavía hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y deben incorporarse las declaraciones de las personas detenidas.

"Los autores, digamos, principales, los autores intelectuales, ya están detenidos, los materiales también, los que organizaron las células también", afirmó.

El funcionario agregó que el objetivo principal de las investigaciones ya se logró, al identificar a quienes presuntamente proporcionaron información sobre la ubicación de Carlos Manzo y a quienes habrían ordenado el asesinato.

No obstante, insistió en que las indagatorias no han concluido y que las nuevas declaraciones de los detenidos deben integrarse a las carpetas de investigación para ampliar el conocimiento sobre la participación de cada involucrado.

El asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en Uruapan, Michoacán. El crimen motivó el despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad en la entidad.

En la conferencia, el gabinete de seguridad recordó que entre las personas detenidas también se encuentra un adolescente de 16 años quien participó en el ataque y que perdió la vida durante los hechos. Según explicó García Harfuch, el menor fue reclutado en un centro de rehabilitación y las personas que presuntamente participaron en su reclutamiento fueron detenidas.

A un año del homicidio, las autoridades sostienen que han identificado a los principales responsables materiales e intelectuales, así como a personas que presuntamente facilitaron información desde el entorno del alcalde. Sin embargo, la investigación permanece abierta para cumplimentar las órdenes de aprehensión pendientes y esclarecer la participación de todos los involucrados.

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Michoacán Homicidio Omar García Harfuch

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