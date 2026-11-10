¿Quién entregó a Carlos Manzo? Dan detalles de la presunta traición detrás del crimen

Más de 30 detenidos; investigación continúa

El secretario de Seguridad informó además que, a un año del asesinato, hay más de 30 personas detenidas por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.

En la presentación de resultados del Plan Michoacán, el gabinete de seguridad informó sobre 34 detenciones relacionadas con el caso.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado como uno de los principales coordinadores de la célula criminal que planeó y ejecutó el ataque.

También fue detenido Ramón Ángel "N", alias "R1", señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización criminal y presunto autor intelectual del homicidio, por su participación en la decisión, planeación y financiamiento del ataque, así como por dar la orden directa de asesinar al alcalde.

A estas detenciones se suma la de Rafael "N", alias "R2" o "El Barbas", realizada el 8 de noviembre en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. El funcionario explicó que este último detenido también está relacionado con el caso, debido a que, según las investigaciones, su hermano fue quien dio la orden.

Al ser cuestionado sobre el avance de las indagatorias y si el expediente ya estaba cerrado, García Harfuch aclaró que la investigación continúa, pues todavía hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y deben incorporarse las declaraciones de las personas detenidas.

"Los autores, digamos, principales, los autores intelectuales, ya están detenidos, los materiales también, los que organizaron las células también", afirmó.

El funcionario agregó que el objetivo principal de las investigaciones ya se logró, al identificar a quienes presuntamente proporcionaron información sobre la ubicación de Carlos Manzo y a quienes habrían ordenado el asesinato.

No obstante, insistió en que las indagatorias no han concluido y que las nuevas declaraciones de los detenidos deben integrarse a las carpetas de investigación para ampliar el conocimiento sobre la participación de cada involucrado.

El asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en Uruapan, Michoacán. El crimen motivó el despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad en la entidad.

En la conferencia, el gabinete de seguridad recordó que entre las personas detenidas también se encuentra un adolescente de 16 años quien participó en el ataque y que perdió la vida durante los hechos. Según explicó García Harfuch, el menor fue reclutado en un centro de rehabilitación y las personas que presuntamente participaron en su reclutamiento fueron detenidas.

A un año del homicidio, las autoridades sostienen que han identificado a los principales responsables materiales e intelectuales, así como a personas que presuntamente facilitaron información desde el entorno del alcalde. Sin embargo, la investigación permanece abierta para cumplimentar las órdenes de aprehensión pendientes y esclarecer la participación de todos los involucrados.