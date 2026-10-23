La presidenta explicó que no es necesario que los cambios pasen por el Congreso dado que la Modalidad 40 no desaparece. Esto luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que las modificaciones deben ser aprobadas por el Legislativo.

"La decisión que se tomó en el Consejo del IMSS, que fue publicada, son ciertas medidas para evitar que se haga fraude con esta forma de pensión, entonces por eso no tiene que pasar por el Congreso porque no es que desaparezca esta modalidad, sino para fraudes", expuso en su conferencia matutina.

¿Qué cambios hubo en la Modalidad 40?

El IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de su Consejo Técnico para modificar los criterios de cotización y los procedimientos de incorporación a la Modalidad 40.

Las personas que ya están inscritas en esta modalidad podrán continuar bajo las condiciones actuales. Entre los puntos centrales del acuerdo se establece que los trabajadores por cuenta propia pueden cotizar ante el IMSS, pero “no podrán combinarlo con la modalidad 40”.



A las personas que han dejado de cotizar en el sector formal, la Modalidad 40 les permite mantener su vigencia de derechos e incrementar sus aportaciones para el retiro. Sin embargo, el IMSS detectó prácticas fraudulentas para elevar el monto con el que se retirarían varios trabajadores para lo que se simulaban relaciones laborales y manipulaban salarios.

Fraudes en la Modalidad 40

De acuerdo con la presidenta, la decisión de cambiar las reglas se tomó tras detectar que bajo esa modalidad se defraudaba al IMSS al tramitar pensiones más altas de las que correspondería a un trabajador.