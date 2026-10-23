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“No se cancela la Modalidad 40”: Sheinbaum explica por qué el IMSS frenó los abusos

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se detectaron esquemas fraudelentos mediante los que algunos lograron pensiones de hasta 90,000 pesos.
vie 23 octubre 2026 10:46 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 23 de octubre de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se detectaron fraudes en la Modalidad 40 en la que personas recibían hasta 100,000 pesos de pensión. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el esquema Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocido como Modalidad 40, no se cancela, y que las modificaciones que se realizaron son para detener los fraudes que tienen afectaciones millonarias para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"No se cancela la Modalidad 40, a lo mejor hubo un malentendimiento. La modalidad 40 que está garantizada en la ley continúa, se tomaron medidas para evitar fraudes, abusos en la modalidad", explicó este viernes.

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La presidenta explicó que no es necesario que los cambios pasen por el Congreso dado que la Modalidad 40 no desaparece. Esto luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que las modificaciones deben ser aprobadas por el Legislativo.

"La decisión que se tomó en el Consejo del IMSS, que fue publicada, son ciertas medidas para evitar que se haga fraude con esta forma de pensión, entonces por eso no tiene que pasar por el Congreso porque no es que desaparezca esta modalidad, sino para fraudes", expuso en su conferencia matutina.

¿Qué cambios hubo en la Modalidad 40?

El IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de su Consejo Técnico para modificar los criterios de cotización y los procedimientos de incorporación a la Modalidad 40.

Las personas que ya están inscritas en esta modalidad podrán continuar bajo las condiciones actuales. Entre los puntos centrales del acuerdo se establece que los trabajadores por cuenta propia pueden cotizar ante el IMSS, pero “no podrán combinarlo con la modalidad 40”.

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A las personas que han dejado de cotizar en el sector formal, la Modalidad 40 les permite mantener su vigencia de derechos e incrementar sus aportaciones para el retiro. Sin embargo, el IMSS detectó prácticas fraudulentas para elevar el monto con el que se retirarían varios trabajadores para lo que se simulaban relaciones laborales y manipulaban salarios.

Fraudes en la Modalidad 40

De acuerdo con la presidenta, la decisión de cambiar las reglas se tomó tras detectar que bajo esa modalidad se defraudaba al IMSS al tramitar pensiones más altas de las que correspondería a un trabajador.

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"Es limitar los abusos, o sea, evitar que haya abusos, que haya fraudes, que se utiliza esta modalidad para que personas que no tienen ese derecho la utilicen", apuntó.

Entonces no es que se desaparezca la Modaldad 40 o que se cambie el sentido de la ley, es para evitar abusos y fraudes".

Comentó que se detectaron casos en los que mediante la Modalidad 40 se recibían pensiones de casi 100,000 pesos mensuales.

"Se encontraron casos de este tipo. Entonces, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo que no debe abusarse de una modalidad que puede llegar a representar pensiones de 80,000, 90,000 pesos al mes y que no les corresponde", comentó.

La presidenta aseguró que se puede publicar cuántas personas se beneficiaron de la Modalidad 40 pero mediante esquemas irregularidades y adelantó que la Secretaría de Hacienda y la de Buen Gobierno investigan a implicados entre ellos bufetes de abogados.

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"Si sigue hacia a futuro este mal uso de la Modalidad 40, entonces sí podría poner en riesgo (las finanzas)", dijo.

Esto dijo Sheinbaum sobre la comparecencia de Zoé Robledo

Sobre la solicitud para que Zoé Robledo, titular de IMSS, comparezca ante el legislativo, la presidenta dijo que debe hacerlo él y cualquier otro servidor público que se requiera.

"Él puede ir a comparecer, no hay nada que esconder y explicar cualquier cosa", comentó.

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