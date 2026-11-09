Trabajadores del IMSS vuelven a marchar este 9 de noviembre: ruta, horario y afectaciones viales en CDMX

Vialidades afectadas por la marcha del IMSS
De acuerdo con la información compartida por la SSC, el colectivo de manifestantes se reunirá en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas, partiendo con rumbo a la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico, donde se espera que finalice la movilización con un mitin frente a Palacio Nacional.
Además, se prevé que el contingente haga una parada estratégica frente a las instalaciones de la Cámara de Senadores, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma. Por ello, las siguientes vialidades podrían tener severas afectaciones viales durante gran parte de la tarde:
- Avenida Cuauhtémoc.
- Bucareli
- Avenida Paseo de la Reforma.
- Avenida Juárez.
- Avenida 5 de mayo.
Además, las autoridades han informado que el colectivo podría arribar al punto de encuentro a través de autobuses, por lo que diversas calles aledañas al Centro Médico también podrían sufrir afectaciones.
Vías alternas por marcha de trabajadores del IMSS
La recomendación para las personas que tengan que circular por la zona es anticipar sus traslados y considerar alternativas de transporte como las líneas 1, 2 y 3 del Metro en las estaciones Hospital General, Centro Médico, Balderas, Hidalgo y Zócalo/Tenochtitlán. Además, algunas vialidades alternas son la Av. Insurgentes Sur, el Viaducto Miguel Alemán y el Eje Central Lázaro Cárdenas.
Se recomienda también mantenerse atentos a la información actualizada que comparta la SSC a través de sus canales oficiales de comunicación para conocer el avance de la marcha en tiempo real.