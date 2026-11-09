Trabajadores del IMSS vuelven a marchar este 9 de noviembre: ruta, horario y afectaciones viales en CDMX

Cuarta manifestación de trabajadores del IMSS

La movilización fue confirmada desde el pasado sábado 31 de octubre , luego de que se llevó a cabo una asamblea constitutiva en la que las y los trabajadores ratificaron sus principales exigencias en un pliego petitorio de siete puntos, confirmando que las marchas continuarán hasta lograr que se realice un Congreso Nacional Extraordinario para oficializar la destitución del actual líder sindical.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones sociales compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a la marcha se sumarán en apoyo integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además, no se descarta que se sumen otras organizaciones sindicales y sociales, por lo que es espera un aforo de aproximadamente 1,000 personas.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

El principal objetivo de la movilización es lograr la destitución del actual Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández, quien de acuerdo a los trabajadores, ha violado la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

Para ello, se busca que las autoridades mexicanas otorguen su apoyo para la creación de un Congreso Nacional Extraordinario.

Además, también se busca obtener un aumento salarial de al menos 10% que se vea reflejado directamente en el tabulador, rechazando por completo la propuesta del gobierno federal de dar un aumento global del 8%.

Sumado a ello, se agregan también la siguientes exigencias: