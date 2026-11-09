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CDMX

Trabajadores del IMSS vuelven a marchar este 9 de noviembre: ruta, horario y afectaciones viales en CDMX

Entre las principales exigencias está la destitución del líder sindical Rafael Olivos Hernández, así como el aumento salarial del 10% directo al tabulador.
lun 09 noviembre 2026 08:45 AM
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trabajadores de imss protestan en la cdmx este viernes 30 de octubre
La manifestación arrancará en punto de las 15:00 horas e irá del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo capitalino. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Una nueva marcha convocada por trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) colapsará calles y avenidas principales de la Ciudad de México este lunes 9 de noviembre, siendo la cuarta movilización convocada en menos de un mes.

La manifestación partirá desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI en punto de las 15:00 horas y tendrá como destino principal el Zócalo capitalino, por lo que diversas vialidades del Centro de la CDMX podrían tener severas afectaciones.

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Cuarta manifestación de trabajadores del IMSS

La movilización fue confirmada desde el pasado sábado 31 de octubre , luego de que se llevó a cabo una asamblea constitutiva en la que las y los trabajadores ratificaron sus principales exigencias en un pliego petitorio de siete puntos, confirmando que las marchas continuarán hasta lograr que se realice un Congreso Nacional Extraordinario para oficializar la destitución del actual líder sindical.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones sociales compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a la marcha se sumarán en apoyo integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además, no se descarta que se sumen otras organizaciones sindicales y sociales, por lo que es espera un aforo de aproximadamente 1,000 personas.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

El principal objetivo de la movilización es lograr la destitución del actual Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández, quien de acuerdo a los trabajadores, ha violado la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

Para ello, se busca que las autoridades mexicanas otorguen su apoyo para la creación de un Congreso Nacional Extraordinario.

Además, también se busca obtener un aumento salarial de al menos 10% que se vea reflejado directamente en el tabulador, rechazando por completo la propuesta del gobierno federal de dar un aumento global del 8%.

Sumado a ello, se agregan también la siguientes exigencias:

  • Respeto integral a los derechos laborales.
  • Abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad.
  • Revalorización de los contratos colectivos.
  • Jubilación digna con garantías.
  • Alto a la precarización laboral en el seguro social.
  • Cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

En el fotoarte se observa una médica con bata blanca y estetoscopio en el cuello, y detrás aparece un hospital de IMSS Bienestar.
México

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Vialidades afectadas por la marcha del IMSS

De acuerdo con la información compartida por la SSC, el colectivo de manifestantes se reunirá en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas, partiendo con rumbo a la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico, donde se espera que finalice la movilización con un mitin frente a Palacio Nacional.

Además, se prevé que el contingente haga una parada estratégica frente a las instalaciones de la Cámara de Senadores, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma. Por ello, las siguientes vialidades podrían tener severas afectaciones viales durante gran parte de la tarde:

  • Avenida Cuauhtémoc.
  • Bucareli
  • Avenida Paseo de la Reforma.
  • Avenida Juárez.
  • Avenida 5 de mayo.

Además, las autoridades han informado que el colectivo podría arribar al punto de encuentro a través de autobuses, por lo que diversas calles aledañas al Centro Médico también podrían sufrir afectaciones.

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Vías alternas por marcha de trabajadores del IMSS

La recomendación para las personas que tengan que circular por la zona es anticipar sus traslados y considerar alternativas de transporte como las líneas 1, 2 y 3 del Metro en las estaciones Hospital General, Centro Médico, Balderas, Hidalgo y Zócalo/Tenochtitlán. Además, algunas vialidades alternas son la Av. Insurgentes Sur, el Viaducto Miguel Alemán y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Se recomienda también mantenerse atentos a la información actualizada que comparta la SSC a través de sus canales oficiales de comunicación para conocer el avance de la marcha en tiempo real.

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Manifestaciones Protesta Alcaldía Coyoacán

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