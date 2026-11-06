De Chapultepec a las selvas mexicanas, WWF busca corredores para apoyar la conservación del jaguar

La carrera busca sumar recursos y aliados a la conservación del jaguar, el felino más grande de América, cuya supervivencia en los ecosistemas mexicanos sigue amenazada por la pérdida de hábitat y otras presiones ambientales.

Pese a los esfuerzos de conservación han permitido incrementar su población, las amenazas que comprometen su supervivencia todavía están lejos de resolverse.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a los esfuerzos de conservación de esta especie y recaudar recursos para respaldar los programas que la organización desarrolla en México.





En entrevista, Sandra Petrone, vocera de WWF México, explicó que la carrera también pretende dar visibilidad al trabajo que realizan con comunidades, autoridades y organizaciones locales para proteger los ecosistemas donde habita el felino.

"Buscamos generar interés de la ciudadanía acerca de la misión de nuestra organización, que es traer de regreso a la naturaleza, y acerca también de esta especie por la que trabajamos todos los días", señaló.







Más jaguares, pero las amenazas persisten

Uno de los avances más relevantes en materia de conservación es el incremento registrado en el tercer Censo Nacional del Jaguar, cuyos resultados se dieron a conocer en 2024. Sin embargo, para WWF, este crecimiento no significa que la especie tenga garantizada su supervivencia.