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México

De Chapultepec a las selvas mexicanas, WWF busca corredores para apoyar la conservación del jaguar

WWF invita a familias y corredores a participar en su primera carrera en México para apoyar proyectos de conservación de la vida silvestre y la biodiversidad.
vie 06 noviembre 2026 11:40 AM
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Jaguar en su hábitat natural, especie cuya población en México alcanzó 5,326 ejemplares, según el tercer Censo Nacional del Jaguar de 2024.
La “Carrera WWF, edición Jaguar” tendrá lugar el 29 de noviembre en el marco del Día Internacional del Jaguar.
 (Foto: Cortesía )

Aunque México logró aumentar 10% la población de jaguares en seis años, con 5,326 ejemplares registrados en 2024, la pérdida de hábitat, el avance de la frontera agropecuaria y los conflictos con productores ganaderos mantienen bajo presión a esta especie.

Ante esta situación y en el marco del Día Internacional del Jaguar, que se celebra el domingo 29 de noviembre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) organiza su primera Carrera, edición Jaguar, que se llevará a cabo en el Bosque de Chapultepec.

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La carrera busca sumar recursos y aliados a la conservación del jaguar, el felino más grande de América, cuya supervivencia en los ecosistemas mexicanos sigue amenazada por la pérdida de hábitat y otras presiones ambientales.

Pese a los esfuerzos de conservación han permitido incrementar su población, las amenazas que comprometen su supervivencia todavía están lejos de resolverse.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a los esfuerzos de conservación de esta especie y recaudar recursos para respaldar los programas que la organización desarrolla en México.

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En entrevista, Sandra Petrone, vocera de WWF México, explicó que la carrera también pretende dar visibilidad al trabajo que realizan con comunidades, autoridades y organizaciones locales para proteger los ecosistemas donde habita el felino.

"Buscamos generar interés de la ciudadanía acerca de la misión de nuestra organización, que es traer de regreso a la naturaleza, y acerca también de esta especie por la que trabajamos todos los días", señaló.


Más jaguares, pero las amenazas persisten

Uno de los avances más relevantes en materia de conservación es el incremento registrado en el tercer Censo Nacional del Jaguar, cuyos resultados se dieron a conocer en 2024. Sin embargo, para WWF, este crecimiento no significa que la especie tenga garantizada su supervivencia.

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"El año pasado salieron los resultados del tercer censo y hay un ligero incremento en la población de jaguares. Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque las amenazas que enfrenta el felino todavía no están completamente atendidas", advirtió Petrone.

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Entre los principales riesgos identificados por la organización se encuentran los cambios de uso de suelo, el avance de la frontera agropecuaria, el conflicto entre humanos y jaguares, así como el tráfico de partes de estos animales y de ejemplares vivos para el mercado de mascotas.

"Necesitamos continuar trabajando por la conservación de sus bosques, de sus presas y fomentando también medidas de coexistencia", explicó.

La población de jaguares creció 30% desde 2010

Ejemplares estimados en los tres censos nacionales (2010 - 2024)

6.000 4.500 3.000 1.500 0 Ejemplares estimados (Eje Y) 4.000 2010 4.800 2018 5.400 (+30%) 2024 Años del Censo Nacional (Eje X)

Fuente: Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar Crecimiento acumulado: +30%
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Cámaras trampa y vigilancia para proteger al jaguar

Los recursos obtenidos mediante la carrera contribuirán al trabajo general de conservación de WWF en México, particularmente en sus paisajes prioritarios.

Petrone explicó que las aportaciones permitirán mantener el monitoreo de las poblaciones de jaguares y sus presas mediante cámaras trampa, herramientas que ayudan a identificar si el número de ejemplares aumenta, disminuye o permanece estable.

También respaldarán los programas de coexistencia con productores y las acciones de vigilancia ambiental.

Este año, WWF y la Profepa capacitaron a comités de vigilancia ambiental del Paisaje Pacífico Central para comenzar a utilizar esta tecnología.

"Es muy importante que generemos esta confianza en quienes nos apoyan", señaló Petrone, al explicar que la ciudadanía puede consultar información sobre los proyectos y actividades de conservación en el sitio web y las redes sociales de la organización.

¿Cuándo y dónde será la Carrera WWF por el jaguar?

La primera edición de la Carrera WWF se realizará el domingo 29 de noviembre en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. La salida está programada para las 7:00 horas.

Los participantes podrán elegir entre tres modalidades:

- 3 kilómetros: caminata recreativa para personas de 12 años en adelante.
- 5 kilómetros: carrera competitiva en ramas femenil y varonil, para personas de 13 años en adelante.
- 10 kilómetros: carrera competitiva en ramas femenil y varonil, para personas de 18 años en adelante.

Las inscripciones tienen un costo de 650 pesos hasta el 15 de noviembre y de 750 pesos del 16 al 27 de noviembre, a las 10:00 horas. El registro se realiza mediante la plataforma Meta Sport.

WWF busca que esta primera edición se convierta en una actividad anual que permita apoyar distintas causas ambientales y acercar a más personas a su trabajo de conservación.

" Súbanse al rugido del jaguar y ayúdenos a correr la voz sobre esta misión", invitó Petrone.

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Medio ambiente Bosque de Chapultepec deportes.deportes-de-competencia.running

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