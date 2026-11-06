De Chapultepec a las selvas mexicanas, WWF busca corredores para apoyar la conservación del jaguar

Cámaras trampa y vigilancia para proteger al jaguar
Los recursos obtenidos mediante la carrera contribuirán al trabajo general de conservación de WWF en México, particularmente en sus paisajes prioritarios.
Petrone explicó que las aportaciones permitirán mantener el monitoreo de las poblaciones de jaguares y sus presas mediante cámaras trampa, herramientas que ayudan a identificar si el número de ejemplares aumenta, disminuye o permanece estable.
También respaldarán los programas de coexistencia con productores y las acciones de vigilancia ambiental.
Este año, WWF y la Profepa capacitaron a comités de vigilancia ambiental del Paisaje Pacífico Central para comenzar a utilizar esta tecnología.
"Es muy importante que generemos esta confianza en quienes nos apoyan", señaló Petrone, al explicar que la ciudadanía puede consultar información sobre los proyectos y actividades de conservación en el sitio web y las redes sociales de la organización.
¿Cuándo y dónde será la Carrera WWF por el jaguar?
La primera edición de la Carrera WWF se realizará el domingo 29 de noviembre en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. La salida está programada para las 7:00 horas.
Los participantes podrán elegir entre tres modalidades:
- 3 kilómetros: caminata recreativa para personas de 12 años en adelante.
- 5 kilómetros: carrera competitiva en ramas femenil y varonil, para personas de 13 años en adelante.
- 10 kilómetros: carrera competitiva en ramas femenil y varonil, para personas de 18 años en adelante.
Las inscripciones tienen un costo de 650 pesos hasta el 15 de noviembre y de 750 pesos del 16 al 27 de noviembre, a las 10:00 horas. El registro se realiza mediante la plataforma Meta Sport.
WWF busca que esta primera edición se convierta en una actividad anual que permita apoyar distintas causas ambientales y acercar a más personas a su trabajo de conservación.
" Súbanse al rugido del jaguar y ayúdenos a correr la voz sobre esta misión", invitó Petrone.