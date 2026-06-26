Nueva geografía electoral para 2027: con origen en la “marea rosa”, surge nuevo partido opositor a Morena

Tras un año de proceso para constituirse como partidos políticos nacionales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves 25 de junio el registro a Somos México y Partido PAZ, este vinculado a Morena.

Ambos se sumarán a las seis fuerzas existentes: Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM), así como Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, de los dos nuevos partidos con registro, solo Somos México ha asumido una postura opositora y, por tanto, su disputa el próximo año no será únicamente contra Morena y sus aliados, sino también contra los dos partidos más antiguos: el PAN, con 87 años de existencia, y el PRI, que está próximo a cumplir 97 años.

Somos México, liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y la excandidata presidencial petista Cecilia Soto, tendrá su primera gran batalla electoral el próximo año, en la que deberá competir en solitario, sin alianzas.

“Creo que su principal reto será demostrar que no son iguales al PAN ni al PRI, y que tampoco representan un PRD renovado, sino que tienen una visión distinta”, comenta Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.

Quienes lo integran provienen de sectores vinculados a la oposición de izquierda e incluso del PRI, pero sobre todo destaca la incorporación a la política de personas que no habían tenido trayectoria partidista.

“Hay otras muchas figuras que vienen más bien de un sector académico, muchas que provienen de organismos desconcentrados y de ámbitos más técnicos, y que están incursionando en la política después de haber ocupado cargos en el servicio público”, indica Espinosa Silis.

Entre sus figuras destacan Edmundo Jacobo Molina, quien por 15 años fue secretario ejecutivo del INE y de su precursor, el Instituto Federal Electoral (IFE); el exconsejero presidente Leonardo Valdés; los exconsejeros Marco Antonio Baños y Rodrigo Morales, y como miembros de su Consejo Consultivo Ciudadano, el expresidente del organismo Lorenzo Córdova Vianello y el exconsejero Arturo Sánchez Gutiérrez.

Somos México es considerado el partido heredero de la “marea rosa”, un movimiento civil que a finales de 2022 logró sacar a las calles a cientos de miles de ciudadanos que se opusieron a la “desaparición” del INE, organismo autónomo clave en la transición democrática del país.

Vestidos de “rosa INE” o del rosa mexicano que caracterizó a ese instituto durante casi tres décadas, los manifestantes rechazaron el “Plan B” de reforma electoral propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, entre otras medidas, planteaba reducir el tamaño del INE, fusionar áreas, eliminar institutos locales y concentrar sus funciones en un nuevo organismo.

En 2024, esa “marea rosa” tuvo participación electoral, ya que diversas de sus organizaciones como el Frente Cívico Nacional (FCN), Poder Ciudadano y Sociedad Civil México impulsaron la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, quien compitió contra la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Hoy, ese movimiento ha regresado como organziación con registro. Según Acosta Naranjo, en 2030 podría alcanzar suficiente fuerza incluso para disputar la Presidencia de la República.