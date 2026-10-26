La salida de Taddei ocurre en medio de la polémica por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre los vínculos entre integrantes de su equipo y empresas proveedoras del organismo electoral. La consejera presidenta presentará su renuncia este lunes.

Taddei explicó que tomó la decisión después de realizar una "profunda reflexión".

"Esta decisión responde a mi convicción de que, proteger al instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", mencionó.

#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.



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Al respecto, Sheinbaum sostuvo que en una institución como el INE no debe existir ninguna sospecha de corrupción y reiteró la necesidad de revisar los señalamientos mediante una auditoría.

"No puede haber señalamientos, sombras, como lo dije el viernes, de corrupción en la institución electoral. Entonces ella toma la decisión de separarse, tiene que hacerse la auditoría para revisar esta situación", agregó.

Sin embargo, la mandataria rechazó lo que calificó como un “linchamiento” en contra de la consejera presidenta y condenó los comentarios misóginos dirigidos hacia ella.

Vimos una degradación muy grande de la oposición. Esta burla misógina, machista, tampoco puede permitirse que es muy cobarde. Quien agrede una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales. Y eso tampoco debe ser parte de la política mexicana". Claudia Sheinbaum, presidenta.



Sheinbaum insistió en que las posibles irregularidades deben investigarse, sin embargo, afirmó que los cuestionamientos sobre la gestión pública no justifican ataques relacionados con la vida privada de una persona.

"Si hay un mal manejo de recursos públicos, si hubo conflicto de interés que se investigue. Ella toma una decisión de separarse del cargo, ¡qué bueno! Para que pueda investigarse adecuadamente", indicó.