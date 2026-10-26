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“Una buena decisión”, dice Sheinbaum sobre renuncia de Taddei al INE y pide investigar posibles conflictos de interés

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció contra el "linchamiento" contra la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
lun 26 octubre 2026 08:45 AM
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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, viste camisa verde y dirige una camisa verde.
La salida de Guadalupe Taddei del INE ocurre entre señalamientos por contratos y posibles conflictos de interés. (Instituto Nacional Electoral)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “buena” la decisión de Guadalupe Taddei de separarse del cargo como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió realizar las auditorías e investigaciones correspondientes ante los señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos de interés.

"Ella toma una decisión de separarse del cargo frente a señalamientos que había. Obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE. Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo", planteó.

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La salida de Taddei ocurre en medio de la polémica por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre los vínculos entre integrantes de su equipo y empresas proveedoras del organismo electoral. La consejera presidenta presentará su renuncia este lunes.

Taddei explicó que tomó la decisión después de realizar una "profunda reflexión".

"Esta decisión responde a mi convicción de que, proteger al instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", mencionó.


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Al respecto, Sheinbaum sostuvo que en una institución como el INE no debe existir ninguna sospecha de corrupción y reiteró la necesidad de revisar los señalamientos mediante una auditoría.

"No puede haber señalamientos, sombras, como lo dije el viernes, de corrupción en la institución electoral. Entonces ella toma la decisión de separarse, tiene que hacerse la auditoría para revisar esta situación", agregó.

Sin embargo, la mandataria rechazó lo que calificó como un “linchamiento” en contra de la consejera presidenta y condenó los comentarios misóginos dirigidos hacia ella.

Vimos una degradación muy grande de la oposición. Esta burla misógina, machista, tampoco puede permitirse que es muy cobarde. Quien agrede una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales. Y eso tampoco debe ser parte de la política mexicana".
Claudia Sheinbaum, presidenta.


Sheinbaum insistió en que las posibles irregularidades deben investigarse, sin embargo, afirmó que los cuestionamientos sobre la gestión pública no justifican ataques relacionados con la vida privada de una persona.

"Si hay un mal manejo de recursos públicos, si hubo conflicto de interés que se investigue. Ella toma una decisión de separarse del cargo, ¡qué bueno! Para que pueda investigarse adecuadamente", indicó.

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La presidenta señaló que ahora corresponderá a la Cámara de Diputados conducir el proceso para designar a la nueva persona titular de la presidencia del INE, quien estará al frente del organismo durante la preparación del proceso electoral de 2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

"¡Afortunadamente hay una ley que dice qué hacer y tiene que procederse a lo que se tiene que hacer", destacó.

Ante la pregunta de si la salida de Taddei, en un contexto electoral, puede generar una crisis en el instituto, Sheinbaum descartó ese escenario.

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La salida de Guadalupe Taddei ocurre después de la polémica por la contratación de materiales electorales y los presuntos vínculos entre colaboradores del instituto y empresarios que obtuvieron contratos.

Reportajes periodísticos señalaron que personas cercanas a la presidencia del organismo recibieron contratos millonarios, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de los recursos públicos.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera INE

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