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México

Morena apuesta a otra designación directa para "mantener unidad": Célida López es coordinadora en Hermosillo

Célida López se queda con la coordinación municipal de Hermosillo, tras perder la encuesta por la gubernatura de Sonora, según anunció Morena.
vie 09 octubre 2026 11:51 AM
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Célida López festeja junto a su equipo su designación como coordinadora en Hermosillo.
Célida López Cárdenas fue designada por Morena como coordinadora municipal en Hermosillo, Sonora, rumbo a las elecciones 2027. (Célida López/X)

Morena sigue aplicando su política de control de daños entre quienes aspiraban a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación . Ahora, entregó de manera directa la coordinación municipal, y eventual candidatura, por el ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a Célida López.

Célida fue parte del gabinete del gobernador Alfonso Durazo y quedó muy cerca de Lorenia Valles en las encuestas de Sonora para en unos meses poder contender por la gubernatura.

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¿Por qué Morena designó a Célida López en Hermosillo?

Esta es la segunda designación que se lleva a cabo sin encuestas y previa a los resultados de la convocatoria; la primera ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando Morena anunció que Andrea Chávez sería su coordinadora en Ciudad Juárez , Chihuahua, tras perder la batalla por la entidad frente a Cruz Pérez Cuéllar.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, han sido las encargadas de anunciar los nuevos nombramientos, que según su propio comunicado forman parte de los esfuerzos “para fortalecer la organización territorial, sumar voluntades y consolidar la unidad”.


Al nombrar a Célida como coordinadora municipal en Hermosillo, Morena también convocó a los otros grupos de Morena en la entidad a trabajar en conjunto.

“En Morena tenemos claro que la unidad se construye sumando, no dividiendo. Por ello, convocamos a todas las expresiones de nuestro Movimiento en Hermosillo a trabajar juntas, anteponiendo siempre el interés del pueblo a cualquier aspiración personal”, dice el comunicado que divulgó el instituto político.

¿Quién Célida López y qué cargos ha ocupado en Sonora?

Célida López Cárdenas es abogada y política mexicana. Nació en Puerto Peñasco, Sonora y ha desarrollado su trayectoria pública principalmente en su estado natal, desempeñando cargos de elección popular en la administración pública.

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Comenzó su trayectoria en el Partido Acción Nacional (PAN), donde fue diputada local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, desde 2015 y hasta 2018.

Antes de dejar el Congreso renunció al blanquiazul en 2017 y en 2018 fue electa alcaldesa de Hermosillo, impulsada por la coalición Juntos Haremos Historia, convirtiéndose en la primera presidenta municipal bajo dicho partido en la ciudad.

Para 2021 inició su carrera junto al Gobernador Alfonso Durazo. Primero la designó Secretaria estatal de Turismo; en 2022 se convirtió en Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal y en 2023 llegó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA).

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¿Qué estudió Célida López?

Célida López tiene una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, dos maestrías. Una en en Ciencias Políticas, con especialidad en Instituciones y Procesos Políticos, y otra en Administración de Negocios (MBA) por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

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Elecciones México 2027 Sonora Morena

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