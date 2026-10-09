Morena apuesta a otra designación directa para "mantener unidad": Célida López es coordinadora en Hermosillo

¿Por qué Morena designó a Célida López en Hermosillo?

Esta es la segunda designación que se lleva a cabo sin encuestas y previa a los resultados de la convocatoria; la primera ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando Morena anunció que Andrea Chávez sería su coordinadora en Ciudad Juárez , Chihuahua, tras perder la batalla por la entidad frente a Cruz Pérez Cuéllar.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, han sido las encargadas de anunciar los nuevos nombramientos, que según su propio comunicado forman parte de los esfuerzos “para fortalecer la organización territorial, sumar voluntades y consolidar la unidad”.

Con mucho gusto entregamos a @CelidaLopezc su nombramiento como Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de @PartidoMorenaMx en el municipio de #Hermosillo, Sonora. ¡Con unidad y organización, la Transformación sigue avanzando en #Sonora! @CitlaHM @LoreniaValles_ #UnidosPorLaTransformación — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 9, 2026



Al nombrar a Célida como coordinadora municipal en Hermosillo, Morena también convocó a los otros grupos de Morena en la entidad a trabajar en conjunto.

“En Morena tenemos claro que la unidad se construye sumando, no dividiendo. Por ello, convocamos a todas las expresiones de nuestro Movimiento en Hermosillo a trabajar juntas, anteponiendo siempre el interés del pueblo a cualquier aspiración personal”, dice el comunicado que divulgó el instituto político.

¿Quién Célida López y qué cargos ha ocupado en Sonora?

Célida López Cárdenas es abogada y política mexicana. Nació en Puerto Peñasco, Sonora y ha desarrollado su trayectoria pública principalmente en su estado natal, desempeñando cargos de elección popular en la administración pública.