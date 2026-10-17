PAN rumbo a 2027: entre la crisis de identidad y el reto de reinventarse

Sin embargo, expertos ven insuficiente y hasta inocua esa anunciada refundación frente al reto que representa Morena, partido en el poder.

La estrategia de Romero no ha generado el impacto deseado ante la ciudadanía, y enfrenta el agotamiento de su oferta; tiene una urgente necesidad de reestructurarse, consideran politólogos.



Víctor Alarcón Olguín, politólogo e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advierte que el PAN “sigue entrampado, en mucho, por su falta de autocrítica y falta de un debate interno de fondo”.

Para Alarcón, tras más de ocho décadas de vida política, pues ese partido cumplió en septiembre de 2026 sus 87 años, existe un evidente desgaste de su “marca”.

“El PAN sobrevive precisamente por la inercia, por la dinámica institucional, por la perseverancia y por la permanencia que el partido todavía tiene en ciertos ámbitos”, pero crecer en 2027 no es claro, considera el analista, quien ha estudiado desde hace años al blanquiazul.

Por su parte, la politóloga e investigadora de la UAM, Esperanza Palma Cabrera, coincide en que la oposición tradicional padece “problemas endógenos (...) falta de renovación de liderazgos, una falta de renovación de la oferta programática”.

Además ni el PAN ni el PRI han podido vencer la narrativa de Morena en su contra, de ahí que ambos se mantienen como partidos reactivos.

¿Por qué el PAN decidió relanzarse?

Tras gobernar el país doce años, de 2000 a 2012, el PAN salió de la presidencia al ser derrotado por su adversario histórico, el PRI.

En 2018 ambos, PRI y PAN, fueron desplazados por Morena y desde entonces pierden más votos y reducen su fuerza en el Congreso.