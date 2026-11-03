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México

¿Qué hizo Inés Gómez Mont? Estos son los delitos que le imputa la FGR

En México, la exconductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal
mar 03 noviembre 2026 06:28 PM
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Inés Gómez Mont, conductora mexicana señalada por la FGR en una investigación por presunto lavado de dinero, desvío de recursos públicos y fraude fiscal.
Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. (Foto: Tomada de Instagram/ Ines Gomez Mont
)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont detenida el pasado viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, cuenta con tres ordenes de aprehensión vigentes.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la fiscal Ernestina Godoy, detalló que las ordenes son por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

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La FGR la vincula con un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma, relacionado con contratos por cerca de 2,450 millones de pesos.

La detención de Gómez Mont ocurrió el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias. Sin embargo, la FGR aclaró que su arresto responde, por ahora, a su situación migratoria y no a la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas.

La fiscalía explicó además que desde septiembre de 2025 solicitó a EU la detención provisional de la conductora con fines de extradición y que, en las últimas semanas, intercambió información con las autoridades de ese país y entregó las órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con la fiscalía, si las autoridades estadounidenses determinan su deportación, las órdenes de aprehensión serán ejecutadas inmediatamente a su llegada a México.

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¿Quién es Inés Gómez Mont y de qué se le acusa?

¿De qué delitos acusa la FGR a Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la FGR, la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales mexicanos. Las acusaciones se dividen en dos investigaciones:

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1. Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta orden fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La investigación apunta a que Gómez Mont recibió en sus cuentas bancarias personales dinero obtenido mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos.

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2. Defraudación fiscal equiparada. Estas dos órdenes fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial. La acusación señala que la conductora declaró ingresos inferiores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

Por esta última conducta, la FGR estima que se omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

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¿Cómo operó el desvío de recursos públicos?

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el presunto esquema de desvío de dinero público se articuló mediante contratos por aproximadamente 2,450 millones de pesos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales.

De acuerdo con Godoy, los recursos estaban destinados a servicios y necesidades relacionados con la seguridad del sistema penitenciario del país.

La FGR sostiene que, mediante empresas fantasma, se simularon operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino. Posteriormente, parte de ese dinero llegó a cuentas bancarias personales de Gómez Mont.

"Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos. Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de personas", detalló la FGR

¿Cuál es la situación legal de Inés Gómez Mont?

Gómez Mont salió de México en 2021, cuando comenzaron a avanzar las investigaciones en su contra. Desde entonces, la FGR realizó gestiones para que comparezca ante la justicia mexicana.

En septiembre de 2025, la fiscalía solicitó formalmente a EU su detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, ambas autoridades intercambiaron información y México entregó las órdenes de aprehensión vigentes.

No obstante, la detención del 30 de octubre en Florida fue realizada por autoridades migratorias estadounidenses y está relacionada con su situación migratoria. Por ahora, corresponde a las autoridades de ese país determinar si procede su deportación.

En caso de que sea deportada a México, la FGR informó que ejecutará inmediatamente las órdenes de aprehensión.

En México, la FGR también subrayó que Inés Gómez Mont conserva la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, con apego al debido proceso.

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Fiscal General de la República Claudia Sheinbaum Inés Gómez Mont

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