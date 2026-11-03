¿Cómo operó el desvío de recursos públicos?
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el presunto esquema de desvío de dinero público se articuló mediante contratos por aproximadamente 2,450 millones de pesos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales.
De acuerdo con Godoy, los recursos estaban destinados a servicios y necesidades relacionados con la seguridad del sistema penitenciario del país.
La FGR sostiene que, mediante empresas fantasma, se simularon operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino. Posteriormente, parte de ese dinero llegó a cuentas bancarias personales de Gómez Mont.
"Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos. Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de personas", detalló la FGR
¿Cuál es la situación legal de Inés Gómez Mont?
Gómez Mont salió de México en 2021, cuando comenzaron a avanzar las investigaciones en su contra. Desde entonces, la FGR realizó gestiones para que comparezca ante la justicia mexicana.
En septiembre de 2025, la fiscalía solicitó formalmente a EU su detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, ambas autoridades intercambiaron información y México entregó las órdenes de aprehensión vigentes.
No obstante, la detención del 30 de octubre en Florida fue realizada por autoridades migratorias estadounidenses y está relacionada con su situación migratoria. Por ahora, corresponde a las autoridades de ese país determinar si procede su deportación.
En caso de que sea deportada a México, la FGR informó que ejecutará inmediatamente las órdenes de aprehensión.
En México, la FGR también subrayó que Inés Gómez Mont conserva la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, con apego al debido proceso.