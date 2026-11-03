Les comparto el mensaje difundido en la cuenta de la @FGRMexico, sobre las acciones realizadas que llevaron a la detención de Inés “N”. pic.twitter.com/LILepeR6sS — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 2, 2026



La FGR la vincula con un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma, relacionado con contratos por cerca de 2,450 millones de pesos.

La detención de Gómez Mont ocurrió el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias. Sin embargo, la FGR aclaró que su arresto responde, por ahora, a su situación migratoria y no a la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas.

La fiscalía explicó además que desde septiembre de 2025 solicitó a EU la detención provisional de la conductora con fines de extradición y que, en las últimas semanas, intercambió información con las autoridades de ese país y entregó las órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con la fiscalía, si las autoridades estadounidenses determinan su deportación, las órdenes de aprehensión serán ejecutadas inmediatamente a su llegada a México.

¿De qué delitos acusa la FGR a Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la FGR, la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales mexicanos. Las acusaciones se dividen en dos investigaciones: