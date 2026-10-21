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México

Pese a aumento del 8% para trabajadores del IMSS, la marcha de hoy 21 de octubre se mantiene

Trabajadores sindicalizados del IMSS rechazaron el nuevo aumento salarial y aseguraron que continuarán con las protestas hasta obtener un sueldo digno y la destitución del líder del SNTSS.
mié 21 octubre 2026 11:15 AM
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Jubilados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marchan sobre Paseo de la Reforma.
Jubilados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon el 13 de octubre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pasando por Paseo de la Reforma, hasta llegar a las oficinas del IMSS para exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo y un retiro digno. Hoy se prevé una una marcha. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

A pesar del aumento salarial de 8% anunciado este miércoles, los trabajadores sindicalizados del IMSS aseguraron que continuarán con las protestas programadas hasta que las autoridades cumplan todas sus demandas.

Mientras Zoé Robledo, director del Seguro Social, informaba sobre la propuesta salarial en una conferencia de prensa, un grupo de trabajadores se manifestó afuera de las oficinas centrales del sindicato. Desde ahí declararon su rechazo al nuevo incremento y afirmaron que se mantiene la Segunda Marcha Nacional, convocada para este 21 de octubre.

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"Es inaceptable el 4% al tabulador. Vamos por el Congreso Extraordinario y seguimos en movilización los trabajadores IMSS", declaró el enfermero Rafel Soto durante la protesta.

-Información en desarrollo...

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Instituto Mexicano del Seguro Social Derechos laborales

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