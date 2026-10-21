Pese a aumento del 8% para trabajadores del IMSS, la marcha de hoy 21 de octubre se mantiene

A pesar del aumento salarial de 8% anunciado este miércoles, los trabajadores sindicalizados del IMSS aseguraron que continuarán con las protestas programadas hasta que las autoridades cumplan todas sus demandas.

Mientras Zoé Robledo, director del Seguro Social, informaba sobre la propuesta salarial en una conferencia de prensa, un grupo de trabajadores se manifestó afuera de las oficinas centrales del sindicato. Desde ahí declararon su rechazo al nuevo incremento y afirmaron que se mantiene la Segunda Marcha Nacional, convocada para este 21 de octubre.