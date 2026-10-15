Consulta salarial del IMSS: Trabajadores votan por el "No" y rechazan el aumento de 2.9% al sueldo tabular

Ganó el "No" en la consulta salarial del IMSS de este 14 de octubre. Miles de trabajadores sindicalizados emitieron su voto en rechazo al aumento salarial de 2.9% al sueldo tabular, aprobado por el sindicato en septiembre pasado.
Desde anoche, cuando los puntos de votación cerraron y terminó el conteo de votos, los trabajadores comenzaron a difundir los resultados de sus unidades médicas y en muchas de ellas ganaba el "No".
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A pesar de las dudas del personal sobre la consulta , el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, aceptó el resultado y solicitó al IMSS retomar la mesa de negociación para revisar la propuesta salarial de 2026.
"Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión", declaró a través de un videomensaje.
Aún falta que el SNTSS publique con detalle los resultados de la consulta, proceso que se llevó a cabo después de las protestas de los trabajadores del IMSS, quienes se manifestaron durante varios días en la Ciudad de México y otros estados en rechazo al aumento salarial, en demanda de insumos médicos y de la destitución del líder sindical.
Sin embargo, en algunos hospitales ya se publicó el resultado del conteo de votos. En la casilla correspondiente a la Consulta Externa del Hospital La Raza, por ejemplo, se registraron 61 votos a favor del incremento salarial y 271 votos en contra. También hubo dos votos nulos.
En el Hospital de Especialidades de La Raza hubo 183 votos a favor, 750 en contra y 7 votos nulos.
Otro ejemplo es la sección sindical 33, que incluyó 32 puntos de votación en diferentes hospitales, clínicas y guarderías. Aquí ganó el "No" con 11,163 votos, mientras que 3,955 se emitieron a favor.
En el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI se registraron 995 votos en contra del aumento salarial y 236 a favor, con 20 votos nulos.
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Para la consulta se instalaron 670 puntos de votación y se reportaron "incidentes menores" en seis centros de trabajo, según datos del SNTSS.
Hasta las 19:00 horas de este miércoles, habían participado 59.47% de los 474,000 trabajadores convocados. El sindicato ajustó este dato del número de empleados, pues en un inicio se habló de 476,260 trabajadores convocados.
Los trabajadores sindicalizados del IMSS rechazan el incremento salarial propuesto por considerar que es menor a la inflación actual y demandan un aumento de 10%.
En el Congreso Nacional Ordinario del 11 de septiembre de 2026, el sindicato aprobó un aumento global de 6.8%. Pero, de esa proporción, solo el 2.9% se aplica directamente al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.
Olivos Hernández defendió que la propuesta salarial inicial fue resultado de un proceso de negociación con el IMSS y afirmó que fue aprobada legítimamente.
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Pero reconoció que se debía escuchar la opinión de los trabajadores de base. "Defendimos ese mandato y cumplimos con nuestra responsabilidad de negociar", explicó en el video.
Aumento salarial IMSS 2026
Ahora, el SNTSS debe renegociar el incremento salarial de este año con el IMSS, luego de que ganara el "No" en la consulta de este miércoles. El líder del SNTSS aseguró que se buscarán mejores condiciones salariales para los trabajadores.
"Más tarde estaremos informando a la base trabajadora sobre los avances alcanzados en dicha mesa", sostuvo.
Pero, a pesar del reconocimiento a la consulta y de que ganó el "No", los trabajadores sindicalizados mantienen su exigencia de destitución de Rafel Olivos Hernández.
Esperan la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para analizar la renovación de la dirigencia del SNTSS y el aumento salarial de 2026. Aseguran que seguirán protestando cada 15 días hasta que se cumplan estas demandas.
Sheinbaum anuncia mesa con el IMSS
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tras haberse rechazado el incremento salarial, se abrirá una mesa de diálogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Tiene que abrir el director del IMSS una mesa de trabajo y buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta. Entonces, el día de hoy y mañana, Zoé Robledo va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio", indicó en su conferencia matutina.
Sheinbaum destacó que aunque ganó el "No", es relevante que los trabajadores pudieran participar en una consulta como ésta.
Aseguró que aunque había quienes creían que era una encuesta amañada, no fue así, y los trabajadores participaron libremente.
"Se abrió una votación libre, para aquellos que dicen que no hay democracia en el país. Fue una votación libre y los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta. No se acepta este aumento salarial", apuntó.