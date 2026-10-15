Consulta salarial del IMSS: Trabajadores votan por el "No" y rechazan el aumento de 2.9% al sueldo tabular

A pesar de las dudas del personal sobre la consulta , el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, aceptó el resultado y solicitó al IMSS retomar la mesa de negociación para revisar la propuesta salarial de 2026.

"Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión", declaró a través de un videomensaje.





Resultados de la consulta salarial del IMSS

Aún falta que el SNTSS publique con detalle los resultados de la consulta, proceso que se llevó a cabo después de las protestas de los trabajadores del IMSS , quienes se manifestaron durante varios días en la Ciudad de México y otros estados en rechazo al aumento salarial, en demanda de insumos médicos y de la destitución del líder sindical.

Sin embargo, en algunos hospitales ya se publicó el resultado del conteo de votos. En la casilla correspondiente a la Consulta Externa del Hospital La Raza, por ejemplo, se registraron 61 votos a favor del incremento salarial y 271 votos en contra. También hubo dos votos nulos.

En el Hospital de Especialidades de La Raza hubo 183 votos a favor, 750 en contra y 7 votos nulos.

Otro ejemplo es la sección sindical 33, que incluyó 32 puntos de votación en diferentes hospitales, clínicas y guarderías. Aquí ganó el "No" con 11,163 votos, mientras que 3,955 se emitieron a favor.

Cartel con los resultados de la consulta salarial del IMSS realizada la casilla de la Consulta Externa del Hospital La Raza. (Foto: Especial)





En el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI se registraron 995 votos en contra del aumento salarial y 236 a favor, con 20 votos nulos.