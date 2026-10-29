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CDMX

Viernes de caos vial en CDMX: calles cerradas por marcha del IMSS, GP de México y Día de Muertos

Autoridades de la Ciudad de México llamaron a considerar vialidades alternas para evitar mayor congestión vial en las calles de la capital.
jue 29 octubre 2026 05:11 PM
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Elementos de tránsito delimitan la circulación vehicular con trafitambos en Paseo de la Reforma, en las inmediaciones de la Torre del Caballito, en la Ciudad de México.
Paseo de la Reforma es una de las vialidades que los automovilistas deberán considerar ante las afectaciones viales previstas en CDMX por la marcha del IMSS. (Foto: Moisés Pablo Nava/ Cuartoscuro)

La Ciudad de México se alista para un viernes 30 de octubre con varias complicaciones viales debido a los eventos por el Día de Muertos , el inicio del Gran Premio de la Fórmula 1, así como por la movilización prevista de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ello, los automovilistas deberán considerar las posibles complicaciones en las inmediaciones de las concentraciones de trabajadores del IMSS, así como en las vialidades cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez , donde comenzarán las actividades del México GP.

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Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido ya algunas alternativas viales.

Marcha del IMSS: posibles afectaciones

La movilización de trabajadores del IMSS está prevista para este viernes 30 de octubre, por lo que se recomienda consultar los avisos de tránsito antes de circular por el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Las rutas contemplan afectaciones en las inmediaciones de Bucareli, pues se llevará a cabo una concentración frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, a las 10:00 horas. El contingente se dirigirá después a la Secretaría de Gobernación.

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Se prevé también una segunda movilización en Centro Médico Nacional Siglo XXI. La concentración está prevista para las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores, con salida estimada a las 16:00 horas.

Sin embargo, aún no se cuenta con un listado oficial consolidado de calles cerradas, horarios y duración de los cortes para toda la movilización, y es que las afectaciones dependerán del recorrido del contingente y de los ajustes que realice la autoridad vial, aunque es posible que se registren cortes en:

  • Paseo de la Reforma, por la concentración y el avance del contingente matutino.
  • Avenida Bucareli, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
  • Avenida Cuauhtémoc y colonia Doctores, por la concentración vespertina frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.
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Gran Premio de México 2026: calles afectadas y alternativas

El Gran Premio de México se realizará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Ante ello, la SSC recomienda utilizar las siguientes vialidades como alternativas ante las posibles afectaciones durante el inicio y la conclusión del evento:

  • Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.
  • Calzada General Ignacio Zaragoza.
  • Eje 4 Oriente Canal de Río Churubusco.
  • Avenida Plutarco Elías Calles.
  • Avenida Té.

Estas vías permitirán rodear distintos puntos de la zona del recinto, aunque su circulación estará sujeta a las condiciones del tránsito y a los dispositivos de seguridad.

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Zócalo de CDMX: calles y alternativas viales por la Ofrenda Monumental

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos instalada en el Zócalo capitalino hasta el 8 de noviembre también provocará algunos cortes viales, por lo que por la afluencia de visitantes, la SSC difundió un mapa con alternativas viales para circular por el primer cuadro de la ciudad.

El perímetro señalado comprende las siguientes vialidades:

  • Eje 1 Norte.
  • Eje 1 Oriente.
  • José María Izazaga.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Fray Servando Teresa de Mier.

¿Dónde consultar los cierres viales en tiempo real?

Los reportes de tránsito pueden revisarse en las cuentas oficiales de OVIALCDMX en X.

Ante la coincidencia de movilizaciones y eventos deportivos, se recomienda salir con anticipación, utilizar transporte público cuando sea posible y verificar las rutas antes de desplazarse por la capital.

Tags

Ciudad de México Día de Muertos Fórmula 1 automóviles, movilidad

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