Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido ya algunas alternativas viales.

Marcha del IMSS: posibles afectaciones

La movilización de trabajadores del IMSS está prevista para este viernes 30 de octubre, por lo que se recomienda consultar los avisos de tránsito antes de circular por el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Las rutas contemplan afectaciones en las inmediaciones de Bucareli, pues se llevará a cabo una concentración frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, a las 10:00 horas. El contingente se dirigirá después a la Secretaría de Gobernación.



Se prevé también una segunda movilización en Centro Médico Nacional Siglo XXI. La concentración está prevista para las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores, con salida estimada a las 16:00 horas.

Sin embargo, aún no se cuenta con un listado oficial consolidado de calles cerradas, horarios y duración de los cortes para toda la movilización, y es que las afectaciones dependerán del recorrido del contingente y de los ajustes que realice la autoridad vial, aunque es posible que se registren cortes en:

Paseo de la Reforma, por la concentración y el avance del contingente matutino.