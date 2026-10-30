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México

¿Qué pasó con los policías federales que detuvieron a El Chapo Guzmán?

La intervención de los agentes ocurrió después de que “El Chapo” y su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum, “El Cholo Iván”, escaparan de la casa de seguridad en Los Mochis durante el operativo de la Marina.
vie 30 octubre 2026 10:32 AM
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En la imagen, Joaquín Guzmán Loera camina esposado, boca abajo y custodiado por tres elementos federales.
Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Los dos policías federales que concretaron la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán después de que escapara por el drenaje de Los Mochis, Sinaloa, permanecen en el anonimato por razones de seguridad.

Tras su intervención en la caída del líder del Cártel de Sinaloa, uno de los agentes fue ascendido y reconocido por sus actos tras la operación. Posteriormente, fue enviado a una comisión de seguridad fuera de México. Al concluir esa comisión, regresó al país acompañado de su esposa y sus tres hijos.

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El segundo policía también recibió un reconocimiento por su valentía y fue enviado fuera del país junto con su compañero.

La información disponible sobre ambos es limitada. Sus nombres reales no han sido revelados públicamente y las versiones retomadas por la película ''La captura'' utilizan nombres ficticios para representar a los agentes, precisamente porque su identidad se mantiene protegida.

En la imagen, elementos de la Marina detienen a Joaquín "El Chapo" Guzmán
En un carrito de lavandería y por un túnel en su celda, así fueron las dos fugas de "El Chapo" El narcotraficante mexicano, hoy preso en Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, logró huir en dos ocasiones de penales de alta seguridad.


¿Qué hicieron los policías para capturar al ''Chapo''?

La intervención de los agentes ocurrió después de que “El Chapo” y su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum Ávila, “El Cholo Iván”, escaparan de la casa de seguridad en Los Mochis durante el operativo de la Marina.

Ambos utilizaron el sistema de drenaje para salir del cerco. Tras caminar por los túneles, emergieron por una alcantarilla y robaron un automóvil Ford Focus rojo para intentar abandonar la ciudad. El vehículo circulaba a exceso de velocidad por la carretera Los Mochis-Navojoa, lo que llamó la atención de elementos de la Policía Federal que realizaban patrullajes en la zona.

Presentacion Chapo Guzman
Joaquín Guzmán es uno de los criminales más famosos de México. (Foto: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro )


Los agentes marcaron el alto al automóvil. Al acercarse, detectaron que sus ocupantes estaban armados y los obligaron a descender. Fue entonces cuando descubrieron que uno de los detenidos era Joaquín Guzmán Loera , el hombre que había escapado meses antes del penal del Altiplano.

En la imagen se ve al Chapo Guzmán en primer plano viendo de frente la cámara, despeinado y con bigote.
¿Por qué se llama 'Cisne Negro' la operación que atrapó al Chapo Guzmán la última vez? La historia detrás de la recaptura de El Chapo Guzmán tiene un elemento inesperada: tres animales que autoridades federales encontraron en un rancho de Culiacán.


La detención ocurrió prácticamente por casualidad: los policías realizaban un patrullaje en busca de posibles fugitivos del enfrentamiento cuando interceptaron el vehículo robado. No fueron ellos quienes localizaron inicialmente la casa de seguridad ni quienes siguieron a “El Chapo” por el drenaje; su papel fue decisivo en el último tramo de la persecución, cuando detectaron el automóvil y concretaron la detención.

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Una vez que supieron a quién tenían bajo custodia, los agentes enfrentaron otro riesgo. Guzmán Loera les advirtió que un grupo armado acudiría a rescatarlo. Ante la amenaza, decidieron trasladarlo junto con “El Cholo Iván” a un motel cercano mientras llegaban refuerzos de las fuerzas federales. Incluso durante el trayecto, el capo intentó convencerlos de dejarlo en libertad y les ofreció dinero, pero los policías no aceptaron.

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Narcotráfico Joaquín Guzmán Loera Crimen organizado

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