Una de las pistas más determinantes para localizar al capo fue su deseo de filmar una película biográfica sobre su vida. Para llevar a cabo este proyecto, estableció comunicación con actrices y productores de cine, entre quienes estaba Kate del Castillo y Sean Pean, quienes incluso se reunieron con él en uno de sus escondites.

Las tareas de seguimiento de las fuerzas federales permitieron documentar de forma precisa los encuentros presenciales entre los abogados del fugitivo y estos personajes del medio artístico, abriendo una valiosa línea de investigación para los agentes de inteligencia, de acuerdo con información del Gobierno de Peña Nieto.

Guzmán Loera se reunió con Sean Pean antes de ser detenido. (Foto: Especial )

El Chapo logró escapar en un operativo intermedio

Tras ubicar su zona de influencia y confiscar propiedades, vehículos, aeronaves y pistas para minar su capacidad de transporte, la inteligencia militar localizó al capo en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

En octubre de 2015, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina Armada de México ejecutaron un operativo con helicópteros.

Los elementos militares ubicaron visualmente a Guzmán Loera cuando intentaba huir por una cañada profunda; sin embargo, el capo iba acompañado de dos mujeres y una niña. Para salvaguardar la vida de los civiles, el mando militar tomó la decisión de no accionar las armas de fuego.

Aunque el delincuente logró escabullirse, en esa ocasión se arrestó a siete de sus colaboradores más cercanos, quienes aportaron información fundamental para el caso, obligando a Guzmán Loera a adentrarse aún más en la sierra, limitar sus comunicaciones y reducir drásticamente su escolta personal.

El Chapo decide dejar la montaña

Hacia finales de diciembre de 2015, los servicios de inteligencia detectaron que "El Chapo" planeaba trasladarse desde su refugio montañoso hacia una zona urbana. Al vigilar de cerca a su círculo íntimo, se identificó a un constructor especializado en túneles que acondicionaba distintas propiedades en Sinaloa y Sonora.

Este hallazgo condujo de manera directa a un domicilio en Los Mochis, Sinaloa, el cual fue sometido a una estricta vigilancia de campo durante un mes completo.

El 6 de enero de 2016, los agentes comenzaron a registrar movimientos inusuales, que se confirmaron en la madrugada del 7 de enero con la llegada de un vehículo al inmueble. Los datos de campo corroboraron con absoluta certeza que el prófugo se ocultaba en el interior de esa casa.

¿Quién es Jorge Iván Gastélum Ávila?

En la madrugada, fuerzas federales rodearon el domicilio para proceder a la detención. Al aproximarse, los uniformados fueron recibidos con disparos de armas de grueso calibre provenientes de la vivienda. Los efectivos repelieron la agresión en un enfrentamiento que dejó un saldo de un marino herido, cinco delincuentes muertos y seis personas detenidas.

Aprovechando la refriega armada, Joaquín Guzmán Loera y su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum Ávila, alias "Orso", pusieron en marcha una táctica de escape recurrente: se deslizaron a través del sistema pluvial y la red de drenaje de la ciudad. No obstante, este escenario ya había sido previsto en la planeación de seguridad del operativo de captura, señaló en su momento Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto.

¿Cuántas veces agarraron al Chapo

?

Elementos de la Armada persiguieron a los dos fugitivos de cerca por el interior de las alcantarillas. Al verse acorralados bajo tierra, Guzmán Loera y Gastélum Ávila abrieron una tapa de registro, salieron a una avenida y despojaron a civiles de vehículos para intentar huir por vía terrestre.

La alerta inmediata por el robo de automóviles activó un cerco periférico de las fuerzas de seguridad federales. El auto robado fue interceptado sobre la carretera Los Mochis-Navojoa. Para garantizar la seguridad física de los detenidos y de los propios agentes ante posibles represalias inmediatas del Cártel de Sinaloa, las fuerzas federales trasladaron provisionalmente a los prisioneros a un motel cercano a la espera de refuerzos de gran escala.

Poco después, ambos detenidos fueron trasladados bajo fuerte resguardo al aeropuerto de Los Mochis y posteriormente a la Ciudad de México, donde se les practicaron los exámenes periciales correspondientes antes de ordenar el reingreso del capo al penal del Altiplano.

El famoso narcotraficante terminó así detenido por tercera ocasión. Más tarde fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió la sentencia de cadena perpetua.