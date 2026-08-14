¿Quiénes han estado presos en El Altiplano? De El Chapo y Ovidio Guzmán a Ángel Aguirre

Líderes criminales

El más famoso es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder fundador del Cártel de Sinaloa y quien escapó de este penal de máxima seguridad el 11 de julio de 2015, a través de un túnel dentro de su celda. El narcotraficante estuvo preso en este lugar durante 17 meses tras su recaptura en febrero de 2014.

Actualmente, cumple una cadena perpetua en Estados Unidos, desde donde ha enviado cartas a jueces de aquel país con el objetivo de que se relajen las medidas de seguridad que tiene ya que tiene diversos problemas de salud.

El 5 de enero de 2023 Ovidio Guzmán, "El Ratón", uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo de "El Chapo", también fue trasladado a estas instalaciones.

Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo ''La Barredora'', está recluido en este penal tras ser detenido en Paraguay y extraditado a México en septiembre de 2025.

La Barredora es el presunto brazo delictivo del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que creció en Tabasco en los últimos años al amparo de Bermúdez Requena, quien fue secretario de seguridad de la entidad.

Héctor el Güero Palma, fundador del Cártel de Sinaloa, sigue preso y con diversos problemas de salud, por lo que en diversas ocasiones ha salido para ser atendido en hospitales del Gobierno.

Otros líderes criminales

-Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara.

-Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, estuvo preso de 2022 a 2025, para ser extraditado a EU

-Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

-Servando Gómez Martínes, alias "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios.