¿Quiénes han estado presos en El Altiplano? De El Chapo y Ovidio Guzmán a Ángel Aguirre

Tras la vinculación a proceso dictada por un juez federal contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, también se determinó que deberá permanecer en prisión durante el proceso.
El exgobernador, quien llegó a la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano o penal de Almoloya, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad más conocidos de México.
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Líderes criminales
El más famoso es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder fundador del Cártel de Sinaloa y quien escapó de este penal de máxima seguridad el 11 de julio de 2015, a través de un túnel dentro de su celda. El narcotraficante estuvo preso en este lugar durante 17 meses tras su recaptura en febrero de 2014.
Actualmente, cumple una cadena perpetua en Estados Unidos, desde donde ha enviado cartas a jueces de aquel país con el objetivo de que se relajen las medidas de seguridad que tiene ya que tiene diversos problemas de salud.
Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo ''La Barredora'', está recluido en este penal tras ser detenido en Paraguay y extraditado a México en septiembre de 2025.
La Barredora es el presunto brazo delictivo del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que creció en Tabasco en los últimos años al amparo de Bermúdez Requena, quien fue secretario de seguridad de la entidad.
Héctor el Güero Palma, fundador del Cártel de Sinaloa, sigue preso y con diversos problemas de salud, por lo que en diversas ocasiones ha salido para ser atendido en hospitales del Gobierno.
Otros líderes criminales
-Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. -Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, estuvo preso de 2022 a 2025, para ser extraditado a EU -Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. -Servando Gómez Martínes, alias "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios.
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Exgobernadores
Además de Ángel Aguirre Rivero, también está preso el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien está bajo proceso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. Fue detenido en 2021 y hasta el momento no hay una sentencia en su contra.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien Estados Unidos acusó de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero también está en este lugar desde su ingreso el 9 de abril de 2025.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien está en el lugar por los delitos de corrupción y asociación delictuosa desde el 8 de diciembre de 2025.
Los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalla que hasta junio de 2026, en el penal hay 643 personas privadas de su libertad, la cifra representa 76.1% de su capacidad que es de 844 espacios.
El penal se encuentra a 25 kilómetros de Toluca, la capital de la entidad y a unos 90 km de la CDMX. La dirección es Ex Rancho La Palma s/n, colonia Santa Juana Centro, Almoloya de Juárez, Edomex. Entre sus caracterísricas está que durante la época invernal las temperaturas disminuyen.
La cárcel también conocida como “La Palma” o “El Altiplano” cuenta con una superficie de 260,000 m² y una capacidad para 724 internos.
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El penal inició sus operaciones en 1991 albergando a delincuentes considerados de alta peligrosidad y que cumplían sus sentencias en Centros Estatales, pero creaban problemas de convivencia y peligrosidad al interior de los mismos, detalla el Centro Federales de Readaptación Social.
“Los Centros Federales de Readaptación Social se crean a partir de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito 1985-1988, siendo los factores que determinaron su desarrollo, el incremento de los delitos del fuero federal y la aparición de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y crimen organizado, teniendo como objetivo hacer cumplir las penas privativas”, informa la dependencia.
Tras la fuga del "Chapo", se hicieron adecuaciones en el penal: las paredes fueron reforzadas y tiene un metro de espesor, alarmas, hay detectores de metal, drogas y explosivos, así como sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos de seguridad.
También cuenta con sensores de presencia y telefonía y los presos tienen derecho de una hora a estar al aire libre en patios individuales.