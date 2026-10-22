¿Por qué se llamó ‘Cisne Negro’ al operativo para capturar a El Chapo Guzmán?

En octubre de 2015, elementos de la Secretaría de Marina localizaron al narcotraficante en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango. De acuerdo con la versión de la PGR, agentes de las fuerzas especiales lo ubicaron desde un helicóptero cuando intentaba huir por una cañada.

La captura no se concretó. Guzmán Loera iba acompañado de dos mujeres y una niña, por lo que los elementos decidieron no disparar. En ese operativo fueron detenidos siete de sus colaboradores, cuya información ayudó a reforzar las investigaciones. Después, el narcotraficante se internó más en el Triángulo Dorado y redujo sus comunicaciones.

¿Cómo ocurrió el operativo Cisne Negro?

A finales de diciembre de 2015, agentes federales se dieron cuentan de la intención de Guzmán Loera de trasladarse a una zona urbana. El seguimiento a integrantes de su círculo cercano condujo a una persona especializada en construir túneles que acondicionaba viviendas en Sinaloa y Sonora para el Cártel de Sinaloa.

Así fue que agentes llegaron a un domicilio en Los Mochis, Sinaloa, donde las fuerzas federales montaron un operativo de vigilancia durante cerca de un mes. El 6 de enero detectaron movimientos inusuales en la rutina del inmueble. Durante la madrugada del día 7 llegó un vehículo que reforzó las sospechas de las autoridades de que Guzmán Loera se encontraba dentro de la casa.

Ya en la madrugada del 8 de enero pusieron en marcha el operativo Cisne Negro para detenerlo.

¿El Chapo huyó del operativo Cisne Negro?

Al llegar al inmueble, los agentes federales fueron recibidos con disparos. Los marinos repelieron la agresión, pero un elemento de la Armada resultó herido y cinco agresores murieron. Otras seis personas fueron detenidas.

En medio del enfrentamiento, Guzmán Loera escapó por el sistema pluvial de la ciudad, acompañado de su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum Ávila.

Los elementos navales siguieron a ambos criminales por los túneles y la red de drenaje. Los dos salieron a una avenida a través de una alcantarilla y huyeron en un vehículo robado.

En la carretera Los Mochis-Navojoa, policías federales interceptaron uno de los vehículos y detuvieron a Guzmán Loera y Gastélum. Los agentes trasladaron a los detenidos a un motel cercano mientras llegaban refuerzos. Minutos después fueron llevados al aeropuerto de Los Mochis y después a la Ciudad de México.