La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 8 de enero de 2016, fue el final de más de seis meses de investigaciones, seguimientos y acciones por parte del Gobierno federal. El operativo de recaptura fue nombrado Cisne Negro, el cual remite a un detalle que apareció meses antes en otra investigación: tres cisnes negros hallados en un rancho de Culiacán vinculado con el narcotraficante.
¿Por qué se llamó ‘Cisne Negro’ al operativo para capturar a El Chapo Guzmán?
¿Dónde hallaron a los cisnes negros del Chapo Guzmán?
El 14 de enero de 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, durante un cateo realizado por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en noviembre de 2015, fueron aseguradas 21 aves exóticas y seis domésticas en el rancho Los Ciruelos, en Culiacán, Sinaloa. Entre los animales había tres cisnes negros (Cygnus atratus) y tres cisnes blancos (Cygnus olor), además de pavos reales, guacamayas y cacatúas.
Los animales estaban en distintos albergues dentro del predio y, después de su identificación, fueron trasladados a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Mundo Zafari, también en Culiacán. La Profepa precisó que las aves silvestres se encontraban en buenas condiciones de salud.
¿Hacia dónde se fue El Chapo después de dejar el Altiplano?
Mientras las aves permanecían bajo resguardo, las autoridades federales avanzaron en la investigación para localizar a Guzmán Loera, quien había escapado del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015 mediante un túnel construido hasta una vivienda cercana al centro penitenciario.
El 9 de enero de 2016, la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez González, detalló la dimensión de las investigaciones: 303 declaraciones, 111 inspecciones ministeriales, 1,142 requerimientos a distintas autoridades, aproximadamente 191 indicios recabados en el sitio de la fuga de Guzmán Loera, 32 cateos y 25 aseguramientos.
La investigación permitió identificar a las personas que organizaron la evasión, entre ellos el responsable de dirigir la construcción del túnel, pilotos relacionados con el Cártel de Sinaloa, personas que facilitaron la adquisición del terreno y el operador financiero que proporcionó recursos para concretar la fuga.
De acuerdo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Guzmán Loera salió por tierra hacia San Juan del Río, Querétaro, desde donde despegaron dos avionetas. Una transportó al narcotraficante, acompañado de un piloto y su cuñado; la segunda era alternativa en caso de que fallara el primer traslado. Esa misma noche, El Chapo se fue rumbo a la región serrana entre Sinaloa, Chihuahua y Durango.
¿Casi atrapan al Chapo en Durango?
La búsqueda de autoridades federales no se limitó a rastrear los desplazamientos del narcotraficante. Las autoridades aseguraron propiedades, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje para reducir la capacidad logística y la zona de influencia del Cártel de Sinaloa.
En octubre de 2015, elementos de la Secretaría de Marina localizaron al narcotraficante en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango. De acuerdo con la versión de la PGR, agentes de las fuerzas especiales lo ubicaron desde un helicóptero cuando intentaba huir por una cañada.
La captura no se concretó. Guzmán Loera iba acompañado de dos mujeres y una niña, por lo que los elementos decidieron no disparar. En ese operativo fueron detenidos siete de sus colaboradores, cuya información ayudó a reforzar las investigaciones. Después, el narcotraficante se internó más en el Triángulo Dorado y redujo sus comunicaciones.
¿Cómo ocurrió el operativo Cisne Negro?
A finales de diciembre de 2015, agentes federales se dieron cuentan de la intención de Guzmán Loera de trasladarse a una zona urbana. El seguimiento a integrantes de su círculo cercano condujo a una persona especializada en construir túneles que acondicionaba viviendas en Sinaloa y Sonora para el Cártel de Sinaloa.
Así fue que agentes llegaron a un domicilio en Los Mochis, Sinaloa, donde las fuerzas federales montaron un operativo de vigilancia durante cerca de un mes. El 6 de enero detectaron movimientos inusuales en la rutina del inmueble. Durante la madrugada del día 7 llegó un vehículo que reforzó las sospechas de las autoridades de que Guzmán Loera se encontraba dentro de la casa.
Ya en la madrugada del 8 de enero pusieron en marcha el operativo Cisne Negro para detenerlo.
¿El Chapo huyó del operativo Cisne Negro?
Al llegar al inmueble, los agentes federales fueron recibidos con disparos. Los marinos repelieron la agresión, pero un elemento de la Armada resultó herido y cinco agresores murieron. Otras seis personas fueron detenidas.
En medio del enfrentamiento, Guzmán Loera escapó por el sistema pluvial de la ciudad, acompañado de su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastélum Ávila.
Los elementos navales siguieron a ambos criminales por los túneles y la red de drenaje. Los dos salieron a una avenida a través de una alcantarilla y huyeron en un vehículo robado.
En la carretera Los Mochis-Navojoa, policías federales interceptaron uno de los vehículos y detuvieron a Guzmán Loera y Gastélum. Los agentes trasladaron a los detenidos a un motel cercano mientras llegaban refuerzos. Minutos después fueron llevados al aeropuerto de Los Mochis y después a la Ciudad de México.