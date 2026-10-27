En un carrito de lavandería y por un túnel en su celda, así fueron las dos fugas de "El Chapo"

Como un experto en escapes fue considerado Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en dos ocasiones logró fugarse de cárceles de máxima seguridad en 2001 y 2015.
El fundador del Cártel de Sinaloa recurrió a un carrito de lavandería para escaparse del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco y 14 años después se apoyó de la ingeniería mexicana para la construcción de un túnel para dejar el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, Estado de México.
Publicidad
¿Cómo se fugó "El Chapo" por primera vez?
A Puente Grande, “El Chapo” Guzmán llegó en 1993 luego de ser capturado en junio de 1993 en Guatemala.
El narcotraficante mexicano había huido del país debido a la persecución policial que había por el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
En la prisión de Jalisco pasó ocho años, hasta que logró su primera fuga el 19 de enero de 2001, ya durante la administración de Vicente Fox.
La versión oficial refiere que Guzmán Loera se escondió dentro de un carro de lavandería que iba cubierto con ropa sucia. El carrito presuntamente iba empujado por un empleado del Centro Federal de Readaptación identificado como “El Chito”.
El día del escape estaba previsto el cambio de módulos de “El Chapo” y narcotraficantes como “El Güero” Palma.
A las 21:15 horas todavía se reportó la presencia d Guzmán Loera, y se estima que su escape fue durante la siguiente hora.
Jorge Tello Peón, entonces subsecretario general de Seguridad Pública, explicó que la huida del narcotraficante de origen sinaloense ocurrió en el carrito de lavandería.
“En el plan de fuga, se incluiría el bloqueo del sistema de video interno, la utilización de un carro de lavandería, donde se ocultó el reo para su probable salida final por la aduana del Cefereso”, indicó.
Aunque se desplegaron elementos de seguridad para identificar a “El Chapo”, no se dio con su paradero.
Por la fuga Leonardo Beltrán, quien era director del Cefereso, fue detenido y recibió auto de formal prisión así como 22 trabajadores más.
Publicidad
En ese centro de prisión, “El Chapo” purgaba una sentencia de 20 años 9 meses por delitos como asociación delictuosa, homicidio y narcotráfico.
El túnel:
¿Cuándo fue la segunda vez que se escapó El Chapo?
Trece años después de operar en libertad, “El Chapo” nuevamente fue capturado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.
A través de la Operación Gárgola, elementos de la Marina detuvieron al narcotraficante mexicano, quien fue ingresado al penal de máxima seguridad de “El Altiplano” en el Estado de México.
Su permanencia en prisión sería breve: 17 meses, pues “El Chapo” volvió a fugarse.
Ahora no hubo ningún carrito de lavandería, si no lo hizo a través de un túnel subterráneo de 1.5 kilómetros que fue construido debajo de la zona de regaderas de su celda.
Su escape también ocurrió de noche. A las 20:52 horas de aquel 11 de julio de 2015 las cámaras de vigilancia captaron a “El Chapo” acercándose a la zona de regaderas.
Publicidad
Al detectar su prolongada sentencia, el personal de seguridad revisó la celda y se percataron de su ausencia. Era la segunda fuga de “El Chapo” de un penal de máxima seguridad.
El entonces comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Rubido, explicó que el narcotraficante escapó por un túnel que se conectaba a una escalera de 10 metros de profundidad.
El túnel había sido construido con materias de alta calidad, de acuerdo con el comisionado, y staba adaptado con conductos de aire e iluminación.
En ese túnel fue encontrada una motocicleta que presuntamente sirvió para transportar el material con el que se construyó la vía de huida y probablemente también a Guzmán Loera.
Tras su huida, “El Chapo” viajó por tierra hasta Querétaro y de ahí se trasladó en una avioneta hasta el llamado Triángulo Dorado.
Sus días en libertad estaban contados. Su deseo de filmar una película biográfica sobre su vida fue uno de los elementos que llevarían a su tercera captura.
El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que ese proyecto en el que estaban incluidos los actores Kate del Castillo y Sean Pean, permitió identificar su ubicación.
“Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación, fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera, de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación”, dijo en su mensaje a medios tras la captura del que calificó al prófugo más buscado del mundo.