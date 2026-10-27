En un carrito de lavandería y por un túnel en su celda, así fueron las dos fugas de "El Chapo"

¿Cómo se fugó "El Chapo" por primera vez?

A Puente Grande, “El Chapo” Guzmán llegó en 1993 luego de ser capturado en junio de 1993 en Guatemala.

El narcotraficante mexicano había huido del país debido a la persecución policial que había por el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

En la prisión de Jalisco pasó ocho años, hasta que logró su primera fuga el 19 de enero de 2001, ya durante la administración de Vicente Fox.

La versión oficial refiere que Guzmán Loera se escondió dentro de un carro de lavandería que iba cubierto con ropa sucia. El carrito presuntamente iba empujado por un empleado del Centro Federal de Readaptación identificado como “El Chito”.

El día del escape estaba previsto el cambio de módulos de “El Chapo” y narcotraficantes como “El Güero” Palma.



A las 21:15 horas todavía se reportó la presencia d Guzmán Loera, y se estima que su escape fue durante la siguiente hora.

Jorge Tello Peón, entonces subsecretario general de Seguridad Pública, explicó que la huida del narcotraficante de origen sinaloense ocurrió en el carrito de lavandería.

“En el plan de fuga, se incluiría el bloqueo del sistema de video interno, la utilización de un carro de lavandería, donde se ocultó el reo para su probable salida final por la aduana del Cefereso”, indicó.

Aunque se desplegaron elementos de seguridad para identificar a “El Chapo”, no se dio con su paradero.

Por la fuga Leonardo Beltrán, quien era director del Cefereso, fue detenido y recibió auto de formal prisión así como 22 trabajadores más.