"FeliFer" Macías, la apuesta millennial del PAN para la gubernatura de Querétaro en las elecciones 2027

¿Quién es "FeliFer" Macías?

Macías Olvera es el actual alcalde del municipio de Querétaro. Es un millennial que inició su carrera política a los 22 años y ocupó cargos públicos a los pocos años de concluir sus estudios universitarios.

En 2007 se registró como militante del PAN y un año más tarde inició su carrera política al ser nombrado secretario de Acción Juvenil de ese partido, cargo que desempeñó entre 2008 y 2010.



En 2015 se convirtió en regidor del municipio de Querétaro y en 2018 obtuvo una diputación federal al ganar el escaño como candidato de la coalición Por México al Frente, conformada por el PAN, el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Al concluir ese primer periodo en la Cámara de Diputados, "FeliFer" se postuló de nuevo y se reeligió en el cargo. Fue diputado federal por segunda vez entre septiembre de 2021 y marzo de 2024.

Ese mismo año fue candidato del PAN, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PRD a la alcaldía de Querétaro. Ganó la elección y asumió el cargo el 1 de octubre de 2024.

Como alcalde millennial, se reconoce por llevar la política a las redes sociales, donde informa constantemente sobre las acciones de su administración.

Agradezco a mi partido, @AccionNacional, la confianza y el respaldo para asumir, con enorme responsabilidad y compromiso, el nombramiento como líder del Plan Querétaro: Un futuro para todos. Los invito a construir juntos esta nueva etapa, con ideas, propuestas y la convicción de trabajar por las familias, nuestros barrios, nuestras colonias y nuestras comunidades. Porque el futuro de Querétaro lo construimos entre todas y todos. #PlanQuerétaro #FuturoParaTodos — Felipe Fernando Macías (@FeliFerMacias) October 25, 2026



Su periodo concluye en septiembre de 2027, por lo que tendrá que pedir licencia al cargo para competir por la gubernatura en las próximas elecciones, a celebrarse el 6 de junio de 2027.

Edad y estudios de "FeliFer"

Macías Olvera tiene 40 años de edad cumplidos. Nació en abril de 1986.