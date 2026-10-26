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"FeliFer" Macías, la apuesta millennial del PAN para la gubernatura de Querétaro en las elecciones 2027

Felipe Fernando "FeliFer" Macías, alcalde del municipio de Querétaro, fue presentado como el virtual candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro para las elecciones de 2027.
lun 26 octubre 2026 04:51 PM
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"FeliFer" Macías, alcalde del municipio de Querétaro y virtual candidato del PAN a la gubernatura del estado, habla con micrófono en mano durante un evento en octubre de 2024.
"FeliFer" Macías es el virtual candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro. (Foto: César Gómez/Cuartoscuro)

El Partido Acción Nacional (PAN) designó a Felipe Fernando Macías Olvera como su virtual candidato a la gubernatura del estado de Querétaro para las elecciones de 2027 .

Conocido como "FeliFer", será el nuevo coordinador del "Plan Querétaro: Un futuro para todos" y "defensor de la Patria, la Familia y la Libertad en Querétaro", figuras que usan los partidos políticos para elegir a sus futuros candidatos antes de los tiempos que marca la ley electoral.

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¿Quién es "FeliFer" Macías?

Macías Olvera es el actual alcalde del municipio de Querétaro. Es un millennial que inició su carrera política a los 22 años y ocupó cargos públicos a los pocos años de concluir sus estudios universitarios.

En 2007 se registró como militante del PAN y un año más tarde inició su carrera política al ser nombrado secretario de Acción Juvenil de ese partido, cargo que desempeñó entre 2008 y 2010.

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En 2015 se convirtió en regidor del municipio de Querétaro y en 2018 obtuvo una diputación federal al ganar el escaño como candidato de la coalición Por México al Frente, conformada por el PAN, el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Al concluir ese primer periodo en la Cámara de Diputados, "FeliFer" se postuló de nuevo y se reeligió en el cargo. Fue diputado federal por segunda vez entre septiembre de 2021 y marzo de 2024.

Ese mismo año fue candidato del PAN, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PRD a la alcaldía de Querétaro. Ganó la elección y asumió el cargo el 1 de octubre de 2024.

Como alcalde millennial, se reconoce por llevar la política a las redes sociales, donde informa constantemente sobre las acciones de su administración.


Su periodo concluye en septiembre de 2027, por lo que tendrá que pedir licencia al cargo para competir por la gubernatura en las próximas elecciones, a celebrarse el 6 de junio de 2027.

Edad y estudios de "FeliFer"

Macías Olvera tiene 40 años de edad cumplidos. Nació en abril de 1986.

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Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, de acuerdo con la información de su Declaración Patrimonial.

Posteriormente cursó la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac Campus Querétaro.

Exgobernadores panistas arropan a "FeliFer"

“FeliFer” fue respaldado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y por el gobernador actual de Querétaro, Mauricio Kuri.

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En sus redes sociales ha compartido fotos con otras figuras políticas, como Francisco Garrido, panista que también gobernó el estado entre 2003 y 2009, además de Ignacio Loyola Vera, mandatario estatal de 1997 a 2003.

En las próximas elecciones, "FeliFer" tendrá como principal rival a Santiago Nieto, el virtual elegido de Morena para buscar la gubernatura.

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