Los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado escalan la confrontación entre políticos de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN). Dos disputas concentran la tensión: una entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel; otra entre el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Morena y PAN se enfrentan por acusaciones de nexos con el narco y demandas por daño moral
Agentes de EU enfrentan a Maru Campos con Ariadna Montiel
En Chihuahua, el conflicto tiene como uno de sus antecedentes el operativo realizado en abril de 2026 para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas, en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El caso abrió cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros y las responsabilidades de las autoridades estatales.
La disputa también ocurre a meses de las elecciones de 2027 , cuando Chihuahua renovará su gubernatura, actualmente en manos del PAN. En ese contexto, los señalamientos entre figuras de ambos partidos se suman a la pugna política rumbo a las urnas.
El martes pasado, durante su conferencia de prensa semanal, Montiel calificó como “violentador” al gobierno de Chihuahua al permitir la participación de los agentes extranjeros en un tema de seguridad que está regulado por la Constitución y la Ley de Seguridad.
La también exsecretaria de Bienestar acusó a la gobernadora de ser cómplice de César Jáuregui, exfiscal detenido por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.
“César Jáuregui no era sólo compañero militante del PAN de María Eugenia, ni un servidor público de su gobierno, era su cómplice… han hecho muchas cosas juntos, pues fue su secretario de gobierno, después fue el fiscal y demás”, dijo.
La gobernadora de Chihuahua acusó a Ariadna Montiel de tener vínculos con el narcotráfico y lo hizo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum durante un encuentro privado que sostuvieron hace algunas semanas.
"Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije, si tienes pruebas, preséntalas. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba”, contó este viernes la presidenta Sheinbaum.
Antes de este episodio, entre ambas políticas ya había habido intercambio de señalamientos debido a una manifestación que se realizó en Chihuahua. La dirigente morenista acusó al gobierno del estado de obstaculizar la "Marcha por la Seguridad y la Paz".
“La derecha tiembla ante la organización del pueblo; usando descaradamente todo el aparato gubernamental, pero ningún obstáculo detendrá la voz del pueblo organizado”, escribió en redes sociales.
Horas antes de la marcha por la Seguridad y la Paz de Chihuahua y en Defensa de la Soberanía Nacional, el gobierno de @MaruCampos_G ordenó levantar calles y cerrar vialidades por donde pasará la marcha.— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 16, 2026
La derecha tiembla ante la organización del pueblo; usando descaradamente… pic.twitter.com/oijQsTYSlO
Taboada vs. Pérez Cuéllar
Santiago Taboada, secretario nacional de Acción Política del PAN, se lanzó contra el coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, a quien señaló de tener vínculos con el narcotráfico.
“Él sí tiene relaciones con grupos de la delincuencia organizada; él sí se le ha acreditado, inclusive que el servicio de limpia hoy en Juárez está suspendido porque a quienes le prestaban el servicio, que estaba concesionado, ya les cacharon cuentas y depósitos con la delincuencia organizada”, dijo el exalcalde de Miguel Hidalgo en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
El exalcalde de Ciudad Juárez informó que presentará una denuncia por daño moral contra el político de Acción Nacional.
“Yo tengo casi 40 años en la vida pública y nunca se me ha hecho un señalamiento de esa naturaleza, y la gente de Chihuahua lo sabe”, planteó.
El político que se perfila para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua indicó que hay una guerra sucia en la entidad y calificó como “una enorme cobardía” los señalamientos en su contra.
“Voy a demandarlo por daño moral”, afirmó y anunció que en caso de ganar la demanda el dinero que obtenga por reparación del daño, lo entregará al DIF del estado.