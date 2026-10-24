Morena y PAN se enfrentan por acusaciones de nexos con el narco y demandas por daño moral

Agentes de EU enfrentan a Maru Campos con Ariadna Montiel

En Chihuahua, el conflicto tiene como uno de sus antecedentes el operativo realizado en abril de 2026 para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas, en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El caso abrió cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros y las responsabilidades de las autoridades estatales.

La disputa también ocurre a meses de las elecciones de 2027 , cuando Chihuahua renovará su gubernatura, actualmente en manos del PAN. En ese contexto, los señalamientos entre figuras de ambos partidos se suman a la pugna política rumbo a las urnas.

El martes pasado, durante su conferencia de prensa semanal, Montiel calificó como “violentador” al gobierno de Chihuahua al permitir la participación de los agentes extranjeros en un tema de seguridad que está regulado por la Constitución y la Ley de Seguridad.

La también exsecretaria de Bienestar acusó a la gobernadora de ser cómplice de César Jáuregui, exfiscal detenido por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.

“César Jáuregui no era sólo compañero militante del PAN de María Eugenia, ni un servidor público de su gobierno, era su cómplice… han hecho muchas cosas juntos, pues fue su secretario de gobierno, después fue el fiscal y demás”, dijo.



La gobernadora de Chihuahua acusó a Ariadna Montiel de tener vínculos con el narcotráfico y lo hizo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum durante un encuentro privado que sostuvieron hace algunas semanas.

"Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije, si tienes pruebas, preséntalas. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba”, contó este viernes la presidenta Sheinbaum.