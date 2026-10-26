La SCJN determina que puedes reclamar una compensación si te divorcias y tu pareja estaba pagando la casa

Con esta decisión se beneficia a personas que se dedicaron principalmente al trabajo del hogar y al cuidado de la familia, para reconocer que estas labores también contribuyen a la economía familiar, aunque no generen un salario.

¿Qué pasa si la casa se compró antes del matrimonio?

El criterio establece que, para calcular la compensación económica, debe tomarse en cuenta la proporción del crédito que se pagó durante el matrimonio, siempre que se cumplan los demás requisitos legales para que proceda esta prestación.



Por ejemplo, si una persona compró una casa antes de casarse, dio el enganche y continuó pagando las mensualidades durante el matrimonio, los pagos realizados durante ese periodo pueden considerarse en el cálculo de la compensación.

En cambio, las cantidades pagadas antes de la boda no forman parte de esa proporción. Esto no significa que la propiedad se divida entre los dos cónyuges, sino que el valor cubierto durante la relación puede tomarse para determinar una compensación.

¿La otra persona se convierte en dueña de la casa?

La compensación económica no modifica la escritura ni convierte al cónyuge solicitante en copropietario del inmueble. Se trata de una prestación económica cuyo monto debe determinarse conforme a la legislación aplicable y las circunstancias del caso.

Tampoco significa que la persona que solicita la compensación se convierta en responsable del crédito hipotecario ante el banco. La obligación de pagar el préstamo se rige por el contrato correspondiente.

Además, la compensación no se concede de manera automática ni equivale necesariamente a la mitad del valor de la casa.