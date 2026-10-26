La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) fijó una nueva regla para los divorcios por separación de bienes, si durante el matrimonio se pagó un crédito, como una casa o departamento, ese dinero abonado debe contarse para la compensación económica de quien asumió las labores domésticas, sin importar que la compra inicial se haya realizado antes del matrimonio.
La SCJN determina que puedes reclamar una compensación si te divorcias y tu pareja estaba pagando la casa
Con esta decisión se beneficia a personas que se dedicaron principalmente al trabajo del hogar y al cuidado de la familia, para reconocer que estas labores también contribuyen a la economía familiar, aunque no generen un salario.
¿Qué pasa si la casa se compró antes del matrimonio?
El criterio establece que, para calcular la compensación económica, debe tomarse en cuenta la proporción del crédito que se pagó durante el matrimonio, siempre que se cumplan los demás requisitos legales para que proceda esta prestación.
Por ejemplo, si una persona compró una casa antes de casarse, dio el enganche y continuó pagando las mensualidades durante el matrimonio, los pagos realizados durante ese periodo pueden considerarse en el cálculo de la compensación.
En cambio, las cantidades pagadas antes de la boda no forman parte de esa proporción. Esto no significa que la propiedad se divida entre los dos cónyuges, sino que el valor cubierto durante la relación puede tomarse para determinar una compensación.
¿La otra persona se convierte en dueña de la casa?
La compensación económica no modifica la escritura ni convierte al cónyuge solicitante en copropietario del inmueble. Se trata de una prestación económica cuyo monto debe determinarse conforme a la legislación aplicable y las circunstancias del caso.
Tampoco significa que la persona que solicita la compensación se convierta en responsable del crédito hipotecario ante el banco. La obligación de pagar el préstamo se rige por el contrato correspondiente.
Además, la compensación no se concede de manera automática ni equivale necesariamente a la mitad del valor de la casa.
¿Cómo demostrar que en tu matrimonio solo te dedicaste al hogar?
Para solicitar una compensación económica durante un divorcio, no basta con señalar que una persona se encargó de la casa y del cuidado de la familia. Entre las pruebas que pueden ayudar están:
- Historial laboral. Documentos del IMSS, ISSSTE o declaraciones fiscales que permitan conocer si la persona dejó de trabajar, tuvo empleos intermitentes o percibió ingresos menores durante el matrimonio.
- Documentos escolares y médicos. Registros de citas médicas, inscripciones, reuniones escolares y otras actividades que permitan identificar quién se encargaba habitualmente de atender las necesidades de los hijos.
- Gastos de la vivienda. Recibos de servicios, compras de despensa y otros comprobantes relacionados con el mantenimiento cotidiano del hogar pueden aportar información sobre cómo se organizaba la vida familiar.
🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN reconoce el valor del trabajo del hogar y de cuidados en el divorcio. 💍 Si un matrimonio estuvo sujeto al régimen de separación de bienes, para calcular la compensación económica en caso de divorcio se deberá de considerar la parte de un bien que haya sido pagada durante este, aunque se haya adquirido a crédito antes de la celebración del matrimonio, siempre que se cumplan los demás requisitos legales. 🏠 El Pleno explicó que el trabajo del hogar y de cuidados constituye una aportación que permite a la otra persona desarrollar una actividad remunerada y formar su patrimonio. Por ello, esa contribución no puede desconocerse únicamente porque el crédito se haya cubierto con el salario de la persona propietaria. 📌 La Corte precisó que no se incluye automáticamente el valor total del bien ni se modifica su titularidad. La parte pagada antes del matrimonio queda fuera del cálculo, y la autoridad judicial deberá verificar si procede la compensación y determinar su porcentaje conforme a las circunstancias del caso. 📄 Contradicción de Criterios 53/2026.
— Suprema Corte (@SCJN) October 26, 2026
- Testimonios. Vecinos, familiares, maestros u otras personas que conocieran de cerca la rutina de la familia pueden declarar sobre quién realizaba las tareas domésticas y asumía las responsabilidades de cuidado.
- Estudios de trabajo social. Cuando el caso lo amerite y conforme a las reglas del procedimiento, el juzgado puede contar con evaluaciones que ayuden a conocer las condiciones económicas y la dinámica familiar.