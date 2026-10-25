Manzanillo busca expandir su puerto... pero pescadores y salineros de Cuyutlán temen perder su sustento

Este volumen representó alrededor de 41% de los 9 millones 529,886 TEU registrados en los puertos mexicanos durante ese año. En otras palabras, cerca de cuatro de cada 10 unidades equivalentes movilizadas por el sistema portuario nacional pasaron por Manzanillo.

Además, esta actividad conecta las cadenas de suministro mexicanas con mercados internacionales y facilita el ingreso y la salida de mercancías en contenedores.

En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el anuncio del inicio de la construcción del Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán. De acuerdo con la información presentada entonces por autoridades federales y estatales, el proyecto contempla 1,880 hectáreas, una inversión superior a 63,000 millones de pesos y una meta de conclusión para 2030.

La superficie proyectada equivale a más de cuatro veces las 450 hectáreas atribuidas al recinto portuario actual. La meta oficial es consolidar un complejo de mayor capacidad para el manejo de contenedores e hidrocarburos, además de reforzar la conectividad logística de la región.

El programa institucional de Asipona Manzanillo para 2025-2030 también contempla el desarrollo de terminales de contenedores e hidrocarburos, obras de dragado y la construcción de infraestructura portuaria en el vaso II de la laguna de Cuyutlán.

La apuesta oficial busca fortalecer la posición de México en el comercio marítimo y ampliar la capacidad para atender el tráfico de altura y cabotaje. Sin embargo, para las comunidades cercanas, el debate va más allá del volumen de mercancías que podrá movilizar el nuevo recinto, sino a los efectos que esa infraestructura tendrá sobre la economía local.

En las última semanas, de acuerdo con los pobladores, las alertas se han encendido debido a la presencia de tres dragas en el vaso II de la laguna, pese a que aseguran, aun no se cuentan con las autorizaciones y los permisos correspondientes.

Tres dragas fueron reportadas en el vaso II de la laguna de Cuyutlán, Colima, lo que reavivó la preocupación de organizaciones ambientalistas por el proyecto de expansión del puerto de Manzanillo. (Foto: Cortesía)

La sal de Cuyutlán, otra actividad en riesgo

La preocupación de los pobladores en Cuyutlán no se limita a las cooperativas pesqueras y es que la laguna también sostiene una actividad salinera tradicional que aprovecha las condiciones naturales para producir una sal reconocida por su calidad.

La producción de sal ronda las 40,000 a 55,000 toneladas por temporada en la región, aunque el volumen varía según las condiciones climáticas de la región y la demanda.

Esta producción requiere de condiciones ambientales que permitan mantener la actividad, por lo que para las comunidades, la posible alteración del humedal también representa un riesgo tanto para el patrimonio natural como para una economía construida durante generaciones.

Yerania Valencia, vocera del colectivo Salvemos Cuyutlán, sostiene que el desarrollo portuario no debería plantearse a costa de las actividades productivas y de la identidad de la región.

“Cuyutlán merece tener un destino turístico y que le inyecten dinero. Merecen que la sal de Cuyutlán llegue a toda la región de Europa, pero no merecen destruir esa región”, afirma.

La activista recuerda que la extracción de sal forma parte de la historia local desde hace siglos y cuestionó que el crecimiento del puerto se presente como sinónimo automático de progreso para las comunidades vecinas.

En su opinión, los empleos asociados con la construcción no compensarán necesariamente la pérdida de actividades económicas permanentes. El temor de los productores es que la transformación del territorio los obligue a abandonar sus oficios sin contar con alternativas que garanticen sus ingresos a largo plazo.

El colectivo Salvemos Cuyutlán estima que la obra afectaría directamente a más de 1,500 familias salineras y pesqueras. La organización también ha denunciado que algunos productores recibieron ofrecimientos de recursos por terrenos utilizados para sus actividades, pero que, según sus testimonios, los pagos no se han concretado.

Un humedal bajo presión por la expansión portuaria

El conflicto enfrenta dos visiones sobre el futuro de la región: por un lado, la ampliación de la infraestructura portuaria de Manzanillo; por otro, la conservación de un sistema lagunar que sostiene actividades económicas tradicionales y cumple funciones ambientales.

La laguna de Cuyutlán está integrada por cuatro vasos y es reconocida como un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar. De acuerdo con el colectivo, el vaso II es una de las zonas de mayor preocupación por su cercanía con el proyecto y por la presencia de cooperativas pesqueras.

Los habitantes temen que las modificaciones a los flujos de agua, el dragado y la remoción de vegetación afecten la conectividad del sistema. También advierten que el manglar contribuye a amortiguar los efectos de fenómenos meteorológicos, una función relevante para las comunidades costeras expuestas a lluvias intensas, inundaciones y huracanes.

Recientemente el debate ambiental se intensificó después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió, el pasado 30 de septiembre, una resolución de conclusión del trámite, de acuerdo con la documentación difundida por Salvemos Cuyutlán.

El colectivo sostiene que la autoridad identificó 31 insuficiencias en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto y cuestionó que el procedimiento avanzará hasta su conclusión pese a esas observaciones.

Entre las deficiencias señaladas en el requerimiento ambiental del 16 de julio figuran omisiones en la descripción de canales, información insuficiente sobre posibles afectaciones al manglar y falta de elementos para demostrar que se conservarán las condiciones de los vasos III y IV, incluidos en el sitio Ramsar.

Para los pescadores, sin embargo, la discusión técnica tiene una consecuencia concreta: saber si podrán seguir trabajando en la laguna.

Velasco Chávez considera que las reuniones informativas no han respondido a esa pregunta y cuestiona que las comunidades tengan que enfrentar un expediente ambiental complejo sin recibir explicaciones suficientes sobre los efectos en sus actividades.

“Hubo una reunión pública que no cumplió con los estándares de Escazú”, afirma. Según su testimonio, los participantes plantearon qué ocurriría con el sector productivo, pero no obtuvieron respuestas claras. También sostiene que algunas personas quedaron fuera de una consulta pública.

Salvemos Cuyutlán recurre al amparo

Ante la incertidumbre, el colectivo Salvemos Cuyutlán presentó un juicio de amparo contra actos relacionados con los decretos del recinto portuario y el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto denominado Puerto Nuevo Manzanillo o Puerto Laguna Cuyutlán.

En el documento, la organización argumenta que existen posibles violaciones a derechos humanos, al acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales. También cuestiona que los impactos del proyecto se evalúen de manera fragmentada, en lugar de considerar sus efectos acumulativos sobre el conjunto de la laguna.

Además de la vía judicial, sus integrantes han organizado protestas y exigido una consulta presencial, accesible y culturalmente adecuada, así como un diálogo con las autoridades federales que incluya a todos los sectores afectados.

Valencia afirma que la oposición al proyecto no responde a una afiliación partidista, sino a la defensa de la laguna y de las personas que dependen de ella. En octubre, la vocera incluso llevó sus reclamos hasta la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita de la mandataria a Colima.

Para María del Carmen Velasco, la defensa de Cuyutlán parte de una razón más: preservar el lugar del que ha vivido durante más de cinco décadas.