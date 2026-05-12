Ante estas protestas, el Gobierno de México argumenta que la medida responde a la Política Nacional Marítima, orientada a fortalecer los intereses marítimos del país hacia 2045.
Según el decreto, el puerto cuenta con condiciones técnicas, administrativas y de mercado que justifican su nueva clasificación.
En un diálogo con pobladores, ambientalistas y pescadores de la región, María Marisa Abarca Hernández, directora de Puertos en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, aseguró en días pasados que el cambio de puerto local a de altura es solo un cambio administrativo.
A su vez, Abarca Hernández resaltó que siempre estará dispuesta a escuchar a la población, mantener un canal de comunicación abierto y llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad.
Paz del Alma Ochoa Amador, presidenta municipal de Loreto, expresó por su parte que tiene desconocimiento de este cambio en el puerto, aunque aseveró que ya "se está preparando la controversia, donde se solicitará la derogación de este decreto".
Loreto es hábitat de especies protegidas como la ballena azul, además de delfines, tortugas marinas y tiburones, lo que incrementa la preocupación sobre los efectos del decreto.
Este destino cuenta con el distintivo de Pueblo Mágico, otorgado por la Secretaría de Turismo en 2012, que impulsa un modelo de turismo de bajo impacto y enfoque comunitario.
El Parque Nacional Bahía de Loreto es Área Natural Protegida desde 1996 y es reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2005 por su biodiversidad.