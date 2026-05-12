De acuerdo con ambientalistas, esto abre la puerta al ingreso de tráfico marítimo internacional y de grandes embarcaciones en una de las regiones ecológicamente más valiosas y sensibles de México y del mundo, sin que exista claridad sobre su sustento técnico, motivación ambiental ni sobre sus posibles efectos en el ecosistema marino y costero.

El decreto, avalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica la habilitación de diversos puertos del país y, en el caso de Loreto, implica permitir el arribo de embarcaciones internacionales, así como ampliar las operaciones de comercio exterior y el tránsito de buques nacionales para transporte de mercancías, combustibles y pasajeros.

Ante ello, pobladores, ambientalistas y proveedores de servicios de Loreto exigen la revocación inmediata del decreto, al advertir que la medida impacta directamente en una zona que cuenta con protección ambiental federal.

Consideran también que la decisión abre la puerta al ingreso de tráfico marítimo internacional y de grandes embarcaciones y acusan que no existe información clara y suficiente sobre el sustento técnico del decreto, su motivación ambiental ni los posibles efectos acumulativos en los ecosistemas marinos y costeros.

De acuerdo con estos grupos, Loreto consolida su desarrollo en torno a un turismo de bajo impacto que se enfoca en la conservación. En ese sentido, advierten que un aumento en el tráfico marítimo puede generar contaminación, afectaciones a la biodiversidad y presión sobre actividades como la pesca artesanal y el ecoturismo.

“No hubo una consulta previa ni estudios de impacto que justifiquen cómo un puerto insertado en el corazón de un ecosistema frágil puede soportar tal actividad”, señalan voceros de colectivos ciudadanos.