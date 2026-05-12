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México

Loreto, el puerto que enfrenta a ambientalistas y al gobierno por decreto que pone en riesgo su conservación

Pobladores advierten riesgos ambientales y un cambio en el modelo de vida y turismo en el municipio, además aseguran que la reclasificación del puerto ocurre dentro de una Área Natural Protegida.
mar 12 mayo 2026 03:22 PM
Habitantes y ambientalistas del puerto de Loreto, en Baja California, que protestan por su nombramiento como puerto de altura y cabotaje.
Habitantes y ambientalistas acusan que la reclasificación del puerto altera el uso del territorio marítimo y abre la puerta a nuevos impactos ambientales sin haber sido evaluados.
 (Foto: Facebook/Unión Loreto BCS)

Habitantes, organizaciones civiles y prestadores de servicios turísticos de Loreto, Baja California Sur, expresan su firme rechazo al decreto federal que establece la reconversión del puerto local a la categoría de altura y cabotaje.

Esta decisión, anunciada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , reconfigura la clasificación del puerto, que hasta ahora formaba parte de un Área Natural Protegida federal en la categoría de Parque Nacional.

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De acuerdo con ambientalistas, esto abre la puerta al ingreso de tráfico marítimo internacional y de grandes embarcaciones en una de las regiones ecológicamente más valiosas y sensibles de México y del mundo, sin que exista claridad sobre su sustento técnico, motivación ambiental ni sobre sus posibles efectos en el ecosistema marino y costero.

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El decreto, avalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica la habilitación de diversos puertos del país y, en el caso de Loreto, implica permitir el arribo de embarcaciones internacionales, así como ampliar las operaciones de comercio exterior y el tránsito de buques nacionales para transporte de mercancías, combustibles y pasajeros.

Ante ello, pobladores, ambientalistas y proveedores de servicios de Loreto exigen la revocación inmediata del decreto, al advertir que la medida impacta directamente en una zona que cuenta con protección ambiental federal.

Consideran también que la decisión abre la puerta al ingreso de tráfico marítimo internacional y de grandes embarcaciones y acusan que no existe información clara y suficiente sobre el sustento técnico del decreto, su motivación ambiental ni los posibles efectos acumulativos en los ecosistemas marinos y costeros.

De acuerdo con estos grupos, Loreto consolida su desarrollo en torno a un turismo de bajo impacto que se enfoca en la conservación. En ese sentido, advierten que un aumento en el tráfico marítimo puede generar contaminación, afectaciones a la biodiversidad y presión sobre actividades como la pesca artesanal y el ecoturismo.

“No hubo una consulta previa ni estudios de impacto que justifiquen cómo un puerto insertado en el corazón de un ecosistema frágil puede soportar tal actividad”, señalan voceros de colectivos ciudadanos.

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Denuncian además que el decreto recién publicado se inserta de forma opaca dentro del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2023–2028 de la Administración Portuaria Integral (API) de BCS, sin que se garantice el acceso a la información ambiental ni la consulta pública. Insisten también en que los cambios ponen en riesgo al Parque Marino y a las especies que dependen de ese ecosistema, entre ellas la ballena azul.

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Desde la sociedad civil, también se subraya que el incremento del tráfico marítimo en zonas de alta biodiversidad tiene efectos ampliamente documentados. Entre ellos, colisiones con cetáceos, contaminación acústica submarina y alteraciones en patrones de alimentación y reproducción.

Por ejemplo, en el caso específico de la ballena azul, investigaciones evidencian una disminución en la actividad de alimentación ante la presencia de tráfico marítimo.

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Ante estas protestas, el Gobierno de México argumenta que la medida responde a la Política Nacional Marítima, orientada a fortalecer los intereses marítimos del país hacia 2045.

Según el decreto, el puerto cuenta con condiciones técnicas, administrativas y de mercado que justifican su nueva clasificación.

En un diálogo con pobladores, ambientalistas y pescadores de la región, María Marisa Abarca Hernández, directora de Puertos en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, aseguró en días pasados que el cambio de puerto local a de altura es solo un cambio administrativo.

A su vez, Abarca Hernández resaltó que siempre estará dispuesta a escuchar a la población, mantener un canal de comunicación abierto y llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad.

Paz del Alma Ochoa Amador, presidenta municipal de Loreto, expresó por su parte que tiene desconocimiento de este cambio en el puerto, aunque aseveró que ya "se está preparando la controversia, donde se solicitará la derogación de este decreto".

Loreto es hábitat de especies protegidas como la ballena azul, además de delfines, tortugas marinas y tiburones, lo que incrementa la preocupación sobre los efectos del decreto.

Este destino cuenta con el distintivo de Pueblo Mágico, otorgado por la Secretaría de Turismo en 2012, que impulsa un modelo de turismo de bajo impacto y enfoque comunitario.

El Parque Nacional Bahía de Loreto es Área Natural Protegida desde 1996 y es reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2005 por su biodiversidad.

Tags

Baja California Sur puertos marítimos Medio ambiente

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