“En atención a las inquietudes expresadas por la ciudadanía a través de los distintos mecanismos de participación, el Secretariado Técnico Conjunto del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, acordó atender estas preocupaciones, particularmente a lo que se refiere a los apartados sobre el valor catastral y las medidas propuestas sobre predios baldíos y subutilizados”, se indicó en un comunicado.

El Programa Metropolitano es un proyecto para la coordinación de acciones para atender problemas compartidos en el Valle de México, como movilidad, agua, ordenamiento urbano y derechos, señala el posicionamiento conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Planeación de la Ciudad de México.



Sin embargo, legisladores de oposición –principalmente el PAN– han acusado que este instrumento busca llevar a cabo un ‘ predialazo’ al plantear la actualización del valor de los inmuebles en el catastro, así como de atentar contra la propiedad privada al colocar la opción de una subasta forzada en ciertas zonas para casos de inmuebles que lleven años subutilizados.

El Programa Metropolitano se encuentra en consulta pública hasta el próximo 22 de noviembre y las personas interesadas pueden participar tanto en foros, diálogos y conversatorios presenciales como a través de internet, donde se puede conocer el proyecto y enviar una opinión.