Las críticas a la actualización catastral de inmuebles, ante el posible aumento del impuesto predial , así como a la propuesta de subastar predios baldíos y subutilizados, llevarán a revisar y modificar ambos planteamientos dentro del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que actualmente se encuentra en consulta pública.
Predial y predios baldíos: los puntos que cambiarán en el Programa Metropolitano para el Valle de México
“En atención a las inquietudes expresadas por la ciudadanía a través de los distintos mecanismos de participación, el Secretariado Técnico Conjunto del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, acordó atender estas preocupaciones, particularmente a lo que se refiere a los apartados sobre el valor catastral y las medidas propuestas sobre predios baldíos y subutilizados”, se indicó en un comunicado.
El Programa Metropolitano es un proyecto para la coordinación de acciones para atender problemas compartidos en el Valle de México, como movilidad, agua, ordenamiento urbano y derechos, señala el posicionamiento conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Planeación de la Ciudad de México.
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Sin embargo, legisladores de oposición –principalmente el PAN– han acusado que este instrumento busca llevar a cabo un ‘ predialazo’ al plantear la actualización del valor de los inmuebles en el catastro, así como de atentar contra la propiedad privada al colocar la opción de una subasta forzada en ciertas zonas para casos de inmuebles que lleven años subutilizados.
El Programa Metropolitano se encuentra en consulta pública hasta el próximo 22 de noviembre y las personas interesadas pueden participar tanto en foros, diálogos y conversatorios presenciales como a través de internet, donde se puede conocer el proyecto y enviar una opinión.
Las autoridades señalaron que el proyecto se irá modificando a raíz de la consulta y advirtieron existe un “ambiente de desinformación”.
"Se continuará su integración hacia una versión final, con el propósito de dar más claridad en sus contenidos, promover su congruencia normativa; y brindar una mayor certeza a la población metropolitana ante el ambiente de desinformación”, apunta el comunicado.
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Detallaron que este instrumento es de “carácter orientador” y no constituye una autorización directa para aplicar las propuestas que contempla, pues su ejecución depende de los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
El Programa Metropolitano vigente data de 1998, por lo que tanto Sedatu y el Gobierno de la Ciudad de México han destacado la importancia de su actualización para una metrópoli hoy formada por 84 municipios y alcaldías con 22.8 millones de habitantes.